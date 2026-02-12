English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உருவாகும் இரட்டை ராஜயோகம்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை.. பணம், நகையை குவிக்க முடியும்

உருவாகும் இரட்டை ராஜயோகம்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை.. பணம், நகையை குவிக்க முடியும்

Double Rajyog 2026: கும்ப ராசியில் நடக்கும் கிரக சேர்க்கையால் இரட்டை யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:00 PM IST
  • கும்ப ராசியில் இரட்டை யோகம்
  • 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிஷ்டம்
  • யாரெல்லாம்?

உருவாகும் இரட்டை ராஜயோகம்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை.. பணம், நகையை குவிக்க முடியும்

ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதன் அசைவுகள் ஒவ்வொன்றும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், இந்த பிப்ரவரி மாதம் கும்ப ராசியில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கிரக சேர்க்கை நிகழ இருக்கிறது. அது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நிகழ்த்த இருக்கிறது. 

அதாவது பிப்ரவரி 13 அன்று சூரியன் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஏற்கனவே கும்ப ராசியில் ராகு, சுக்கிரன் மற்றும் புதன் நிலை கொண்டுள்ளன. இந்த சூழலில், சூரியனும் இணைவதால், திரிகிரஹி மற்றும் சுக்ராதித்ய போன்ற யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இவை மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை என்பதால், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் சில ராசிகள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெறுவர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

மிதுனம் 

இந்த சக்திவாய்ந்த இரட்டை ராஜயோகங்கள் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையையே மாற்ற இருக்கிறது. அவர்கள் நினைக்கும் காரியங்கள் அனைத்து இந்த காலகட்டத்தில் நடைபெறும். தொழில் விஷயத்தில் பெரிதாக சாதிக்க முடியும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராபவர்கள் வெற்றி அடையலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் இருக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். அது உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். மேலும், இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். 

கடகம் 

திரிகிரஹி மற்றும் சுக்ராதித்ய ராஜயோகங்கள் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இவர்களுக்கு இதுவரை இருந்த கடன் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து, நிதி விஷயத்தில் முன்னேற்றத்தை பெற முடியும். அவர்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். குடும்ப உறவுகளில் இருந்த மன கசப்புக்களை இந்த காலகட்டத்தில் பேசி சரி செய்ய முடியும். புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். புதிய சொத்துக்களை வாங்க முடியும். வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. பழைய முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும். 

தனுசு 

கிரக சேர்க்கையால் உருவாகும் இரட்டை யோகங்களால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க முடியும். எதிர்பாராத நல்ல விஷயங்கள் உங்களின் வழ்க்கையில் நடக்க இருக்கிறது. வேலை தொடர்பாக வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படும். ஆனால் அது உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாகதான் இருக்கும். வெளியில் இருந்த பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். வேலை இடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தரப்படும். அது உங்களுக்கு பலன்களை அளிக்கும். சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், வாழ்க்கையில் துணையுடன் உறவு வலுப்படும். ஆரோக்கிய விஷயத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா (Zee Media) இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 12: சந்திராஷ்டமம் மற்றும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பண மழை கொட்டும்.. தகரம் கூட தங்கமாகும்

