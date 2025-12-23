English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பொங்கல் ராசிபலன்: ஜனவரி 16 செவ்வாய் பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் ஆரம்பம்

பொங்கல் ராசிபலன்: ஜனவரி 16 செவ்வாய் பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் ஆரம்பம்

Mars Transit: செவ்வாய் ஜனவரி 2026 இல் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 03:19 PM IST
  • மகர ராசியில்தான் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.
  • பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
  • வியாபாரத்தில் வெற்றி அடைவீர்கள்.

பொங்கல் ராசிபலன்: ஜனவரி 16 செவ்வாய் பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் ஆரம்பம்

Sevvaai Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் சேனாதிபதியாக கருதப்படுபவர் செவ்வாய். இவர் தைரியம், துணிச்சல், வீடு, நிலம், மனை, சொத்து, வெற்றி ஆகியவற்றுக்கு காரணி கிரகமாக உள்ளார். செவ்வாய் பெயர்ச்சி வாழ்வின் இந்த அம்சங்களில் பெரும்பாலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

செவ்வாய் பெயர்ச்சி

செவ்வாய் ஜனவரி 2026 இல் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். அதாவது, ஆண்டின் முதல் மாதத்தில், செவ்வாய் அதன் உச்ச ராசியை அடைந்து, ருச்சக ராஜயோகத்தைல் உருவாக்குவார். இந்த இணைப்பு மகர சங்கராந்திக்குப் பிறகு ஏற்படும். டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி, பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அதிகாலை 4:27 மணிக்கு, செவ்வாய் தனுசு ராசியிலிருந்து வெளியேறி மகர ராசிக்குள் நுழைவார். மகரம் செவ்வாய் கிரகத்தின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராசியில் செவ்வாய் வருவது அவரது செல்வாக்கை அதிகரிக்கச்செய்யும்.

செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான ருச்சக ராஜ்யோகத்தை உருவாக்கும். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இந்த பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். இந்த யோகத்தின் செல்வாக்கு இவர்களுக்கு வாழ்வில் செல்வம், புகழ் மற்றும் வெற்றியை அதிகரிக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சிக்குப் இவர்களது தலைவிதி மாறும். செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries): பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எட்டாவது வீட்டின் அதிபதி செவ்வாய். செவ்வாய் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். சரியான தொழிலைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த நேரம் சிறந்ததாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, இந்த காலம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வேலையில் சிறந்த பலன்களைக் காண்பீர்கள். இந்த காலத்தில் செவ்வாயின் அருளால் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளைப் பெறலாம். இருப்பினும், மேஷ ராசிக்காரர்கள் அனைத்து விதமான வாக்குவாதங்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.

கடகம் (Cancer): வணிக விரிவாக்கம் நன்மை பயக்கும்

கடகத்தின் ஐந்தாவது மற்றும் பத்தாவது வீடுகளின் அதிபதி செவ்வாய். செவ்வாயின் செல்வாக்கு கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபாரத்தில் வெற்றியையும் கணிசமான லாபத்தையும் தரும். உங்கள் எதிரிகள் மீது எளிதாக வெற்றி காணலாம். இந்த காலகட்டத்தில் வணிக விரிவாக்கம் நன்மை பயக்கும். செவ்வாய் அருளால் இந்த காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். 

இருப்பினும், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சில சிரமங்களை உருவாக்கக்கூடும். மோதல்கள் ஏற்படக்கூடும். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், சிறிய விஷயங்களை பெரிதுபடுத்தாமல் இருப்பது நல்லது. இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

சிம்மம் (Leo): தொழில் தங்கம் போல பிரகாசிக்கும்

செவ்வாய் உங்கள் நான்காவது மற்றும் ஒன்பதாவது வீடுகளின் அதிபதி. செவ்வாய் உச்சத்தில் இருப்பது உங்கள் எதிரிகளை வெல்ல உதவும். சட்ட விஷயங்களிலும் இந்த காலத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில் தங்கம் போல பிரகாசிக்கும், மேலும் வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

உங்கள் கடந்த கால செயல்களுக்கான பலனையும் இப்போது நீங்கள் பெறுவீர்கள். இருப்பினும், நீங்கள் உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் கோபத்தின் விளைவை உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் காணலாம்.

விருச்சிகம் (Scorpio): வணிகக் கொள்கைகள் நன்மை பயக்கும்

மகர ராசியில் செவ்வாய் உங்கள் மூன்றாவது வீட்டில் நுழைவார். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் நல்ல மற்றும் நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிப்பீர்கள். செவ்வாய் அருளால் ஆன்மிக பணிகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் பல வித வெற்றிகள் கிடைக்கும். மேலும் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன்கள் வலுவடையும். 

இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வணிகக் கொள்கைகள் நன்மை பயக்கும். பணியிடத்தில் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், மேலும் சக ஊழியர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். விளையாட்டுத் துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் நேர்மறையான பலன்களைக் காணலாம்.

மகரம் (Capricorn): பணியிடத்தில் முன்னேற்றம்

மகர ராசியில்தான் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. செவ்வாய் தனது உச்ச ராசியில் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகவும் நன்மை பயக்கும் வகையிலும் இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வெற்றியை அடைவீர்கள். 

நிலுவையில் உள்ள பணிகளும் எளிதாக முடிக்கப்படும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். புதிய சொத்து வாங்க அல்லது கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள இது ஒரு சிறந்த நேரம். இருப்பினும், உங்கள் நடத்தையில் நீங்கள் கவனம் செலுத்து ஒழுக்கத்தை பராமரிக்க வேண்டும்.

செவ்வாய் அருள் பெற

வாழ்வில் துணிச்சலுடன் பணிகளை செய்து வெற்றி பெற, "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயனம் செய்வது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

