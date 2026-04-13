பவர்புல் சதுர்கிரக யோகம்! டபுள் வருமானத்தை அள்ளப்போகும் 6 ராசிகள்

Chaturgrahi Yog : மீன ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் சங்கமிப்பதால, 6 ராசிகள் டபுள் வருமானத்தை அள்ளப்போகின்றன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:24 PM IST
Trending Photos

பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இனி திருப்பதி செல்ல கஷ்டப்பட வேணாம்.. நேரடி ரயில் சேவை இயக்கம்.. எங்கு தெரியுமா?
camera icon7
Tirupati
இனி திருப்பதி செல்ல கஷ்டப்பட வேணாம்.. நேரடி ரயில் சேவை இயக்கம்.. எங்கு தெரியுமா?
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Gajakesari Rajayogam
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
Chaturgrahi Yog : விரைவில் மீன ராசியில் சூரியன், சனி, செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் இணைந்து சதுர்கிரக யோகத்தை உருவாக்க உள்ளன. இதனால் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்குப் பணமழை கொட்டப் போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்டசாலி ராசிகள் எவை என்பதை இங்கே விரிவாகக் காண்போம்.

ஏப்ரல் 11ல் உருவாகும் மெகா கூட்டணி

ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி அன்று புதன் கிரகம் மீன ராசிக்குள் நுழையவுள்ளது. ஏற்கனவே அங்கு சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சனி கிரகங்கள் முகாமிட்டுள்ளன. இந்த நான்கு கிரகங்களின் சேர்க்கையால் மீன ராசியில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 'சதுர்கிரக யோகம்' உருவாகிறது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் புதன் புத்திசாலித்தனம், தகவல் தொடர்பு மற்றும் வியாபாரத்தைக் குறிக்கிறது. மீனம் கற்பனை, ஆன்மீகம் மற்றும் உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையது. எனவே, இந்த யோகம் பல ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத லாபங்களையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் வாரி வழங்கப் போகிறது.

சதுர்கிரக யோகம் என்றால் என்ன?

ஒரே ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் ஒன்றாக இணையும் போது அது சதுர்கிரக யோகம் (Chaturgrahi Yog) என அழைக்கப்படுகிறது. பல கிரகங்களின் ஆற்றல் ஒன்றாக இணைவதால் இந்த யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. மீன ராசியில் உருவாகும் இந்த யோகம் புத்தி (புதன்), ஆத்மபலம் (சூரியன்), ஆற்றல் (செவ்வாய்) மற்றும் ஒழுக்கம் (சனி) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. இதனால் சில ராசிக்காரர்களின் தொழில் மற்றும் பொருளாதார நிலை அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லவுள்ளது.

சதுர்கிரக யோகத்தால் லாபமடையப் போகும் 6 ராசிகள்:

1. மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் பெரிய லாபத்தைக் கொடுக்கும். வெளிநாடு தொடர்பான வேலைகள், ஆன்லைன் பிசினஸ் அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இது பொற்காலம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும். மனத்தெளிவு பிறக்கும். தியானம் மற்றும் யோகாவில் ஈடுபட்டால் இன்னும் சிறப்பான பலன்களைப் பெறலாம்.

2. மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களின் கேரியரில் மாபெரும் முன்னேற்றத்தை இந்த யோகம் தரும். வேலையில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தகவல் தொடர்பு, ஊடகம், ஐடி மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகச்சிறப்பான நேரம். சமூகத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கூடும், தனி அடையாளம் காண்பீர்கள். நிதி நிலைமையும் முன்பை விட மிகவும் வலுவாக இருக்கும்.

3. கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் காற்று வீசப்போகிறது. உங்களுக்கு லாபம் தரக்கூடிய நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். கல்வி மற்றும் அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். ஆன்மீகம் மற்றும் சுப காரியங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். இது உங்களுக்கு மன அமைதியைக் கொடுக்கும்.

4. விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசியினருக்கு இந்த யோகம் படைப்பாற்றலையும், காதல் வாழ்க்கையிலும் பல பாசிட்டிவான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நீங்கள் ஏதேனும் கலைத் துறையில் இருந்தால், உங்கள் திறமைக்கான அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். காதலிப்பவர்களுக்கு இது சிறப்பான நேரம். பொருளாதார ரீதியாகவும் பல லாபங்கள் கிடைக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க இதுவே சரியான தருணம்.

5. தனுசு 

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்குச் சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். சொந்த வீடு, நிலம் அல்லது புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வீட்டில் சுமுகமான சூழல் நிலவும். வேலையில் ஒரு நிலைத்தன்மை உருவாகி, உங்களின் செயல்பாடுகள் மேம்படும்.

6. மீனம் 

இந்த யோகம் மீன ராசியிலேயே உருவாவதால், இதன் முழுமையான மற்றும் அதிகப்படியான பலன்களை அனுபவிக்கப் போவது நீங்கள் தான். உங்களின் தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். எடுக்கும் முடிவுகளில் தெளிவு இருக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உச்சத்தை எட்டும். வசீகரம் கூடும்.

மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் 21 மாபெரும் சேர்க்கை... 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' இந்த 3 ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறது

மேலும் படிக்க | அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் 7 யோகங்கள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்... பொற்காலம் ஆரம்பம்!

