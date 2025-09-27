புரட்டாசி 2வது சனிக்கிழமை வழிபாடு முறை.. கண்டிப்பா இதை மறக்க வேண்டாம்!

Purattasi Sani 2025: இன்று புரட்டாசி மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை. வெங்கடேசப் பெருமானுக்கு பூஜை செய்வதற்கான விருப்பமான பூவகைகள், துளசி, அலரிப்பூ, சாமந்தி, நெத்திமல்லி போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நம்ம வீடுகளில் வெங்கடேசப் பெருமானுக்கு செய்யப்படும் வழிபாடு மற்றும் பூஜை முறைகளை குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
புரட்டாசி இரண்டாவது சனிக்கிழமை முக்கிய அம்சங்கள்
பூஜை முறைகள் மற்றும் பூ-வகைகள்
- வீட்டு துளசி செடியிலிருந்து புதிய துளசி கிள்ளிகளை எடுத்து பூஜைக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- அலரிப்பூ, சாமந்தி, நெத்திமல்லி போன்ற பூங்கைகளை சேகரித்து, முறையாக கட்டி பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.
- பூக்களை முறையாக அமைத்து சாமி சிலையை அலங்கரிக்க வேண்டும்.
மாவிளக்கு எப்படி போடுவது?
- மாவிளக்கு செய்வது எப்படி எனப் பார்த்தால், அரிசி மாவு, வெல்லம், ஏலக்காய் மற்றும் நெய் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து உருண்டை வடிவில் செய்துக்கொள்ளுங்கள்.
- இதைப் பயன்படுத்தி தேவையான தீபங்களை (ஏழு தீபங்கள்) தயாரித்து, மஞ்சள் குங்குமம் பூசி, நெய் விட்டு, வழிபாட்டில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும்.
வழிபாடு முறை
ஏழு தீபங்களை ஏற்றி, பெருமாளான வெங்கடமலையனுக்கு வழிபாடு செய்து, வாழ்வில் உயர்வும் நல்லதொரு விதிவிலக்கற்ற அருள் மற்றும் வாழ்கையும் பெறலாம்.
சாமிக்கு நிவேதனம் எப்படி செய்வது?
- அக்கார வடிசல், அதிரசம், பால்கோவா, பழங்கள் போன்ற உணவுப் பொருட்களை நிவேதனமாக சமர்ப்பணம் செய்யலாம்.
- இந்த நெய்வேத்தனம் பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் முக்கிய வழிபாட்டு அங்கமாகும்.
கருடாழ்வார் வழிபாடு எப்படி செய்வது?
- பெருமாளுக்கு வாகனமாக கருடாழ்வார் வழிபாடு செய்யப்படுவதாகவும், இது கிரக தோஷங்களை நீக்கி, நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்வை பாதுகாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
- கருட பகவானின் அருள் வாழ்வில் சகல நன்மைகளையும் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களையும் தரும் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புரட்டாசி இரண்டாவது சனிக்கிழமை முக்கிய குறிப்புகள்
- வீட்டிலுள்ள இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி பூஜை செய்வது சிறந்தது மற்றும் புதிய துளசியை கிள்ளிகளை எடுத்துக் கொண்டு பூஜை செய்ய வேண்டும்.
- மாவிளக்கு போடும் ;போது வெல்லம் மற்றும் ஏலக்காயின் சேர்க்கை மூலம் வாசனையான மற்றும் பொருத்தமான தீபங்களை உருவாக்க வேண்டும்.
- கருடாழ்வார் வழிபாடு கிரக தோஷங்களை நீக்கி வாழ்வில் நல்ல முன்னேற்றம் தரும் என்பது முக்கியமான ஆன்மீக உணர்ச்சி.
- ஏழு தீபங்கள் ஏற்றி வழிபாடு செய்வது இந்த சனிக்கிழமையின் முக்கிய வழிபாட்டு முறையாகும்.
- நெய்வேத்தியம் என்பது பல வகையான உணவுப் பொருட்கள் பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. அவை வழிபாட்டின் முக்கிய அங்கமாக கருதப்படுகின்றன.
முடிவுரை
இந்த கட்டுரை வெங்கடேசப் பெருமானுக்கு புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகளில் செய்வதற்கான வழிபாடு முறைகளையும், தேவையான பூ வகைகள் மற்றும் நெய்வேத்தியம் தயாரிப்புக் குறிப்புகளையும் உள்ளடக்கியது. வீட்டு சூழலில் உள்ள இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்தி, மனப்பூர்வமாக வழிபாடு செய்வதால், வாழ்க்கையில் உயர்வு, அருள், மற்றும் நன்மைகள் பெறலாம். கருடாழ்வாரின் வழிபாடு மூலம் கிரக தோஷங்கள் நீங்கி, நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்வில் அமைதி மற்றும் வளம் நிலவுவதாக நம்பப்படுகிறது. இது சனிக்கிழமைகளில் செய்யும் வழிபாடுகளுக்கு ஒரு விரிவான தகவல் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
