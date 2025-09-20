English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கோவிந்தா... கோவிந்தா... குறை தீர்க்கும் புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம்

Purattasi Sani Viratham: புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகளில் பெருமாணுக்கு விரதமிருந்து வேண்டுதலை செய்தால், நாம் வேண்டுவதை அவர் அளிப்பார் என்பது ஐதீகம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:19 AM IST

    புரட்டாசி சனிக்கிழமை வழிபாடு

    புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதத்தின் பலன்கள்

    நரசிம்ம பிரபத்தியை பாராயணம் செய்தால் பண வரவு அதிகரிக்கும்

கோவிந்தா... கோவிந்தா... குறை தீர்க்கும் புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம்

Purattasi Sanikizhamai Significance and Importance : தமிழ் மாதங்களில் புரட்டாசி மாதம் மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாதம் பெருமாள் மற்றும் நவராத்திரி நாயகிகளான துர்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி ஆகியோருக்கு மிகவும் உகந்த தினங்களாகும். அதேபோல் இந்த புரட்டாசி சனிக்கிழமைகள் பெருமாளை வழிபடுவதற்கு மிகவும் சிறப்பானவை. இந்த நாளில் பெருமாளை வழிபட்டால் அவரது முழுமையான அருளை நாம் பெறலாம் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. மேலும், சனி பகவான் புரட்டாசி மாதத்தில்தான் அவதரித்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

புரட்டாசி சனிக்கிழமை வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்:

புரட்டாசி மாதம் மகாவிஷ்ணுவுக்கு மிகவும் பிடித்தமான மாதம். அதிலும், சனிக்கிழமை என்பது அவருக்கு மிகவும் உகந்த நாள் ஆகும். அதனால், புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகளில் பெருமாளை விரதமிருந்து வழிபட்டால், நாம் கேட்பது அனைத்தும் கிடைக்கும். அதனுடன் நாம் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு, பெருமாளின் அருள் பூரணமாகக் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

நம் வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்களுக்குக் காரணம் நம்முடைய கர்மவினைகளே. எனவே, துன்பங்களுக்குப் பிறரை குறை சொல்லாமல், அதற்கான தீர்வை நாமே தேட வேண்டும். இந்த சிந்தனையுடன், புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் விரதமிருந்து பெருமாளை வழிபட்டால், நம் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் எளிதில் கிடைக்கும்.

புரட்டாசி சனிக்கிழமை வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமை அன்று பெருமாள் பக்தர்கள் நெற்றியில் திருநாமம் அணிந்து, பெருமாளுக்குப் பிடித்தமான சர்க்கரைப் பொங்கல் மற்றும் பிற நைவேத்தியங்களைப் படைத்து வழிபடுவது வழக்கம். சில பக்தர்கள் கையில் உண்டியல் ஏந்தி, "கோவிந்தா, கோபாலா, நாராயணா" என்று கோஷமிட்டபடி வீடு வீடாகச் சென்று காணிக்கை பெறுவார்கள். இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் பணம் ஏழுமலையானுக்கு காணிக்கையாகச் செலுத்தப்படும். தானமாகப் பெற்ற அரிசியைக் கொண்டு பொங்கல் செய்து பக்தர்களுக்குப் பிரசாதமாக வழங்குவார்கள்.

பெருமாளை குலதெய்வமாகக் கொண்ட குடும்பங்களில், புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம். பச்சரிசியை இடித்து, அச்சுவெல்லப் பாகு மற்றும் ஏலக்காய் கலந்து, அதை விளக்கு போல் வடித்து, அதில் நெய் ஊற்றி விளக்கு ஏற்றி பெருமாளை வழிபடுவார்கள்.

புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதத்தின் பலன்கள்

  • புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம் பெருமாள் பக்தர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த விரதம் அனுசரிப்பதால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும்.
  • திருமணத் தடைகள் நீங்கும்.
  • குழந்தைகள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
  • கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம்.
  • குழந்தைச் செல்வம் இல்லாதவர்கள் இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடித்து, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அல்லது கிருஷ்ணாஷ்டகம் போன்ற ஸ்தோத்திரங்களை பாராயணம் செய்யலாம்.
  • பணக் கஷ்டம் உள்ளவர்கள் நரசிம்ம பிரபத்தியை பாராயணம் செய்தால் பண வரவு அதிகரிக்கும்.

இவை மட்டுமல்லாமல், புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதமிருப்பவர்கள் மனமுருகி வேண்டும் அனைத்து வேண்டுதல்களையும் பெருமாள் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | October Month Horoscope: அக்டோபர் மாத கிரகப் பெயர்ச்சிகள்.. 3 ராசிக்களுக்கு ஜாக்பாட், பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | நாளை மறுநாள் சூரிய கிரகணம்: என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யக் கூடாது?

About the Author
Purattasi SanikizhamaiPurattasi Sanikizhamai 2025SaturdayLord VenkateswaraLord Perumal

