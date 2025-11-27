English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Puthandu Rasi Palan 2026 in Tamil: ஜோதிடத்தின் படி, வரவிருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாக இருக்கும். புத்தாண்டில், சூரியனும் செவ்வாயும் சனியின் வீட்டில் இணைந்திருப்பார்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:29 PM IST
Puthandu Rasi Palan 2026 in Tamil: 2026 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு நெருங்கி வருகிறது, இந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியைத் தரும். 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான கிரக மாற்றங்கள் குறித்த தகவல்களை ஜோதிடம் ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சூரியனும் செவ்வாயும் சனியின் வீடான மகரத்தில் இணைந்து ஆதித்ய மங்கள ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள். இந்த ராஜயோகம் நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில் முதல் செல்வம் வரை அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றியைத் தரும்.

மகர ராசியில் சூரியன்-செவ்வாய் சேர்க்கை

சூரியன் ஜனவரி 14, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:13 மணிக்கு மகர ராசிக்குள் நுழைவார். பின்னர் செவ்வாய் ஜனவரி 16 அன்று மகர ராசிக்குள் நுழைவார். செவ்வாயும் சூரியனும் மகர ராசியில் இணையும்போது, ​​ஆதித்ய மங்கள ராஜயோகம் உருவாகும். இந்த ராஜயோகம் ஜனவரி 16 முதல் பிப்ரவரி 13, 2026 வரை நீடிக்கும். எந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் நல்ல காலங்களை அனுபவிப்பார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேஷம்: சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புத்தாண்டை மிகவும் மங்களகரமானதாக மாற்ற உள்ளது. இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள், மேலும் நீங்கள் வியாபாரத்தில் இருந்தால், லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம். ஆதித்ய மங்கள ராஜயோகத்தின் செல்வாக்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்களைத் தரும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் புத்தாண்டில் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் அந்தஸ்து, கௌரவம் மற்றும் செல்வத்தைப் பெறுவார்கள். இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். நீங்கள் சொத்தில் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொண்டால், ஜனவரி 16, 2026க்குப் பிறகு, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான காலம். ஆதித்ய மங்கள ராஜயோகம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வைக் கொண்டுவரும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பல புதிய வாய்ப்புகளை அனுபவிப்பார்கள், இது வெற்றிக்கான வழியைத் திறக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் திடீர் நிதி ஆதாயங்களைப் பெறலாம் மற்றும் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

