ராகு - புதன் சேர்க்கை.. பணத்தை அள்ளப்போகும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?

Rahu Budhan Peyarchi: 2025ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் முடிவடைந்து 2026ஆம் ஆண்டு வர இருக்கிறது. வரும் ஆண்டுக்காக பலரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்ற நிலையில், அந்த ஆண்டில் பல சக்தி வாய்ந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய நிலையை மாற்ற இருக்கின்றது. இந்த மாற்றங்கள் பலரின் வாழ்க்கையில் எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும்.
அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே ராகு மற்றும் புதன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் ஒரே நிலைக்கு வர உள்ளன. கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த சேர்க்கையானது கும்ப ராசியில் நிகழ்கிறது. பொதுவாக ராகு எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும் கிரகமாக இருந்தாலும், புதனுடன் நடக்கும் இந்த அரிய சேர்க்கையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. அப்படி ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கும் ராசிகள் என்னென்ன? எந்த மாதிரியான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை பல நல்ல பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. அதன்படி 2026ஆம் ஆண்டு பிரகாசமாக இருக்கப்போகிறது. இந்த சேர்க்கை மேஷ ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. வருமானத்தில் உயர்வு இருக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு அபிரிவிதமான லாபம் இருக்கும். கடந்த முதலீடுகளும் லாபத்தை ஏற்படுத்தும், புதிய முதலீடுகள் செய்ய வாய்ப்புகள் பிறக்கும். பரம்பரை சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். உங்கள் கருத்துக்களை மற்றவர்கள் மதிப்பார்கள். இதுபோன்ற பல அதிஷ்டமான விஷயங்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசிககரர்களுக்கு நடக்க உள்ளன.
ரிஷபம் (Taurus)
ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை ரிஷப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை தர இருக்கிறது. குறிப்பாக தொழில் மற்றும் வியாபாரங்கள் செய்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறந்ததாக இருக்கிறது. பண வரவு அதிகரிக்கும். கடன்கள் இருந்தால் அதனை அடைத்து நிம்மது அடைவீர்கள். தொழிலில் சிறந்து வழங்குவதன் மூலம் உங்களுக்கு தனி மரியாதை கிடைக்கும். உங்களின் பேச்சை மற்றவர்கள் ஏற்று நடப்பார்கள். முதலீடு செய்ய இது ஒரு சிறந்த காலகட்டமாக இருக்கும். மொத்தத்தில் 2026ஆம் ஆண்டில் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும் சிறந்த ஆண்டாக அமையும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை வெற்றிகளை பெற்ற தர இருக்கிறது. இந்த கிரக சேர்க்கை செல்வம் மற்றும் பேச்சுக்குரிய வீட்டில் நிகழ்வதால், நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசிக்காரர்கள் தொட்ட காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியடையும். பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் அதிக பண வரவு இருக்கும். உங்களின் முதலீடுகள் லாபத்தை பெற்று தரும். இதன் காரணமாக பண சேமிப்பு உயரும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. மொத்தத்தில் இந்த 2026ஆம் ஆண்டு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கப்போகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
மேலும் படிக்க: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ