ராகு பார்வை ஆரம்பம்: மே 10 முதல் உஷராக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

Grahan Yog On May 10th: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக ராகு இருக்கிறார். ராகுவின் நிலையால் சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையைன ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ராகு ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் நிலை பல நேரத்தில் எதிர்மறையான ஆற்றலை மட்டுமே கொடுக்கும்.
இந்த நிலையில், மே 10ஆம் தேதி ராகு சந்திரனால் கிரகண யோகம் உருவாகிறது. அதாவது, மே 10ஆம் தேதி சந்திரன் மே 10ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். ஏற்கனவே, கும்ப ராசியில் ராகு இருக்கிறார். இதனால், கும்ப ராசியில் ராகு சந்திரன் சேர்க்கையால் கிரகண யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகள் மே 10ஆம் தேதி முதல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
ராகு சந்திரன் சேர்க்கையால் கிரகண யோகம் உருவாகிறது. கிரகண யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்ளுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டம் பெரும். இருந்தாலும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, நிதி விஷயங்களில் சில பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் தொழில், பணியில் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ராகுவின் பார்வையால் நீங்கள் எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறலாம். பணியிட மாறுதல் பற்றி நீங்கள் இக்காலக்கட்டத்தில் யோசிக்க வேண்டாம். முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். நிலம் தொடர்பான பிரச்னைகளில் உங்களுக்கு எதிராக சில தீர்ப்புகள் வழங்கப்படலாம். ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது. மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசிக்காரர்கள் ராகு சந்திரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் கிரக யோகத்தின் இருந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும். கன்னி ராசியினர் இந்த காலக்கட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவரச முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிறிய அலட்சியம் கூட இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், அடிக்கடி தொலைதூரம் பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், பணியிடத்தில் வீண் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பணியில் சில தடைகள் ஏற்படலாம். எனவே, நிதானமாக சில முடிவுகளை எடுப்பது சிறந்தது.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கிரகண சேர்க்கையால் கன்னி ராசிக்காரர்களும் இந்த காலக்கட்டத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்கவும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பணியிட மாறுதலுக்கு முயற்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் காதல் உறவில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். எனவே, நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். சில விஷயங்களை கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரமாக எடுப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
