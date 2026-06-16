/ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொழில், வேலையில் அதிர்ஷ்டம்!

Rahu Ketu Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களின் மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு, கேது அறியப்படுகிறார். ராகு, கேதுவின் பெயர்ச்சி 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நடக்கும். ராகு, கேதுவின் பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், ராகு, கேது டிசம்பர் 5ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ராகு, கேது டிசம்பர் 5ஆம் தேதி தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. தற்போது கும்ப ராசியில் உள்ள ராகு, டிசம்பர் 5ஆம் ததி மகரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதே நேரத்தில், சிம்ம ராசியில் உள்ள கேது, டிசம்பர் 5ஆம் தேதி சந்திரனின் ராசிய்ன கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேது பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகங்கள்
|ராகு, கேது பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|டிசம்பர் 5
|ராசிகள்
|ராகு மகர ராசியிலும், கேது கடக ராசியிலும் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நிலை
|18 மாதங்கள்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், ரிஷபம், கன்னி, சிம்மம், மீனம்
மேஷ ராசியின் 10வது வீட்டில் ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. 10ஆம் வகுப்பு ராகு இருப்பது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ராகு, கேதுவின் அருளால் உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், நீங்கள் உயர் பதவியை பெறக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் துரும். குடும்பத்தில் மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள்.
ரிஷப ராசியின் 9ஆம் வீட்டிலும் ராகு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது 3ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேது பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழில் தொடங்க திட்டமிட்டு இருப்பவர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் சிறந்ததாக இருக்கும். பணியிடத்தில் திடீரென பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். செல்வம், அதிர்ஷடம், உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்கள் பெறுவார்கள். கல்வியில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்கள் நினைத்த விஷயங்கள் நடக்கும். சொத்து பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய கடன்கள் அடையும்.
ராகு பகவான் சிம்ம ராசியில் 6ஆம் வீட்டிலும், கேது 12ஆம் வீட்டிலும் பெயர்ச்சி அடைகின்றன. ராகு, கேது நிலையால் உங்களுக்கு சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், நீதிமன்ற வழக்குகளில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளைப் பெறுவீர்கள். நாள்பட்ட நோய்களில் இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். கேதுவின் தாக்கத்தால் நிதி ஆதாயம் பெறுவீர்கள். சிறந்த வாய்ப்புகள் உண்டாகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
கன்னி ராசியின் 5ஆம் வீட்டில் ராகுவும், 11வது வீட்டில் கேதுவும் பெயர்ச்சி அடைகிறது. ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். ராகு, கேதுவின் அருளால் அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். பணியிட மாறுதலுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். தங்கம், சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றத்ம் இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும. உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு இருக்கும்.
மீனத்தில் ராகு 11வது வீட்டிலும், கேதுவின் 11வது வீட்டிலும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேது பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் துரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரம். குழந்தை வரன் வேண்டி காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, ராகு கேது அருளால் திருமணம் வரன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நட்பு வட்டாரங்கள் பெரியதாகும். புதிய நபர்களுடன் பழகுவீர்கள். நீண்ட நாள் ஆசைகளும், லட்சியங்களும் இந்தக் காலக்கட்டத்தில் நிறைவேறும்.
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