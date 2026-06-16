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ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொழில், வேலையில் அதிர்ஷ்டம்!

Rahu Ketu Peyarchi: டிசம்பர் மாதத்தில் ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு, கேது டிசம்பர் 5ஆம் தேதி  மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொண்டு வரும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:28 AM IST
ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. தொழில், வேலையில் அதிர்ஷ்டம்!
Image Credit: Rahu Ketu Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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