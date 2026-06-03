/ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. இன்று முதல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Rahu ketu Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ராகு கேது இரண்டு கிரகங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ராகு கேது நிலைகள் 12 ராசிகளுக்கும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏதாவது கேது ஏற்படுத்தி வருகிறது. ராகு கேது ஆக இரண்டு கிரகங்கள் 18 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தங்கள் ராசியை மாற்ற வருகின்றன. அது புது நட்சத்திரங்களையும் ராகு கேது மாற்றி வருகிறது. அந்த வகையில், மே மாதம் ராகு கேது புனித நட்சத்திரத்தை மாற்றி உள்ளது.
ராகு கேதுவும் மே 31 அன்று தமிழ் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டன. ராகு பகவான் காலை 5:38 மணிக்கு சதயம் நட்சத்திரத்தில் முதல் கட்டத்தில் நுழைந்தது. அதே நேரத்தில் கேதுவும் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் கட்டத்தில் நுழைந்தது. ஜோதிட ரீதியாக ராகு கேதுவும் எதிர் திசையில் தான் பயணிக்கும். எனவே ராகு கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும்.
|கிரகங்கள்
|ராகு கேது
|பெயர்ச்சி
|ராகு கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|ராகு சதயம் நட்சத்திரத்திலும், கேது மக நட்சத்திரத்திலும் பெயர்ச்சி
|நாள்
|மே 31
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கடகம், சிம்மம், கும்பம்
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் புது பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்தடையும். இந்த காலகட்டத்தில் நம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். தோழியின் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்கள். ஒடிக்கிறதுக்கு தயாராகும் நபர்கள் வெற்றியின் பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு அடிமை உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வரும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பார்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள் . உங்ககிட்ட இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தீரும்.
கடக ராசிக்காரர்கள் ராகு கேது பெயர்ச்சியால் அது நன்மைகளை பெறுவார்கள். புதிய வாகனம் சொத்து வாங்கும் கனவு நிறைவேறும். முடங்கிக் கிடந்த பணம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் வந்தடையும். தொழில் வேளையில் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள்.. உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வருமானமும் உயரப்படும். திடீர் நிதியா ஆதாயங்கள் ஏற்படக்கூடும். உன் குடும்பத்தில் உள்ள பழைய தகராறுகள் தீர்க்கப்படும். மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வீட்டுக்கு தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்கி குவிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் சக உயர்ந்த உதவி கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு இருக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் விருப்பமான விஷயங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலம் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வாழ்க்கையில் முன்னே இலக்குகளை அடைய நீங்கள் கடினமாக ஒழிக்க வேண்டி இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மிக மிகவும் நேர்மையான மாற்றங்களை பெறுவீர்கள். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வருமானம் செல்வம் உயரக்கூடும்.. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கலாம்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு கேது பெயர்ச்சியால் தன் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிப்பார்கள்.. அவர்களின் ஆசைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். பணியிடத்திலும் குடும்பத்திலும் மரியாதை விற்றுப் புகழ் அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உழைப்பிற்கான பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அமைதியும் நிறைந்த சூழல் நிலவும். காலகட்டத்தில் உன் நெஞ்சில் இளமை மேம்படும். உங்கள் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். தொட்ட காரியங்களில் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவீர்கள். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளிலிருந்து பெரும் லாபத்தை பெற வாய்ப்புள்ளது.. பழைய கடன்களை அடைக்கும் திறன் இருக்கும். சொத்து விவகாரங்களில் உங்களுக்கு சாதாரணமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்து நிதி தொகையை பெறுவீர்
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