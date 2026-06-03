Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. இன்று முதல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. இன்று முதல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Rahu ketu Peyarchi: ராகு கேது மே 31ம் தேதி தமிழ் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக் கொண்டன. இதனால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சுப பலன்களை பெற உள்ளனர். மேலும் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற படுகொலை காண்பார்கள். அவ என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:39 AM IST
ராகு கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. இன்று முதல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்
Image Credit: Rahu ketu Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை: மாதம் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் சூப்பரான வேலை
Chennai News7 min ago
2
Killer Movie13 min ago
3
Tamil Nadu Breaking News18 min ago
4
Annamalai44 min ago
5
Chennai crime58 min ago