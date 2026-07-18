/ராகு கேது பிடி விலகல்! நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Rahu Ketu Peyarchi July 19: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு, கேது அறியப்படுகிறார். ராகு, கேதுவின் பெயர்ச்சி என்பது 12 ராசிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ராகு, கேது பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறை, எதிர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், நாளை (ஜூலை 19) ராகு, கேது பிடி விலகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது.
ராகு பகவான் தற்போது கும்ப ராசியிலும், கேது பகவான் சிம்ம ராசியிலும் உள்ளார். அதே நேரத்தில், சூரியன் மிதுன ராசியிலும், சந்திரன் கடக ராசியிலும், செவ்வாய் ரிஷப ராசியிலும், புதன் மிதுன ராசியிலும், வியாழன் கடக ராசியிலும், சுக்கிரன் சிம்ம ராசியிலும், சனி மீன ராசியிலும் உள்ளனர். இந்த கிரகங்கள் அனைத்தும் ராகு, கேதுவும் இடையில் சிக்கியுள்ளன. ஜூலை 19ஆம் தேதியான நாளை சந்திரன் சிம்ம ராசியில் இருந்து கன்னி ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையும்போது, ராகு, கேதுவின் பிடி உடையும். இதனால், மூன்று ராசிகளுக்கு நாளை முதல் நன்மை உண்டாகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ராகு கேதுவின் விலகிய பிறகு, கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கும். கஷ்டங்கள் தீரும். பழைய கடன்கள் அடையும். உழைப்பிற்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். பணி நிமித்தமான நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தொழில் கல்வியில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மாறுபட்ட அனுபவங்களால் பக்குவம் உருவாகும். மற்றவர்களின் பணிகளை சேர்த்து பார்ப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்களை சீரமைப்பீர்கள். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் லாபகரமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். திறமைக்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள்.
ராகு கேதுவின் பிடி விலகுவிது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். செயல்பாடுகளில் கவனம் வேண்டும். புதிய இடத்திற்கு செல்வதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். எதிலும் ஆர்வமின்மையான சூழல் அமையும். திட்டமிட்ட சில காரியங்கள் நிறைவேறும்.
கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அரசு பணிகளில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகளால் நன்மைகள் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கங்கள் மேம்படும். மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களை செயல் வடிவில் மாற்றுவீர்கள். வாழ்க்கை துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் பொறுப்பு அறிந்து செயல்படுவார்கள்.
ராகு கேதுவின் பிடியில் இருந்து விலகுவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வேலையில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். எதிர்பார்த்த சில பணிகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். அதிரடியான சில செயல்கள் மூலம் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். உறவினர்களிடம் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பணி புரியும் இடத்தில் அமைதி ஏற்படும். உழைப்பால் முன்னேற்றத்தை உருவாக்குவீர்கள். பயணம் சார்ந்த விஷயங்கள் கைகூடும்.
உறவினர்களின் வருகைகள் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். வீட்டின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகப் பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். வியாபார பணிகளில் லாபம் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)