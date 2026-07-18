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ராகு கேது பிடி விலகல்! நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Rahu Ketu Peyarchi July 19: ஜோதிடத்தின்படி, ராகு கேது பிடி விலகுகிறது. இதனால், ஜூலை 19ஆம் தேதி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். 3 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல் நீங்கி, செல்வம் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:04 PM IST
ராகு கேது பிடி விலகல்! நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்
Image Credit: Rahu Ketu PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ராகு கேது பிடி விலகல்! நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்
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