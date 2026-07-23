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ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!

Rahu Ketu Peyarchi: டிசம்பர் மாதம் ராகு, கேதுவின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு,  கேதுவின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:47 AM IST
ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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