/ராகு, கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. ஜாக்பாட், வெற்றி!

Rahu Ketu Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு, கேது அறியப்படுகிறது. ராகு, கேதுவின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராகு கேது அசுப கிரகமாக கருதப்பட்டாலும் சில நேரங்களில் நேர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். ராகு, கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
அந்த வகையில், ராகு பகவான் கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் இருக்கிறார். ராகு, கேது டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் மகர ராசியலும், கேது கடக ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
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|கிரகம்
|ராகு, கேது
|ராசிகள்
|ராகு மகர ராசியிலும், கேது கடக ராசியிலும் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|டிசம்பர் 5ஆம் தேதி
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, மகரம்
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும். மேலும், உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நிதி நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம். நீங்கள் எதிர்பாராத பண ஆதாயங்களை பெறலாம். மேலும், பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வருமான அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான தருணங்கள் அமையும். தொழில் சம்பந்தமான பயணங்கள் கைகூடும்.
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். குழப்பமான சில விஷயங்களுக்கு பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய தெளிவை உருவாக்கும். வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும் ஆதாயமும் கிடைக்கும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். புதிய மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணம் மேம்படும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். தெய்வீக செயல்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். சமூக பணிகளில் செல்வாக்கு மேம்படும். தனித்திறமைகளை வளர்த்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். வியாபார பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது அவசியமாகும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே மனம்விட்டு பேசுவதன் மூலம் தெளிவும், புரிதலும் உண்டாகும். பயண விஷயங்களில் புதுவிதமான அனுபவம் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். சிந்தனை திறன் மேம்படும். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைவிடும்.
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உறவினர்கள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும். அரசால் அனுகூலம் உண்டாகும். அடுத்தவருக்கு அறிவுரை கூறுவதை குறைத்து கொள்ளவும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். வீட்டினை மனதிற்கு பிடித்த விதத்தில் மாற்றி அமைப்பீர்கள். விவசாய பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கால்நடை தொடர்பான வியாபாரத்தில் மேன்மை உண்டாகும். வியாபாரம் நிமித்தமான பயணங்கள் கைகூடும். தனித்து செயல்படுவது தொடர்பான சூழல் அமையும். அரசு பணிகளில் இருந்த தாமதங்கள் குறையும். பணிபுரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)