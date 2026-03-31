ராகு கேது பெயர்ச்சி: ஒரே நாளில் டபுள் ஜாக்பாட்.. 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Rahu Ketu Peyarchi On December: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களும் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். இதன் தாக்கம் 12 ராசிகளுக்கும் எதிரொலிக்கும். அந்த வகையில், டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, ராகு கும்ப ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது சிம்ம ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு கேது ஒரே நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. ராகு, கேது இரண்டு கிரகங்களும் 18 மாதங்கள் ஒரே ராசியில் நிலைத்திருக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு 12வது வீட்டிலுமை, கேது 6ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையத் தொடங்கும். ராகு கேது இந்தாண்டின் இறுதியில் பெயர்ச்சி அடையும், சில ராசிகள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கும்பம்
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்படும் ராகு கேது பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு இருந்த வந்த பல்வேறு பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் துணையுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். மேலும், முன்பை விட உங்களுக்கு சிறப்பான நேரமாக இருக்கும். டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்து பொன்னான நாட்களாக அமையும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். பண கஷ்டங்கள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். உடன் பிறப்புகள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள். நீங்கள் டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்து சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். சனியின் தாக்கம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்கும். நிதி ஆதாயம் அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு இருந்த வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்
ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். ராகு கேது பெயர்சசி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களுக்கு அதிக நன்மைகளை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்த வந்த பெரும் பிரச்னைகள் தீரும். கடன்களை அடைப்பீர்கள்.
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்கள் ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் முதல் அதிர்ஷ்டம் பெரும். செல்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவார்கள். பல்வேறு வழிகளில் இருந்து வருமானம் வந்தடையும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு சாதகமாக அனைத்து விஷயங்களும் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
