ராகு கேது பார்வை ஆரம்பம்.. கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் 4 ராசிகள்.. பணப் பிரச்னை, கடன் தொல்லை!

Rahu Ketu Peyarchi Negative Impacts: ராகு மற்றும் கேது பெயர்ச்சி டிசம்பர் 5ஆம் தேதி நடக்கிறது. ராகு கும்ப ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கும், கேது சிம்ம ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 4 ராசிகள் சிரமங்களை சந்திக்கலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறுகிறது.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 27, 2026, 11:16 AM IST
Rahu Ketu Peyarchi Negative Impacts: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  9 கிரகங்களின் நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 9 கிரகங்களில் மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு, கேது கருதப்படுகிறார்.

ராகு கேது பெயர்ச்சி

ராகு கேது பெயர்ச்சியால் சில ராசிகள் அசுப பலன்களை பெறுவார்கள். ராகு, கேது 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை  ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்கள். அந்த வகியல், டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ராகு கும்ப ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கும், கேது சிம்ம ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, சில ராசிகளுக்கு அசுப  பலன்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் பல பிரச்னைகளை சந்திப்பார்கள். டிசம்பர் மாதம்  முதல் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்னைக்ள, தடைகள் ஏற்படலாம்.  ராகுவின் தாக்கத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களால் சரியாக முடிவுகளை எடுக்க முடியாது.  நிதி சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கடன் தொல்லை அதிகரிக்கும்.  பணியிடத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு  மன அழுத்தம், தைரியத்தை இழப்பீர்கள். தேவையில்லாத செலவுகள் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மற்றவர்களிடம் உரையாற்றும்போது கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.  மேலும், உங்களுக்கு சில பிரச்னைகளும் ஏற்படலாம். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம் (Taurus)

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  நீங்கள் பணியிடத்திலும், தொழிலிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலனிலும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக,  வேலை மற்றும் தொழிலில் அழுத்ததை எதிர்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.  கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், உங்களுக்கு உடன் பிறந்தவர்கள், தந்தையின் ஆதரவு இருக்கும்.  மேலும், அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கும். அதோடு, பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

சிம்மம் (Leo)

 ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கடினமான காலங்களை சந்திப்பார்கள். முதலீடு செய்யும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். நிபுணர்களின் அறிவுரைகளை கேட்டு  பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்வது சிறந்தது. கூட்டுத் தொழிலில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். கடன் தொல்லைகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் பயணம் செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. நிதி பரிவர்த்தனைகளில் யாரையும் கண்மூடித்தமாக நம்பக் கூடாது. மேலும், பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கலாம். திருமண பந்தத்தில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். 

மீனம் (Pisces)

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் அமைதியின்மை நிலவும். திருமண வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக் கூடும். வேலையை மாற்ற விரும்புபவர்கள்  நல்ல நாட்களுக்கான காத்திருக்க வேண்டும்.  எந்த ஒரு விஷயத்திலு அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். நிதி விஷயங்களிலும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, கவனமுடன்  அனைத்து விஷயங்களையும் கையாள வேண்டும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - ராகு கேது பெயர்ச்சி எப்போது நடக்கும்?

பதில் - ராகு மற்றும் கேது  பகவான் சுமார் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தங்கள் ராசியை மாற்றும். இந்த பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்தும் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 

2) கேள்வி - ராகு கேது பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் பாதிப்பா?

பதில் - ராகு கேது பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சிலருக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு அசுப பலன்கள் ஏற்படலாம்.

3) கேள்வி -  ராகு, கேதுவின்  பரிகாரங்கள் என்ன?

பதில் - ராகு, கேது தோஷம் நீங்க திருநாககேஸ்வரம் ராகு பகவான், காளஹஸ்தி, கீழப்பெரும்பள்ளம் கேது பகவான் தலங்களுக்கு செல்லலாம். தினசரி விநாயகர், துர்க்கை வழிபாடு, கருப்பு, வெள்ளை நிறப் பொருட்களை தானம் செய்யலாம்.

