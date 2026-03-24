ராகு கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம்

Rahu Ketu Peyarchi Latest: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அதாவது, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகிறது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ராகு, கேது பெயர்ச்சி மார்ச் 29ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது.
அதாவது, ராகு சதய நட்சத்திரத்திற்கும், கேது மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். மார்ச் 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை அதிகாலை 4.49 மணிக்கு கேது கிரகம் மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதே நேரத்தில் ராகு சதய நட்சத்திரத்தில் இரண்டாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு கேதுவின் பெயர்ச்சி நான்கு ராசிகளுக்கு பலன்களை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். ராகு, கேது அருளால் உங்களுக்கு பணப் பிரச்னைகள் தீரும். உங்களுக்கு இருந்து சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரக் கூடும். செலவுகள் குறையக் கூடும். உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும். பணியிடத்தில் வருமானம் உயரக் கூடும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும.
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவார்கள். புதிய சொத்துகள், வீடுகள் வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொத்துகளை வாங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். பல மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உங்கள் துணையுடன் தொலைதூர பயணத்தை நீங்கள் திட்டமிட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
ராகு, கேது ஒரே நாளில் பெயர்ச்சி அடைவது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமாக கருதப்படுகிறது. உங்களுக்கு இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் முதலீடுகளில் இருந்து பெரிய லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்கள் பண விஷயத்தில் உதவி செய்வார்கள். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். ஏப்ரல் முதல் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்கள் ராகு கேது பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் செலவுகள் குறையக் கூடும். உடன்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக வந்தடையும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!
மேலும் படிக்க: பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
மேலும் படிக்க: சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?
