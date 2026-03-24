English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
ராகு கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம்

Rahu Ketu Peyarchi Latest:  ராகு கேது பெயர்ச்சி மார்ச் 29ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 24, 2026, 06:41 PM IST
  • ராகு கேது பெயர்ச்சி
  • இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஏப்ரல் முதல் நல்ல காலம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

Trending Photos

தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
camera icon12
Gold price
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு
Rahu Ketu Peyarchi Latest: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அதாவது, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகிறது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ராகு, கேது பெயர்ச்சி மார்ச் 29ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதாவது, ராகு சதய நட்சத்திரத்திற்கும், கேது மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  மார்ச் 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை அதிகாலை 4.49 மணிக்கு கேது கிரகம் மக நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதே நேரத்தில் ராகு சதய நட்சத்திரத்தில் இரண்டாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு கேதுவின் பெயர்ச்சி நான்கு ராசிகளுக்கு பலன்களை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். ராகு, கேது அருளால் உங்களுக்கு பணப் பிரச்னைகள் தீரும். உங்களுக்கு இருந்து சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரக் கூடும். செலவுகள் குறையக் கூடும். உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும்.  பணியிடத்தில் வருமானம் உயரக் கூடும்.  குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும. 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவார்கள்.  புதிய சொத்துகள், வீடுகள் வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சொத்துகளை வாங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும்.  பல மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உங்கள் துணையுடன் தொலைதூர பயணத்தை நீங்கள் திட்டமிட வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

ராகு, கேது ஒரே நாளில் பெயர்ச்சி அடைவது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமாக கருதப்படுகிறது. உங்களுக்கு இருந்த வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் முதலீடுகளில் இருந்து பெரிய லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்கள் பண விஷயத்தில் உதவி செய்வார்கள். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். ஏப்ரல் முதல் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள்.

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்கள் ராகு கேது பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் செலவுகள் குறையக் கூடும். உடன்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக வந்தடையும்.  திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

 

மேலும் படிக்க: Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!

 

மேலும் படிக்க: பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!

 

மேலும் படிக்க: சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Trending News