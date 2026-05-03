English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • ராகு கேது, குரு, சனியின் ஆட்டம்: 2027 வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

ராகு கேது, குரு, சனியின் ஆட்டம்: 2027 வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

Shani Guru Rahu Ketu Rajyog: சனி, குரு, ராகு கேது ஆகிய கிரகங்களின் நிலையால் குறிப்பட்ட ராசிகளுக்கு 2027ஆம் ஆண்டு வரை பொற்காலமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்க்கையில் கூடுதல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 09:50 AM IST
  • குரு, சனி, ராகு கேது கிரக நிலைகள்
  • 4 ராசிகளுக்கு 2027 வரை ராஜயோகம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

Trending Photos

கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon7
Kodaikanal
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
ராகு கேது, குரு, சனியின் ஆட்டம்: 2027 வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி

Shani Guru Rahu Ketu Rajyog: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.  அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு சனி, குரு, ராகு கேது ஆகிய மூன்று கிரங்களின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. மூன்று கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, செல்வம், அதிர்ஷ்டம், தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

சனி பகவான்  2027ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை மீன ராசியில் இருப்பார். அதன்பிறகு, மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  குரு பகவானை பொறுத்தவரை, 2025ஆம் ஆண்டு மே 10ஆம் தேதி முதல்ல் மிதுன ராசியில்  பயணித்து வரும் குரு பகவான், 2026 ஜூன் 2ஆம் தேதி கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். அதன்பிறகு, 2026 அக்டோபர் 30ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைந்து பயணிக்க உள்ளார். மேலும், ராகு கேது அக்டோபர் மாதம் வரை கும்ப ராசியில் ராகுவும், சிம்ம ராசியில் கேதுவும் பயணிக்க உள்ளார். குரு, சனி, ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.

மேஷம் (Aries)

சனி, குரு, ராகு கேது நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.  தற்போது சனி பகவான் 12வது வீட்டில் இருப்பதால் ஏழரை சனி முதல் கட்டம் நடக்கிறது.  குரு பகாவன் 3,4ஆம் வீடுகளில் பெயர்ச்சி அடைந்து, 5ஆம் வீடுகளில் நிலைபெறுகிறார். ராகு 11வது வீட்டிலும், கேது 5வது வீட்டீல் இருக்கிறார். இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்த விஷயத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும்.   நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

கடகம் (Cancer)

சனி, குரு, ராகு கேது நிலையால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் இருககும். ஜூன் 2ஆம் தேதி குரு பகவான் கடக ராசிக்குள் நுஐழைந்த பிறகு, தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும்.  மேலும், கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும்.  திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்பள்ளது.  மேலும், வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் இன்னும் சில மாதங்களில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும்.  குருவின் அருளால் உங்களுக்கும் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும்.

 துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு  சனி, குரு, ராகு கேது நிலையால் செல்வம் பெருகும். தொழிலில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். துலாம் ராசியின் 6வது வீட்டில் சனி பகவான் இருப்பதால் உங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டாகும.  குரு பகவானின் நிலையால் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும். அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு, குரு பகவான் 11வது வீட்டிற்கு செல்வம் கூடுதல் லாபத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். பணப் பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.  புதிய வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. கூட்டுத் தொழிலில் சிறந்த லாபம் கிடைக்கும். ராகு கேது நிலையால் உங்களுக்கு தடை நீங்கும்.

மகரம் (Capricorn)

சனி, குரு, ராகு கேது நிலையால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில்  மகிழ்ச்சி இருக்கும். தடை நீங்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன் அடையும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக்கூடும்.சேமிப்பும் உயரக் கூடும். சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். பதவி உயர்வு  கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: மே 1 ராசிபலன்: உழைப்பாளர் தினத்தில்... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று லாபம்?

மேலும் படிக்க: ரிஷபத்தில் குரு-சூரிய சேர்க்கை: 2026 மே முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Rahu Ketu PeyarchiGuru PeyarchiShani peyarchiLucky zodiac signs

Trending News