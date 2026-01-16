ராகு, கேது பெயர்ச்சி: செல்வம், செழிப்புடன் ராஜவாழ்க்கை வாழப்போகும் 5 ராசிகள்

Rahu Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில், ராகு மற்றும் கேது ஆகியவை நிழல் கிரகங்களாக கருதப்படுகின்றன. ராகுவும் கேதுவும் பதினெட்டு மாதங்கள் ஒரு ராசியில் தங்கி, அதன் பிறகு தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றன. ராகுவும் கேதுவும் எப்போதும் வக்ர பெயர்ச்சிகளை மேற்கொள்கின்றன. நிழல் கிரகங்களான ராகு மற்றும் கேதுவின் ராசி, நட்சத்திர மற்றும் நிலை மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும்.
ராகு வெற்றி, லட்சியம், புதுமை, மாயை, சுகபோகங்கள் மற்றும் ஆசை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். மறுபுறம், கேது ஆன்மீகம், தெளிவு, சுய சிந்தனை, துறவு, அமைதி, ஜோதிடம், யோகா மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார்.
ராகு கேது பெயர்ச்சி
தற்போது, ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்மத்திலும் உள்ளனர். 2026 ஆம் ஆண்டில், குருவைப் போலவே, ராகு மற்றும் கேதுவும் தங்கள் நிலைகளை மாற்றவுள்ளன. ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, 2026 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் ராகு மற்றும் கேது தங்கள் ராசிகளை மாற்றவுள்ளன.
Rahu Peyarchi: மகரத்தில் ராகு பெயர்ச்சி
டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, ராகு மற்றும் கேது ஆகிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும். இந்த நாளில், ராகு கிரகம் பின்னோக்கி நகர்ந்து கும்ப ராசியை விட்டு மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
Ketu Peyarchi: கடகத்தில் கேது பெயர்ச்சி
கேதுவும் பின்னோக்கி நகர்ந்து சிம்ம ராசியை விட்டு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்
டிசம்பரில் நடக்கவுள்ள ராகு, கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் பொற்காலம் பிறக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறும்
ஜோதிடத்தின்படி, ராகு மற்றும் கேது பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு ஆதாரமான நன்மைகளை அளிக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்ப சொத்துக்களிலிருந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் பழைய, நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறலாம்.
மிதுனம் (Gemini): உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
ராகு பெயர்ச்சி மற்றும் கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் இன்பம் அதிகரிக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் மிதுன ராசியினருக்கு இந்த ஆண்டு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். பணி இடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சிம்மம் (Leo): திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம்
ஜோதிட சாற்திரத்தின் படி, ராகு கேது பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். சிம்ம ராசிக்கு திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம். வேலையில் உங்களுக்கு தலைமைப் பதவி வழங்கப்படலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்
ராகு, கேது பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த நேரம் விருச்சிக ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் தைரியம் பெறுவார்கள். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள், மரியாதை பெறுவார்கள். பழைய கடன்களிலிருந்து விடுபடலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அன்பும் அமைதியும் இருக்கும்.
கன்னி (Virgo): உறவுகளில் முதிர்ச்சி இருக்கும்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, ராகு கேது பெயர்ச்சி குடும்ப வாழ்க்கையில் தெளிவையும் சமநிலையையும் கொண்டு வரும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பு அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். கேதுவின் ஆசியால், உங்கள் மனம் ஆன்மீகம் மற்றும் சுய புரிதலை நோக்கிச் சாய்ந்து, உறவுகளில் முதிர்ச்சியைக் காட்ட வழிவகுக்கும்.
ராகு அருள் பெற
விடாமுயற்சி, செல்வம், செழிப்பு, செல்வாக்கு ஆகியவற்றை அள்ளித்தரும் ராகு பகவானின் அருள் பெற "ஓம் நக த்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ ராஹு : ப்ரசோதயாத்" என்ற ராகு காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் சொல்வது நல்லது.
கேது அருள் பெற
புத்திசாலித்தனம், ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு, பேச்சுத்திறன் ஆகியவற்றை அருளும் கேது பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்" என்ற கேது காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
