English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • ராகு புதன் சேர்க்கை! பிப்ரவரி முதல் ராஜவாழ்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் குவியும்

ராகு புதன் சேர்க்கை! பிப்ரவரி முதல் ராஜவாழ்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் குவியும்

Rahu Mercury Transit: ஜோதிடத்தின்படி, 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகுவும், புதனும் இணைகின்றனர். இந்த சேர்க்கை கும்ப ராசியில் நடக்கிறது. இதனால், 3 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 01:10 PM IST
  • 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு புதன் சேர்க்கை
  • 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
camera icon8
Travel Tips
பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Richest Cities
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
இன்று 9 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை அலர்ட்
camera icon6
Rain Alert
இன்று 9 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை அலர்ட்
ராகு புதன் சேர்க்கை! பிப்ரவரி முதல் ராஜவாழ்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் குவியும்

Rahu Mercury Transit: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இது 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், ராகுவும், புதனும் இணைகின்றனர். கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் ஒவ்வொரு 14 நாட்களளுக்கும் இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். அந்த வகையில், கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிப்ரவரியில் ராகு புதனும் கும்ப ராசியில் இணைகின்றனர். ராகு புதன் சேர்க்கையால் ராஜயோகத்தை உருவாகிறது. பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசியில் நுழைகிறார். ஏற்கனவே, கும்ப ராசியில் ராகு இருக்கிறார்.  இதனால், மூன்று ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

Add Zee News as a Preferred Source

மிதுனம் (Gemini)

ராகு புதன் சேர்க்கையால் மிதுன ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். பிப்ரவரியில் இருந்து உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் பயணங்ளை மேற்கொள்வீர்கள். வீட்டில் மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும். தொழில் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். நிலம் சார்ந்த முதலீடுகள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எதிர்பார்க்கும் இடத்தில் இருந்து பண உதவிகள் கிடைக்கும். வங்கி கடன் மற்றும் பெற்றோர் வழி பண உதவியும் கிடைக்கும். மேலும், உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியில் ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. ராகு புதனின் அருளால்  உங்கள் தொழில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் நடக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் அசுர வெற்றி பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.  தொழில் வாழ்க்கையில் கடந்த சில தினங்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்கள் பெற்றோர் மற்றும் பிற குடும்ப உறவுகளுடன் போதுமான நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புதன் ராகு சேர்க்கையால் அற்புதமான நேரமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும். வருமானம் உங்களுக்கு உயரக் கூடும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு இருந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். குடும்ப உறவுகள், நண்பர்களின் ஆதரவுடன் உங்கள் விருப்பமான பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  உங்கள் காதல் உறவை திருமணம் எனும் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு  செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திருமணம் முடிக்காத நபர்களுக்கு, விரைவில் திருமணத்தை முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: மேஷத்தில் சனி பகவான்! 3 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது.. பண கஷ்டம் தீரும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rahu Mercury TransitZodiac SignsLucky zodiac signsRahu TransitBudhan Peyarchi

Trending News