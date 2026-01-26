ராகு புதன் சேர்க்கை! பிப்ரவரி முதல் ராஜவாழ்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் குவியும்

Rahu Mercury Transit: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இது 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், ராகுவும், புதனும் இணைகின்றனர். கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் ஒவ்வொரு 14 நாட்களளுக்கும் இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். அந்த வகையில், கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிப்ரவரியில் ராகு புதனும் கும்ப ராசியில் இணைகின்றனர். ராகு புதன் சேர்க்கையால் ராஜயோகத்தை உருவாகிறது. பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசியில் நுழைகிறார். ஏற்கனவே, கும்ப ராசியில் ராகு இருக்கிறார். இதனால், மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மிதுனம் (Gemini)
ராகு புதன் சேர்க்கையால் மிதுன ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். பிப்ரவரியில் இருந்து உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் பயணங்ளை மேற்கொள்வீர்கள். வீட்டில் மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும். தொழில் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். நிலம் சார்ந்த முதலீடுகள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எதிர்பார்க்கும் இடத்தில் இருந்து பண உதவிகள் கிடைக்கும். வங்கி கடன் மற்றும் பெற்றோர் வழி பண உதவியும் கிடைக்கும். மேலும், உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசியில் ராகு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. ராகு புதனின் அருளால் உங்கள் தொழில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் நடக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் அசுர வெற்றி பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் கடந்த சில தினங்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்கள் பெற்றோர் மற்றும் பிற குடும்ப உறவுகளுடன் போதுமான நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புதன் ராகு சேர்க்கையால் அற்புதமான நேரமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும். வருமானம் உங்களுக்கு உயரக் கூடும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு இருந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். குடும்ப உறவுகள், நண்பர்களின் ஆதரவுடன் உங்கள் விருப்பமான பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் காதல் உறவை திருமணம் எனும் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திருமணம் முடிக்காத நபர்களுக்கு, விரைவில் திருமணத்தை முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
