/ராகு பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு மிக எச்சரிக்கை தேவை.. பணம், தொழிலில் உஷார்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த் கிரகமாக ராகு பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகு பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், ராகு பகவான் பெயர்ச்சி இன்று (ஆகஸ்ட் 3) நடந்துள்ளது. ராகு பகவான் இன்று அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ராகு பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுத்தாலும், சில ராசிகளுக்கும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்குமாம். எனவே, ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ராகுவின் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை மற்றும் நிதி விஷயங்களில் சில சிரமங்களை சந்திக்கலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். மேலும், திடீர் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. நிதி சிக்கல்கள் அதிகரிக்கும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். தந்தை, தாய் உடல்நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். வீண் செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தொலைதூர பயணங்களில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். நிதி பரிவர்த்தனைகளை கவனமாக கையாள வேண்டும்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை உண்டாகும். குடும்ப வாழ்க்கை, தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியில் அலைச்சல் ஏற்படலாம். செவ்வாய் நட்சத்திரத்தில் ராகுவின் தாக்கம், உங்களுக்கு மனப் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். வாழ்க்கை துணை மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டாகலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்தவொரு முக்கிய முடிவுகளையும் நிதானமாக எடுக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கொடுப்பார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நிதி பரிவர்த்தனையில் கவனம் தேவை. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகள் ஏற்படலாம். நினைத்த காரியங்கள் நடப்பில் தாமதம் ஏற்படலாம். மன அழுத்தம், பதட்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். அனைத்து விஷயங்களை பொறுமையுடனும், நிதானத்துடனும் கையாள வேண்டும். அவசரமான முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த நேரமாக இருக்காது. முதலீடு செய்யும் முன்பு, பலமுறை யோசித்து செய்ய வேண்டும். தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் ஹனுமன் பாராயணம் செய்யவும். செவ்வாய் நட்சத்திரத்தில் ராகு பெயர்ச்சி அடைவதால் ஹனுமானை வழிபடுவது சிறந்த பலன்களைத் தரும். சனிக்கிழமைகளில் தேவையுள்ளவர்களுக்கு கருப்பு எள், உளுந்து அல்லது ஏழு வகையான தானியங்களை தானம் செய்யவும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)