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ராகு பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு மிக எச்சரிக்கை தேவை.. பணம், தொழிலில் உஷார்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ராகு பகவான் இன்று அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ராகுவின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:21 PM IST
ராகு பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு மிக எச்சரிக்கை தேவை.. பணம், தொழிலில் உஷார்
Image Credit: Rahu Nakshatra Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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