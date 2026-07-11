/ராகு பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஆகஸ்ட் முதல் பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகுவின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். ராகு பகவான் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
இதற்கிடையில், ராகு பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் அடைகிறார். ராகுவின் பெயர்ச்சி பெரியதும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்த நிலையில், ராகு பகவான் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் தற்போது சதயம் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார். ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி சதயம் நட்சத்திரத்தில் இருந்து அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். ராகுவின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|அவிட்டம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஆகஸ்ட் 2
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|டிசம்பர்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கன்னி, தனுசு
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை கொடுக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டு இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நினைத்த விஷயங்கள் கைகூடும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியை காண்பீர்கள்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் பண வரவு எளிதாகி, வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி ரீதியாக சில நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. மேலும், இந்த நேரத்தில் நல்ல செய்திகளைக் கேட்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை, தொழில் அல்லது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம். திருமண தடை நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளால் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். தடைபட்ட விஷயங்களை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். வீடு, நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். உழைப்பிற்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். பணி நிமித்தமான நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தொழில் கல்வியில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மாறுபட்ட அனுபவங்களால் பக்குவம் உருவாகும். மற்றவர்களின் பணிகளை சேர்த்து பார்ப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்களை சீரமைப்பீர்கள். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். புதிய இடத்திற்கு செல்வதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். எதிலும் ஆர்வமின்மையான சூழல் அமையும். திட்டமிட்ட சில காரியங்கள் நிறைவேறும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)