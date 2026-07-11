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ராகு பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஆகஸ்ட் முதல் பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ராகு பகவான் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி சதயம் நட்சத்திரத்தில் இருந்து அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு இந்தாண்டு முதல் நேர்முறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:08 AM IST
ராகு பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஆகஸ்ட் முதல் பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்
Image Credit: Rahu Nakshatra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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