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ராகு பெயர்ச்சியால் உருவாகும் அசுப யோகம்.. இந்த 4 ராசிகள் கவனம் - தொழில், பணத்தில் உஷார்

Rahu Nakshatra Peyarchi June 30: ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஜூன் 30ஆம் தேதி நடக்கிறது. ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:36 PM IST
ராகு பெயர்ச்சியால் உருவாகும் அசுப யோகம்.. இந்த 4 ராசிகள் கவனம் - தொழில், பணத்தில் உஷார்
Image Credit: Rahu Nakshatra Peyarchi June 30Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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