/ராகு பெயர்ச்சியால் உருவாகும் அசுப யோகம்.. இந்த 4 ராசிகள் கவனம் - தொழில், பணத்தில் உஷார்

Rahu Nakshatra Peyarchi June 30: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு, கேது இருக்கிறார். ராகு கேதுவின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராகு கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். அவ்போது நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் அடைகின்றனர். அந்த வகையில், ராகு பகவான் ஜூன் 30ஆம் தேதி நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ராகு ஜூன் 30ஆம் தேதி அவிட்டா நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அவிட்டம் நட்சத்திரம் செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். ராகு செவ்வாய்யின் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவிது அங்காரக யோகத்தை உருவாக்குகிறது. அங்காரக யோகம் ஜோதிடத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த யோகமாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த யோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த யோகத்தால் சில ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த யோகம் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். இப்போது ராகுவின் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் அங்காரக யோகத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வோம்.
|பெயர்ச்சி
|ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|அவிட்டம்
|யோகம்
|அங்காரக யோகம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூன் 30
|ராசிகள்
|தனுசு, மேஷம், விருச்சிகம், துலாம்
அங்காரக யோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் பண விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலும் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். வேலையில் உங்களுக்கு அதிக அழுத்தம் ஏற்படலாம். எனவே, பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த காலக்கட்டத்தில் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம். பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இந்த காலக்கட்டத்தில் முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் சில பிரச்னைக்ள எழும். இது மனப் பிரச்னையை ஏற்படுத்தும்.
அங்காரக யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு உகந்த நேரம் அல்ல. இந்த நேரத்தில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். கடந்த கால கடன்களின் பிரச்னைகள் அதகரிக்கக் கூடும். இது உங்கள் பணப் புழக்கத்திற்கான வழிகளை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், பணியிடத்தில் உங்கள் வேலை மேம்பட நேரம் எடுக்கும். இது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்க கூடும். மேலும், இந்த நேரத்தில் உடல்நலம் தொடர்பான பல பிரச்னைகள் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வாக்குவாதத்தில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். கடன் பெறுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கடன் வாங்குவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
அங்காரக யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களில் அலட்சியமாக இருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். எந்தவொரு முதலீட்டையும் செய்வதற்கு முன் பலமுறை யோசித்து முடிவு எடுப்பது நல்லது இந்த காலக்கட்டத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலம் குறித்த கவலை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக இந்த நேரத்தில், யாருக்கும் பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். நிதி சம்பந்தமாக எந்த அவசர முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உடன் பிறந்தவர்கள் மூலம் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் சில ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்.
அங்காரக யோகத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தொழிலதிபர்கள் பணப் பரிவர்த்தனைகள் செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதிகப்படியான செலவினங்களால் பணப் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவசரமாக முதலிடு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அதில் தொடர்ச்சியான தோல்விகளை சந்திக்க நேரிடலம். தொழிலில் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.
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