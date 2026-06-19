/ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பண விஷயத்தில் கவனம்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகு பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராகு பகவான் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். ராகுவின் பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், ராகு பெயர்ச்சி ஜூன் 30ஆம் தேதி தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற இருக்கிறது.
ராகு பகவான் ஜூன் 30ஆம் தேதி அவிட்டம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறது. இந்த நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் 2027 ஏப்ரல் வரை இருப்பார். அதன்பிறகு, திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பல சிரமங்களை சந்திப்பீர்கள். செலவுகள் திடீரென்று அதிகரிக்கும். சிலருக்கு பண இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. வேலை மற்றும் தொழிலில் பல தடைகளை சந்திக்க நேரிடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகளை சந்திப்பீர்கள். எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பண விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தொழிலில் சில பிரச்னைகள் இருக்கக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் சில குழப்பங்கள் இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக் கூடும். வேலையில் சில பிரச்னைகள் இருக்கும்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சவால்களை சந்திப்பீர்கள். பெற்றோருடனான உறவில் விரிசல் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பதில் தடை ஏற்படலாம். பணத்தை சேமிக்க வைக்க முடியாமல் போகும். திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். வாழ்வில் சிரமங்கள் அதிகரிக்கும். நீங்கள் மோசமான பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். திடீர் நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். வாழ்வில் சிரமங்களை சந்திக்கலாம். இருப்பினும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். உடல்நலத்தில் அக்கறையாக இருக்க வேண்டும்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பணியிடத்தில் பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் பேச்சில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நடத்தையிலும் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். புதிதாக தொடங்கிய வேலையில் தாமதம் ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் உடன் வேலை செய்வோரிடம் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் சில வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இக்காலத்தில் எந்த ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், சில இழப்புகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக பிரச்னைகளை ஏற்படலாம். பழைய கடன்கள் தொடர்பாக சில பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த மன குழப்பத்திற்கு ஆளாகக் கூடும். மன அழுத்தம், மன பதட்டம் ஏற்படலாம். தினசரி வேலைகளில் சில தாமதம் ஏற்படலாம். சிலருக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியம் குறித்த கவலைகள் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். முடிந்தவரை குறைவாக பேசுவதோடு, அமைதியாக இருக்க வேண்டும். மேலும், நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும். முதலீடு செய்யும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.