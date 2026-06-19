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ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பண விஷயத்தில் கவனம்

Rahu Nakshatra Peyarchi: ஜூன் 30ஆம் தேதி ராகு  நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு பகவான் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:55 AM IST
ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பண விஷயத்தில் கவனம்
Image Credit: Rahu Nakshatra Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் இந்த 4 ராசிகள் உஷார்.. பண விஷயத்தில் கவனம்
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