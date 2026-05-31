/ராகு பெயர்ச்சி பலன்கள்: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியை மாறப்போகுது

Rahu peyarchi on May 31: ராகு பகவான் மே 31ஆம் தேதி அன்று சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் இன்று முதல் மூன்று ராசிகளுக்கு ராகுவின் பார்வை சுப பலன்களை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Rahu Peyarchi On May 31: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அதே நேரத்தில் நட்சத்திரத்தையும் ஒன்பது கிரகங்களும் மாற்றி வருகிறது. ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு கேது அறியப்படுகிறார். ராகு கேதுவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக பயிற்சியின் போது ராகு கேது பார்வை ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், மே 31ஆம் தேதி அன்று ராகு பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ராகு தனது பாதையை மாற்றி சதயம் நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் இன்று நுழைகிறார். சதயம் நட்சத்திரம் என்பது ராகுவின் சொந்த நட்சத்திரமாகும். மேலும் அதன் முதல் கட்டத்தில் நுழைவது ராகுவின் சக்தியை பன்மடங்கு பெருக்கும். ஜோதிடத்தின் படி ராகுவின் இந்த நட்சத்திரம் மாற்றம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் இந்த பயிற்சியின் போது முழுமையான அதிர்ஷ்டம் எதிர்பாராத நிதி ஆதாரங்கள் தொழில் முன்னேற்றம் விளங்குவதற்கு வாய்ப்பை மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிகள் பெறுவார்கள். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றியும் ராகுவின் எதிர்மறை விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்கான முக்கிய வழிகளை பற்றியும் இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
|கிரகம்
|ராகு
|பெயர்ச்சி
|ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|மே 31ஆம் தேதி
|நட்சத்திரம்
|சதயம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், மிதுனம், கும்பம்
ராகுவின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மிகவும் பலனடைவார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்க முடிவுகள் வெற்றியை உங்களுக்கு தேடித் தரும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்சனைகளும் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். அவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். தொழில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். யாரையும் பார்வையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி செல்வம் பெருகும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்திலும் உயர் அதிகாரிகளில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சதய நட்சத்திரத்தில் ராகுவின் பெயர்ச்சி அவர்களின் உயிர்த்திலும் செல்வாக்கையும் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளும் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகளும் வந்தடையும். மேலும் தொழிலில் எதிர்பாராத வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். வருமானம் உயரக்கூடும். பழைய கடன்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். சொந்தமாக வீடு நகை வாங்கும் கனவு நிறைவேறும். தொழில் ரீதியாக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழில் செய்யும் முயற்சி வெற்றி அடைய கூடும்.
சதயம் நட்சத்திரம் கும்ப ராசியில் இருந்து வருவதால் ராகுவின் பெயர்ச்சி மிகவும் நேரடியான மற்றும் மிகப்பெரிய சாதகமான தாக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். பங்குச்சந்தை, லாட்டரி மற்றும் பரம்பரை சொத்து மூலம் திடீரென மிகப் பெரிய வருமானம் கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்டகாலமாக வெளிநாடு செல்லவோ அல்லது தொழில் தொடங்குவது திட்டமிட்டு இருந்தவர்களின் கனவு இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறலாம். கூட்டுத் தொழில் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகள் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள்.
ராகுவின் சுப பலன்களை பெறவும், ராகுவின் எதிர்மறை விளைவுகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான சில வழிகளை உங்க பார்ப்போம். அதன்படி, ராகுவின் எதிர்மறை விளைவுகளில் இருந்து தப்பிக்க துர்கா தேவியை வழிபடுவது சிறந்த வழியாக கருதப்படுகிறது. மேலும், தினமும் காலையில் பறவைகளுக்கு ஏழு வகையான தானியங்களை உணவாக அளித்தால் ராகுவின் எதிர்மறை விளைவுகள் படிப்படியாக நீங்கி முன்னேற்றத்திற்கான பாதையை திறக்கும்.
சனிக்கிழமைகளில் பைரவர் கோயிலுக்கு சென்று கடுகு எண்ணெய் தீபம் ஏற்றவும். கருப்பு நாய்களுக்கு ரொட்டியை உணவாக அளிப்பது ராகு தோஷத்தில் இருந்து உடனடியாக நிவாரணம் அளிக்கும். சனிக்கிழமைகளில் தவறாமல் அரச மரத்தின் அடியில் கடுகு எண்ணெய் விளக்கு ஏற்றவும். கருப்பு எண், கடுகு எண்ணெய், கருப்பு நிற ஆடைகளை தானம் செய்வது மங்களகரமானதாக அமையும். சனிக்கிழமை தோறும் சிவலிங்கத்தின் மீது வீர அபிஷேகம் செய்து ஓம் நமசிவாய மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரித்தால் ராகு தோஷத்தில் இருந்து விடுபடலாம்.
