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ராகு பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பொற்காலம், செல்வம் பெருகும்

Rahu Peyarchi Palangal: ராகு பகவான் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இதனால், டிசம்பர் முதல் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:12 AM IST
ராகு பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பொற்காலம், செல்வம் பெருகும்
Image Credit: Rahu Peyarchi PalangalSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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