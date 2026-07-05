/ராகு பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பொற்காலம், செல்வம் பெருகும்

Rahu Peyarchi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகு பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். ராகு பகவான் தற்போது கும்பம் ராசியில் உள்ளார்.
டிசம்பர் மாதம் ராகு பகவானின் மிகப்பெரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. ராகு பகவான் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி காலை 10.32 மணிக்கு ராகு சனியின் ராசியான மகரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் மாதம் நடக்கும் ராகுவின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். அவை, என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|ராகு பகவான்
|ராசி
|மகரம்
|கிரக பெயர்ச்சி நாள்
|டிசம்பர் 5
|பெயர்ச்சி நீடிக்கும் நாள்
|18 மாதங்கள்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|சிம்மம், மகரம், விருச்சிகம், துலாம்
ராகுவின் இந்த பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணம் விஷயத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், தொழிலில் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் பெரிய லாபம் கிடைக்கும். தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மேலும், உயர்கல்விக்காகவும் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். இந்த நேரத்தில் புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். அரசுப் பணிக்காக காத்திருப்பவர்கள் விரைவில் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டி, பொறாமைகள் குறையும். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமையும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நலல வரன் அமையும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். மேலும், பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
ராகுவின் பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருகும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். நினைத்த காரியங்கள் உடன் பிற்நதவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். சொத்து, நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் சிறப்பாக உள்ளது. மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். கடன் தொல்லைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும்.