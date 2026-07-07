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ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 2027 வரை ஜாக்பாட்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!

Rahu Nakshatra Peyarchi: ராகு பகவான் ஜூன் 30ஆம் தேதி அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ராகு பெயர்ச்சியால் 2027ஆம் ஆண்டு குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:28 AM IST
ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 2027 வரை ஜாக்பாட்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!
Image Credit: Rahu Nakshatra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 2027 வரை ஜாக்பாட்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!
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