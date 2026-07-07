/ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 2027 வரை ஜாக்பாட்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!

Rahu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக ராகு பகவான் அறியப்டுகிறார். ராகு பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ராகு பகவான் அவிட்டம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
ஜூன் 30ஆம் தேதி இந்த பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. ராகு பகவான் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் 2027, நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரை நிலைத்திருக்கும். அவிட்டம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக செவ்வாய் இருக்கிறார். இது ஆற்றல், நிலம், தைரியம், வீரம் ஆகியவற்றின் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ராகுவின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்.
|கிரகம்
|ராகு பகவான்
|கிரக பெயர்ச்சி
|ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|அவிட்டம்
|நீடிக்கும் நாள்
|2027, நவம்பர் 15
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், மிதுனம், சிம்மம்
ராகுவின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியத்தை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் பணியிடத்தில் உங்களுக்கான மரியாதை செல்வம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் அதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக்கூடும். எதிர்பாராத வழிகளில் இருந்து பணம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத வகையில் லாபம் கிடைக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீடு சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும்.
ராகுவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். பழைய திட்டங்கள் உங்களுக்கு பலனளிக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் இருக்கும். உங்கள் பணித்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை பெறுவீர்கள். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். டிசம்பர் மாதம் வரை பணம், செல்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பணப் பபிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். மேலும், பழைய கடன்கள் அடையும். வேலையில்லாதவர்கள் வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், சட்ட ரீதியாக இருந்த பிரச்னைகளில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் பதவிகளுக்கு செல்வீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். மிகவும் மங்களகரமாகவும் இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைறேக்கூடும். ஒரு பெரரிய வணிக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகலாம். மேலும், இந்த நேரத்தில் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களிடம் நட்புடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் பயணம் வெற்றியில் முடியும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட நல்ல வாய்ப்புள்ளது. முடிக்கப்படாத பணிகள் வேகம் பெறும். நிதிப் பரிவர்த்தனைகளில் இருந்து நல்ல பலன்களை காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உயர்கல்விக்காக மாணவர்கள் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)