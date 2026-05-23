/சனியின் ராசியில் ராகு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்.. அதிசயம் நடக்கும்

Rahu Peyarchi On December: ராகு பகவான் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் ராசியான மகர ராசியில் ராகு பெயர்ச்சி அடைவது சிம்மம், துலாம் உள்ளிட்ட 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Rahu Peyarchi On December: ஜோதிட ரீதியாக ராகு கேது இரண்டு கிரகங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ராகு கேதுவின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரிய ராகு பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. ராகு பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் தனது ராசியை மாற்ற இருக்கிறார்.
ராகு பகவான் கும்ப ராசியை விட்டு வெளியேறி சனியின் ராசியான மகர ராசியில் நுழைகிறார். ராகு பகவான் மகர ராசியில் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி காலை 10. 32 மணிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். மகர ராசியில் ஜூன் 22ஆம் தேதி 2028 ஆண்டு வரை ராகு பகவான் நிலைத்திருப்பார். சனியின் ராசியில் ராகு அமர்வது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் ராகுவின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|ராகு
|பெயர்ச்சி
|ராகு பெயர்ச்சி
|ராசி
|மகரம்
|நேரம்
|
டிசம்பர் 5ஆம் தேதி காலை 10.32 மணி
|நிலைத்திருக்கும் காலம்
|2028, ஜூன் 22ஆம் தேதி
ராகு பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த நீண்ட கால பிரச்னைகள் தீரும். வேலை மற்றும் வியாபாரம் இரண்டிலும் லாபம் கிடைக்க நல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குடும்பத்துடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வெளிநாடு செல்ல திட்டமிட்டு இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன்களை பெறுவார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். சில பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் பதவி உயர்வுகளும் கிடைக்கும். கூடுதல் வருவமான வழிகள் உருவாகும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் அதிக பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக முடங்கி இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பணி, தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும. சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றிகளை கொடுக்கும். தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
