/ராகு பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறப்போகுது

Rahu Peyarchi 2026: ராகு பகவான் பெயர்ச்சி டிசம்பர் மாதம் நடைபெறுகிறது. டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ராகு பகவான் சனியின் ராசியான மகரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் இந்த பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Rahu Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு, கேது பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகு, கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். ராகு, கேதுவின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராகு, கேதுவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு ராகுவின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ராகு பகவான் சனியின் ராசியான மகரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். இவர் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். எனவே, ராகுவின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.
ராகு பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் மாற்றங்கள் நடக்கலாம். உங்களுக்கு சாதகமாகவே அனைத்தும் நடக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ராகுவின் பெயர்ச்சியின் போது தொழில், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்யும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். வருமானமும் உயரக் கூடும் . பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
ராகுவின் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள். கல்வி, வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் பணம் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். புதிய பிரச்னைகள் உங்களுக்கு ஏற்படலாம். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான வேலை சூழல் அமையும். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் லாபத்திற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். லாபம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்ளுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படலாம். வேலையில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்கள் உடல்நலனில் கவனமாக இருப்பது சிறந்தது. மேலும், உங்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர்கள் உங்கள் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும், வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உள்ளது. நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை கேட்பீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் ஏற்படும். ஆனால், அனைவரையும கண்மூடித்தனமாக நம்புவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் வீட்டிற்கு மகிழ்ச்சியான சூழலைக் கொண்டு வரும். புதிய நபர்களை சந்திப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். ஆனால், இந்த நேரத்தில் வேலை மாறுதலுக்கு யோசிக்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நிதானமாக கையாளுவது சிறந்தது.
ராகு பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலம். செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். வீடு, வாகனம் யோகம் உங்களுக்கு பிரகாசமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
ராகு பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் கிடைக்கும். கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து வெற்றி பெறும். தொழில், வேலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் நடக்கும்.
ராகு பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொளவீர்கள். குடும்பத்துடன் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் கடன் கொடுத்த பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ராகு பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் சிறந்த பலன்களை பெறுவார்கள். புதிய நபர்களால் நீங்கள் பயன் அடைவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
