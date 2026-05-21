/Rahu Peyarchi: ராகுவின் பிடியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்!

Rahu Peyarchi On May 31: ராகு பகவான் மே 31ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலத்தில் விடுதலை கிடைக்கும். மேலும், அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Rahu Peyarchi On May 31: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஜோதிட ரீதியாக ராகு, கேது பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக உள்ளது. ராகு, கேது பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ராகு, கேது பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், மே 31ஆம் தேதி ராகு பெயர்ச்சி நடக்கிறது. மே 31ஆம் தேதி ராகு பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் மே 31ஆம் தேதி சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சதய நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு பகவான் சதய நட்சத்திரத்தில் 64 நாட்கள் இருக்கிறார். இந்த ராகு பெயர்ச்சியால் மூன்று ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். தொழில், நிதி விஷயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|பெயர்ச்சி
|
ராகு பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|
சதயம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|
மே 31ஆம் தேதி
|மிதுனம்
|புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது
|துலாம்
|செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
|கும்பம்
|தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்
ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் நடக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவும் இருக்கும்.
கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் தொழிலதிபர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒப்பந்தம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் உங்களுக்கு அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும. நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலம் மாணவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களுக்கு செல்வீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். சொத்துகள் மூலம் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும. பண வரவு அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிறைந்த சூழல் இருக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
ஜாதகத்தில் ராகுவின் நிலை நன்றாக இல்லாவிட்டாலோ அல்லது அதன் சுப பலன்களை அதிகரிக்க நீங்கள் சில பரிகாரங்களை செய்யலாம். ராகுவின் எதிர்மறை விளைவுகளில் இருந்து தப்பிக்க நீங்கள் சிவபெருமானையும், கால பைரவரையும் தவறாமல் வழிபட வேண்டும். தினமும் சிவலிங்கத்திற்கு நீர் அபிஷேகம் செய்வது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். ராகு பகவானுக்கு கருப்பு எள், கடுகு, எண்ணெய், கருப்பு நிற ஆடைகளை தானமாக வழங்க வேண்டும். தினமும் கருப்பு நாய்க்கு நெய் அல்லது எண்ணெய் தடவிய ரொட்டியை உணவாக அளியுங்கள். பறவைக்கு தண்ணீரும் வைக்கலாம்.
