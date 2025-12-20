2026 புத்தாண்டில் ராகு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்

Rahu Peyarchi Palangal: இன்னும் சில நாட்களில் புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஜோதிட ரீதியாக மிக முக்கியமான ஆண்டாக கருதப்படுகின்றது. இந்த ஆண்டில் பல முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகளும், நிலை மாற்றங்களும் ஏற்படவுள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டின் முக்கிய பெயர்ச்சிகளில் ராகு பெயர்ச்சியும் அடங்கும்.
2026 புத்தாண்டில் ராகு பெயர்ச்சி
2026 இல், ராகு இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். முதலில், ஆகஸ்ட் 2, 2026 அன்று, ராகு கும்பத்தில் இருந்து கொண்டே அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவார். பின்னர், டிசம்பர் 2026 இல், ராகு கும்பத்தை விட்டு வெளியேறி மகர ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவார். இவை இரண்டும் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.
ராகு பெயர்ச்சி பலன்கள்
2026 இல் ராகுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மற்றும் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி என இரட்டைப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிக்ளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு பொற்காலமாய் திகழும். ராகு பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும்.
குழப்பம் அல்லது பலவீனமானமாக இருந்தவர்கள் இப்போது வலிமையடைவார்கள். நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது செல்வந்தர்களாவார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டில் ராகுவின் பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மிதுனம்: புதிய தொழிலைத் தொடங்க நல்ல நேரம்
2026 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். மிதுன ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் முன்னேற்றத்திற்கான பல வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட தொழில் இலக்குகளை இப்போது எட்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸ்டார்ட்அப் அல்லது புதிய தொழிலைத் தொடங்க விரும்புவோர் நேர்மறையான பலன்களைக் காணலாம். வெளிநாடு தொடர்பான வேலை, ஆன்லைன் வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திலும் லாபம் சாத்தியமாகும்.
இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தால் 2026 இல் நல்ல பலன்களைக் காணலாம். இவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் வணிக வளர்ச்சி மற்றும் வணிக பயணங்கள் அதிகரிக்கும். ராகு பெயர்ச்சி 2026 உங்கள் சமூகத்தில் உங்கள் புகழை அதிகரிக்கச்செய்யும். இந்த ஆண்டில் பொது வாழ்க்கையில் உங்கள் பிம்பம் மேம்படும்.
சிம்மம்: அரசியல், பொது வாழ்வில் வெற்றி
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, ராகு 2026 இல் ராகுவின் அருளால் அனுகூலமான நன்மைகள் நடக்கும். இந்த நேரத்தில், எதிரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் கவலைப்படத் தேவையில்லை; அவர்களால் உங்களுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. மாறாக, நீங்கள் அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி முன்பை விட வலுவாக வெளிப்படுவீர்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் நீதிமன்ற வழக்கு அல்லது சட்ட விவகாரம் நிலுவையில் இருந்தால், அவற்றில் இப்போது வெற்றி கிடைக்கும்.
உங்கள் வலிமை மற்றும் நம்பிக்கையால் உங்கள் எதிரிகள் அச்சுறுத்தப்படுவார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டில் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கை இன்னும் வலுவாகவும் நிலையானதாகவும் மாறும். அரசியலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி பெரும் வெற்றிக்கான கதவைத் திறக்கும்.
துலாம்: உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
2026 புத்தாண்டில் ராரு சிறந்த ஆண்டாக இருக்கும். ராகுவின் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கு நிதி சிக்கல்களைத் தணிக்கும், மேலும் வணிகம் விரைவான முன்னேற்றத்தைக் காணும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் முதலீடுகள் மற்றும் சேமிப்பிலிருந்து நல்ல வருமானத்தை எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் வேலைகளை மாற்ற விரும்புவோருக்கு இப்போது நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
புத்தாண்டில் குடும்ப மோதல்கள் குறையக்கூடும். இதனால் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு இந்த நேரம் நன்மை பயக்கும். மாணவர்களுக்கு, குறிப்பாக போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டில் இந்த ராகு பெயர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைத் தரும். பழைய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். மேலும் உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் மேம்படும்.
தனுசு: சட்ட சிக்கல்களில் நிவாரணம்
2026 ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சிறப்பாக இருக்கும். ராகுவின் நல்ல செல்வாக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களின் தைரியத்தையும் உறுதியையும் அதிகரிக்கும். இதனால் அவர்கள் தங்கள் பணிகளை மிகவும் திறமையாக செய்து முடிப்பார்கள்.
நிதி ரீதியாக, 2026 தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். புத்தாண்டில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் வருமானத்திற்கான பல புதிய வழிகளும் பிறக்கும். ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் சில எதிர்பாராத சிக்கல்கள் எழக்கூடும் என்றாலும், அவை தோன்றியவுடன் விரைவாக தீர்ந்துவிடும். எனவே, சவால்களை தைரியமாக எதிர்கொண்டு நம்பிக்கையைப் பேணுங்கள். சட்ட விஷயத்தில் சிக்கியுள்ள தனுசு ராசிக்காரர்கள் 2026 இல் நிவாரணம் பெறுவார்கள்.
கும்பம்: குடும்ப வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 இல் ராகுவின் பெயர்ச்சி கடின உழைப்பு பலனளிக்கும் காலமாக மாறும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கான நீண்டகால இலக்குகள் இப்போது புத்தாண்டில் பலனளிக்கக்கூடும். மேலும் வணிகம் அல்லது தொழில் திட்டங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த பலன்களைத் தரக்கூடும். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் குடும்ப நல்லிணக்கத்திலும் லாபம் கிடைக்கும்.
புத்திசாலித்தனமான அல்லது கணக்கீட்டு உத்திகளில் நீங்கள் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். இது மேல் படிப்புக்கு ஏற்ற நேரமாக இருக்கும். புத்திசாலித்தனம் அதிகரிக்கும். 2026 இல் இந்த ராகு பெயர்ச்சி காதல் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவை வலுப்படுத்தி, அவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க பாடுபடுவீர்கள். குடும்ப வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கக்கூடும்.
ராகு அருள் பெற
புத்திசாலித்தனம், செல்வம், செழிப்பு, செல்வாக்கு பெற்று வாழ்வில் பல வித வெற்றிகளை பெற, "ஓம் நக த்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ ராஹு : ப்ரசோதயாத்" என்ற ராகு காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் சொல்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
