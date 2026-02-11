English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • ராகு - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. உருவாகும் ராஜயோகம்! ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்

ராகு - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. உருவாகும் ராஜயோகம்! ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்

venus rahu conjunction Lampat Yoga 2026: ராகு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து உருவாக்கும் லம்பத் ராஜயோகத்தால், மூன்று ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:02 PM IST
  • ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை
  • 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நேரம்
  • யாரெல்லாம்?

Trending Photos

தை 27 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 27 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ராகு - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. உருவாகும் ராஜயோகம்! ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிக்காரர்கள்

Rahu Shukra Serkai Palangal: ஜோதிட்டத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகஙக்ளாக ராகு மற்றும் சுக்கிரன் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கிரகங்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த கூடும். இந்த நிலையில், ராகு மற்றும் சுக்கிரன் கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கழித்து சேர்ந்து ஒரு அரிய ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆதாவது, கும்ப ராசியில் ராகு மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து லம்பத் என்ற ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த ராஜயோகம்  மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு சிறப்பான நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. குறிப்பாக அவர்கள் தொழில் விஷயத்தில் அமோகமான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். 

தற்போது ராகு மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து உருவாக்கும் லம்பத் ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் என்னென்ன? எந்த விஷயத்தில் பலன்களை பெற உள்ளனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

மேஷம் 

ராகு மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து உருவாக்கும் லம்பத் ராஜயோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயத்தில் சாதகமான பலன்களை டைய இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். மேலை இல்லாதவர்களுக்கு நினைத்த வேலை கிடைக்கும். புதிய வாகனம் வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தாரிடையே உங்களின் பேச்ச்சுக்கு நல்ல மதிப்பு இருக்கும். 

ரிஷபம் 

ராகு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் லம்பத் ராஜயோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் வெற்றியை உறுதி செய்ய  இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உறவுகள் இடையே இருக்கும் பிரச்சனை இந்த காலகட்டத்தில் தீரும். 

கன்னி 

ராகு மற்றும் சுக்கிரன் உருவாக்கும் லம்பத் ராஜயோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக அவர்கள் தொழில் விஷயத்தில் முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர். தொழிலில் பழைய முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கல் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.  வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் இருக்கும் மனக்கசப்பு தீர்ந்து உறவு மேம்படும். அவர்களுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். மொத்தத்தில் லம்பத் ராஜயோகம் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: புதன், சூரியனால் உருவாகும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்! பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க: இன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், தங்க மழை, அமைத்திலும் வெற்றி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Lampat Yoga 2026rahu shukraZodiac SignsRasi Palanvenus rahu conjunction

Trending News