/ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அசுர வளர்ச்சி.. இன்று முதல் பணமழை பொழியப்போகுது!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக முக்கியமான கிரகமாகப் பார்க்கப்படும் ராகு, பொதுவாக ஒரு ராசியில் சுமார் 18 மாதங்கள் வரை தங்கியிருந்து தன் பலன்களை அளிப்பார். ராசி மாற்றம் மட்டுமின்றி, ராகு மேற்கொள்ளும் நட்சத்திர மாற்றங்களும் மனித வாழ்க்கையில் பெரும் திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவை.
தற்போது கும்ப ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் ராகு பகவான், ஜூன் 30, 2026 அன்று அவிட்டம் நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார். வரும் டிசம்பர் மாதம் வரை ராகு இதே நட்சத்திரத்தில் நீடிக்க உள்ளதால், இந்த நட்சத்திர இடமாற்றம் அஸ்ட்ராலஜி ரீதியாகப் பெரிதும் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தின் காரணமாக அனைத்து ராசிகளின் வாழ்விலும் கணிசமான தாக்கங்கள் ஏற்படும் என்றாலும், குறிப்பாக தொழில், பணவரவு, வியாபாரம் மற்றும் கல்வித் துறையில் இதன் தாக்கம் மிக வெளிப்படையாக இருக்கும்.
இந்த அவிட்டம் நட்சத்திர ராகு பெயர்ச்சியால், அடுத்த சில மாதங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில் ரீதியாகவும் அசுர வளர்ச்சியைபெறப்போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
ராகுவின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியினருக்குப் பொருளாதார ரீதியாக பெரும் பலத்தைத் தரப்போகிறது. கடந்த சில காலங்களாக தள்ளிப்போய்க் கொண்டிருந்த உங்களுடைய முக்கியமான வேலைகள் அனைத்தும் இனி சுமுகமாக நிறைவேறும். எதிர்பாராத புதிய வழிகளில் இருந்து பணவரவு உண்டாகும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகப் போட்டு வந்த கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமும், லாபமும் தற்சமயம் தேடி வரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். சுற்றத்தாரின் ஆதரவோடு புதிய முயற்சிகளில் இறங்குவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம் என்பதால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராகு பெயர்ச்சியானது செல்வச் செழிப்பை அள்ளித் தரக்கூடியதாக அமையப் போகிறது. புதிய முதலீடுகள் மூலம் அதிகப்படியான லாபத்தைக் காண்பீர்கள். கூட்டு வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கும், தனி தொழில் நடத்துபவர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பதவி உயர்வும், சம்பள உயர்வும் கிடைக்கப் பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதனால் உங்கள் மீதான தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்களும் வாக்குவாதங்களும் முடிவுக்கு வந்து, தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சி பெருகும். மன உளைச்சல்கள் நீங்கி, மன அமைதியுடன் கூடிய நிம்மதியான சூழல் நிலவும்.
துலாம் ராசியினருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இந்த ராகுவின் மாற்றம் மிகப்பெரிய பலன்களை தரும். தொழில் விரிவாக்கம் தொடர்பாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் தூரத்து பயணங்கள் உங்களுக்கு பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்து, எதிர்பார்த்ததை விட இரட்டிப்பு லாபத்தை தரும். இக்காலகட்டத்தில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் புதிய நண்பர்கள் மற்றும் தொழில் கூட்டாளிகள், எதிர்காலத்தில் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்கு வகிப்பார்கள். நடப்பு வேலையை துறந்து, புதிய நல்ல வேலைக்கு மாற நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமான தருணம். எதிர்பாராத பண வரவுகளால் சேமிப்பு உயரும். மொத்தத்தில், இந்த ராகு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு பயணங்கள் நிறைந்ததாகவும், அதே சமயம் அந்த பயணங்கள் யாவும் வெற்றிகரமானதாகவும் அமையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)