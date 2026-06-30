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ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அசுர வளர்ச்சி.. இன்று முதல் பணமழை பொழியப்போகுது!

ஜூன் 30 முதல் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு பகவானால் மேஷம், சிம்மம், துலாம் ஆகிய 3 ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் நிதி நிலையில் அசுர வளர்ச்சியை பெற இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:14 PM IST
ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு அசுர வளர்ச்சி.. இன்று முதல் பணமழை பொழியப்போகுது!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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