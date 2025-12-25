English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • ராகு பெயர்ச்சி 2026 ராசிபலன்: அதிர்ஷ்ட காற்று உங்கள் பக்கமா? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி?

ராகு பெயர்ச்சி 2026 ராசிபலன்: அதிர்ஷ்ட காற்று உங்கள் பக்கமா? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி?

Rahu Transit: 2026 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை ராகு தன் நிலையை மாற்றுவார். டபுள் ராகு பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:22 PM IST
  • மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சி சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும்.
  • குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
  • குடும்பத்தினருடன் வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள்.

Trending Photos

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
camera icon8
Virat Kohli
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
ராகு பெயர்ச்சி 2026 ராசிபலன்: அதிர்ஷ்ட காற்று உங்கள் பக்கமா? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி?

Rahu Peyarchi Palangal: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. இந்த ஆண்டில் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அவற்றில் ராகு பெயர்ச்சியும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

ராகு பெயர்ச்சி

2026 ஆம் ஆண்டு, நிழல் கிரகமான ராகு, இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். 

- முதலில், ஆகஸ்ட் 2, 2026 அன்று, ராகு கும்பத்தில் இருந்து கொண்டே அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவார். 

- அதன் பிறகு, டிசம்பர் 2026 இல், ராகு கும்பத்தை விட்டு மகர ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார்,

ராகு பெயர்ச்சி பலன்கள்

ராகுவின் இந்த இரண்டு பெயர்ச்சிகளும் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றது. சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும், சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் உண்டாகும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ராகு பெயர்ச்சிகளால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம்: லாபகரமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டில், ராகு பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய நபர்கள் இணைவார்கள், அவர்கள் லாபத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவார்கள். ஆனால் கெட்ட சகவாசமும் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். முழுமையற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல. ஆண்டு முழுவதும் லாபகரமான வாய்ப்புகள் எழும், ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்ப வேண்டாம். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் நுழைவதால், தொழில் மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றிய உங்கள் சிந்தனை மாறும்.

ரிஷபம்: தொழில் தொடர்பான பிரச்சினைகள் படிப்படியாகக் குறையும்

2026 ஆம் ஆண்டில், ராகு பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். முக்கிய நபர்களுடனான தொடர்புகள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் சாத்தியமாகும், பண வரவும் செலவுகளும் அதிகரிக்கும், எனவே சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். குடும்பத்துடனான தொடர்புகளில் சமநிலை அவசியம். ஆண்டின் பெரும்பகுதிக்கு வேலை முன்னேறும், ஆனால் விவேகம் அவசியம். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் நுழைவதால், தொழில் தொடர்பான பிரச்சினைகள் படிப்படியாகக் குறையும், மேலும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் தெளிவாகும். அதுவரை, பொறுமையாக இருங்கள், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: முன்னேற்றத்திற்கான ஆண்டு

2026 ஆம் ஆண்டில், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும். புதிய யோசனைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்புவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்காது. படிப்பில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். ஆனால் உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். 2026 ஆம் ஆண்டு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும், ஆனால் சமநிலை அவசியம். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் நுழைவதால், பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் கவனம் நடைமுறை விஷயங்களில் மாறும். பணம் மற்றும் உறவுகள் குறித்து நீங்கள் சிந்தனைமிக்க முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால், இந்த ஆண்டு கற்றல் மற்றும் முன்னேற்றம் இரண்டையும் தரும்.

கடகம்: உள்ளிருந்து வலுப்பெறும் நேரம்

2026 ஆம் ஆண்டில், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் மாற்றங்கள், ஆழ்ந்த எண்ணங்கள் மற்றும் கடந்த கால பிரச்சினைகளின் தாக்கம் ஆகியவை இருக்கும். மனம் பெரும்பாலும் அமைதியற்று இருக்கலாம், ஆனால் இது உள்ளிருந்து வலுப்பெற வேண்டிய நேரமாக இருக்கும். பணம் மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் விவேகத்தைக் காட்ட வேண்டும், ஏனெனில் இது தவறான புரிதல்களுக்கு வழிவகுக்கும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் இடம்பெயர்வதால், உறவுகளும் கூட்டாண்மைகளும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக மாறும், மேலும் புதிய முடிவுகள் வெளிப்படும். அப்போது புத்திசாலித்தனமாகச் செயல்படுவது மிக முக்கியம். உங்கள் நிதி நிலைமை மெதுவாக மேம்படும், ஆனால் ஆபத்துக்களை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நேர்மறையான சிந்தனை மற்றும் நிதானத்துடன், இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சாதகமாக மாறலாம்.

சிம்மம்: சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்

2026 ஆம் ராகு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். பொது வாழ்க்கையில் உற்சாகம் பிறக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். கற்றல் மற்றும் தகவல்தொடர்பு ஆகியவை மேம்படும், ஆனால் அவசரமான செயல்கள் மோதலுக்கு வழிவகுக்கும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசிக்குச் செல்லும்போது, ​​கவனம் வேலை, ஆரோக்கியம் மற்றும் அன்றாட வழக்கங்களில் நேர்மறையான மாற்றம் ஏற்படும். சக ஊழியர்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு மேம்படும். சமநிலையான அணுகுமுறையைப் பேணுவது இந்த ஆண்டு புதிய அனுபவங்களையும் புரிதலையும் தரும்.

கன்னி: குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டில், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சி பல நன்மைகளை அளிக்கும். ஆரோக்கியம் மற்றும் அன்றாடப் பொறுப்புகளில் ஏற்றம் இருக்கும். எதிர்பாராத தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். செலவுகள், தூக்கம் மற்றும் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆண்டின் முதல் பாதியில் கடின உழைப்பு தேவைப்படும், ஆனால் முடிவுகள் மெதுவாகத் தெரியும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசிக்கு இடம்பெயரும்போது, நிலைமை ​​உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

துலாம்: புதிய வாய்ப்புகளுக்கான நேரம்

2026 ஆம் ஆண்டில், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு காதல், படிப்பு மற்றும் படைப்புத் துறைகளில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். அதிர்ஷ்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் எதிர்பாராத வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் நுழைவதால், கவனம் வீடு மற்றும் குடும்பத்தின் மீது மாறும், மேலும் சிந்தனை மிகவும் நடைமுறைக்குரியதாக மாறும். படைப்பு வேலைகள் பின்னர் நிலைத்தன்மையைக் காணும், மேலும் தெளிவான தொடர்பு உறவுகளுக்கு பயனளிக்கும். நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து பாசாங்கு செய்வதைத் தவிர்த்தால், 2026 ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளையும் அனுபவங்களையும் தரும்.

விருச்சிகம்: சிந்தனை நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக மாறும்

2026 ஆம் ஆண்டில், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு நான்காவது வீட்டில் இருப்பார். நிதி மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான முடிவுகளை கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வீடு மற்றும் வேலை தொடர்பான குழப்பங்களை ஏற்படக்கூடும், ஆனால் காலப்போக்கில் பாதை தெளிவாகும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசியில் நுழைவதால், உங்கள் சிந்தனை மிகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக மாறும், மேலும் உங்கள் தொடர்பு மேம்படும். 

தனுசு: புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டில், ராகு பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். படிப்பு மற்றும் பயணத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். எதிலும் அவசர நடவடிக்கைகளை எடுப்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல. பதினொன்றாம் வீட்டில் உள்ள ராகுவின் ஒன்பதாவது பார்வை புதிய வருவாய் வாய்ப்புகளைத் திறக்கலாம் மற்றும் நட்பு வட்டத்தை விரிவுபடுத்தலாம், ஆனால் கெட்ட சகவாசத்தால் இழப்புகளும் சாத்தியமாகும். ஆண்டு முழுவதும், நீங்கள் முன்னேறி பல புதிய அனுபவங்களைப் பெற முயற்சிப்பீர்கள். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகரத்தில் நுழைவதால், நீங்கள் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.

மகரம்: ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

2026 ஆம் ஆண்டில், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு இரண்டாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார், இதனால் பணம், குடும்பம் மற்றும் தொடர்பு தொடர்பான விஷயங்களில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம், ஆனால் செலவுகளும் அதிகரிக்கக்கூடும், இதனால் நிதி திட்டமிடல் அவசியம். ஆறாவது வீட்டில் ராகுவின் ஐந்தாவது பார்வை வேலையில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடும், மேலும் ஆரோக்கியத்தை புறக்கணிப்பது தீங்கு விளைவிக்கும். 

கும்பம்: புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டில், ராகு பெயர்ச்சி உங்கள் ஆளுமை, சிந்தனை மற்றும் முடிவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நீங்கள் முன்பை விட வித்தியாசமாக சிந்திப்பீர்கள், மேலும் புதிதாக ஏதாவது முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற உங்கள் ஆசை அதிகரிக்கும். ஐந்தாவது வீட்டில் ராகுவின் ஐந்தாவது பார்வை காதல், குழந்தைகள் மற்றும் படிப்பு தொடர்பான விஷயங்களில் ஈர்ப்பை அதிகரிக்கும், ஆனால் குழப்பமும் ஏற்படலாம், எனவே உங்கள் இதயத்தை விட உங்கள் மனதைக் கொண்டு முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. ஏழாவது வீட்டின் ஏழாவது பார்வை உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகளில் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரும், மேலும் சில விஷயங்கள் திடீரென்று மாறக்கூடும். அதிர்ஷ்டம், பயணம் மற்றும் படிப்பு தொடர்பான விஷயங்களில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

மீனம்: புதிய பாடங்களைக் கற்பீர்கள்

2026 ஆம் ஆண்டில், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு பெயர்ச்சி சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள். ஆண்டு முழுவதும் செலவுகள் அதிகரிக்கும், ஆனால் பண வரவும் அதிகமாவதால் சிக்கல் இருக்காது. டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, ராகு மகர ராசிக்கு மாறுவதால் உங்கள் கவனம் நண்பர்கள் மற்றும் திட்டங்களை நோக்கித் திரும்பும், மேலும் உங்கள் சிந்தனை மிகவும் நிதானமாகிவிடும். நீங்கள் விரும்பிய திசையில் முன்னேறுவது எளிதாகிவிடும். இந்த ஆண்டு, பொறுமை மற்றும் புரிதலுடன், உங்களுக்கு உள்ளிருந்து பலம் கிடைக்கும், மேலும் புதிய பாடங்களைக் கற்பிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | காதலில் நேர்மையாக இருக்கும் பெண் ராசிகள்! உயிரையே விடுவாங்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Rahu TransitRahuAstrologyRasi PalanZodiac Signs

Trending News