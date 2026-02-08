பஞ்சகிரக ராஜயோகம்.. இந்த 5 ராசிக்காரர்கள் கொடிகட்டி பறப்பார்கள்! பணம், புகழ் உயரும்

Panchgrahi Rajyog 2026: பொதுவாக, கிரகங்களின் மாற்றம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும். அந்த வகையில், தற்போது பிப்ரவரி மாதம் பிறந்து ஒருவாரம் ஆகியுள்ள நிலையில், பல கிரக மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், ஒரு சக்தி வாய்ந்த அரிய யோகம் உருவாக உள்ளது. அதாவது சனி பகவானின் கும்ப ராசியில் ராஜயோகமானது நிகழ உள்ளது.
தற்போது கும்ப ராசியில் புதன், சுக்கிரன் மற்றும் ராகு ஆகிய மூன்று கிரகங்கள் பயணித்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இதையடுத்து பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி சந்திரன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த நிலையில்தான், சுக்கிரன், ராகு, சூரியன்,ம் சந்திரன், புதன் ஆகிய 5 கிரகங்களும் இணைந்து பஞ்சகிரக யோகத்தை உருவாக்க இருக்கிறது.
இந்த பஞ்சகிரக யோகத்தால், அனைத்து ராசிக்காரர்களும் பலன் அடைவார்கள். ஆனால் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் தனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை சந்திப்பார்கள். அவர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
புதன், சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், ராகு ஆகிய 5 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை தர இருக்கிறது. அவர்கள் தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். செய்த முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு வரும்.
ரிஷபம்
புதன், சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், ராகு ஆகிய 5 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகம், ரிஷப ராசிககாரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக சிறப்பான முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை வலுவடையும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும்.
மிதுனம்
புதன், சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், ராகு ஆகிய 5 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகம், மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற உள்ளனர். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு வரும். பரம்பரை சொத்துக்கள் பிரச்சனை தீர்ந்து உங்கள் கைக்கு வரும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறந்ததாக இருக்கும். கடின உழைப்பு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
புதன், சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், ராகு ஆகிய 5 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகம், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு முழு ஆதரவை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். கையில் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும்.
கும்பம்
புதன், சுக்கிரன், சூரியன், சந்திரன், ராகு ஆகிய 5 கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகம், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் உள்ள அந்தஸ்தி அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். மொத்தத்தில் பஞ்சகிரக ராஜயோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான வாழ்க்கையை பெற இருக்கிறார்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
