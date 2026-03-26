ராம நவமி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது

Ram Navami Lucky Zodiac Signs: ராம நவமி கொண்டாடப்படும் நிலையில், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பணம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும் என ஜோதிட ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்த பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 26, 2026, 01:42 PM IST
Ram Navami Lucky Zodiac Signs:  மகாவிஷ்ணு எடுத்த 9 அவதாரங்களில் மிகவும் முக்கிய அவதாரமாக ராம அவதாதம் உள்ளது.  ராமர் அவதரித்த தனித்தை ராமநவமி திருநாளாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாளில் ராமரின அருள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும்.  அந்த வகையில், இந்தாண்டு ராமநவமி இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கிறது. அதாவது, மார்ச் 26, 27ஆம் தேதி மாலை வரை ராமநவமி நீடிக்கிறது. இந்த புனிதமான நாளில்  திரிகிரகி யோகம், கஜகேசரி யோகங்கள் உருவாகிறது. ராமநவமி அன்று  சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  குரு, சந்திரன் சேர்க்கையால் கஜகேசரி யோகமும்,  திரிகிரகி யோகமும் உருவாகிறது. இந்த சுப யோங்களால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஸ்ரீராம நவமி அன்று பல நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது உங்களின் நீண்ட கால பிரச்னையில் இருந்து நிவாரணத்தை அளிக்கும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் நீங்கள் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனான உறவு மேம்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.  பழைய கடன்களில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சொத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கான சாதமான தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

ரிஷபம் (Taurus)

ராமநவமி அன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப யோகம் இருக்கும். உங்கள எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி நிலைமை வலுப்பெறக் கூடும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மன அமைதி உண்டாகும்.  குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வீடு, நிலம், சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தை பெறுவார்கள்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். 

கன்னி (Virgo)

ராமநவமி அன்று கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்பவர்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். அரசு பணிக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு  நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.  கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த வந்த பிரச்னைகள் திரும்.

தனுசு (Sagittarius)

ராமநவமி அன்று  தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சுப யோகங்கள் இருக்கிறது. நல்ல நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்கள  திட்டங்கள் அனைத்து வெற்றி பெற வாய்ப்பள்ளது. உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். தொழிலதிபர்கள் நல்ல பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  இந்த காலக்கட்டத்தில் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில்  பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும்.  உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ராமநவமி சுபமாக அமையம். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் வேலை விஷயமாக பயணம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், உங்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும்.  மன அமைதி கிடைக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  உங்ள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்பளள்து.  புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உடன் பிறப்புகளிடம் இருந்து சில நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.

ராம நவமி எப்போது?

2026ஆம் ஆண்டு ராமநவமி எப்போது கொண்டாடப்படும் என்ற குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. அதாவது, மார்ச் 26,27ஆம் தேதிகளில் ராமநவமி நிதி வருகிறது.  இதனால், ராமநவமி எப்போது கொண்டாடப்படும் என்ற குழப்பம் இருந்து வருகிறது. ராமநவமி  என்பது நவமி திதி  நாளில் வரும்.  அதன்படி, நவமி திதி மார்ச் 26ஆம் தேதி காலை 11.46 மணிக்கு தொடங்கி, மார்ச் 27ஆம் தேதி அன்று காலை 10.07 மணிக்கு முடிவடையும்.  எனவே, மார்ச் 26,27ஆம் தேதிகளில் ராமநவமி கொண்டாடப்படுகிறது. எனவே, இந்த நாளில் ராமரை வழிபடுவது மிகவும் புனிதமாக கருதப்படுகிறது. ராமநவமி நாளில் ராமர் படத்தை பூஜை அறையில் வைத்து, பானகம், பாயசம், வெள்ளிரிக்காய், பொங்கல் வைத்து வழிபட்டால் விருப்பம் நிறைவேறும். இன்று நாள் முழுவதும் ராம மந்திரத்தை உச்சரிப்பது நல்லது.

