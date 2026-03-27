  • ராம நவமி: ராமருக்கு பிடித்த 5 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டத்துக்கு குறையில்லை!

ராம நவமி: ராமருக்கு பிடித்த 5 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டத்துக்கு குறையில்லை!

Ram Navami Favourite Zodiac Signs: ராம நவமி இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், ராமருக்கு பிடித்த ராசிகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.  ராமரின் அருளால் மிதுனம், கடகம், துலாம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் கிடைக்கும்  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:05 AM IST
  • இன்று ராம நவமி கொண்டாட்டம்
  • ராமரை வழிபடுவது செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும்
  • கடகம், துலாம் உள்ளிட்ட 5 ராசிகள் ராமருக்கு பிடித்தவை

ராம நவமி: ராமருக்கு பிடித்த 5 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டத்துக்கு குறையில்லை!

Ram Navami Favourite Zodiac Signs:  மகாவிஷ்ணுவின் 7வது அவதாரமான ராம பிரான் அவதரித்த நாளையே அனைவரும் ராம நவமியாக கொண்டாடுகின்றனர். அந்த வகையில், இந்தாண்டு ராம நவமி மார்ச் 26,27ஆம் தேதி வரை நீடிக்கிறது.  ராமநவமி பொதுவாக நவமி திதி நாளில் வரும். அதன்படி, நவமி திதி மார்ச் 26  காலை 11.16 மணி முதல் மார்ச் 27ஆம தேதி மாலை வரை நீடிக்கிறது. எனவே, மார்ச் 26,27ஆம் தேதிகளில் நாடு முழுவதும் ராம நவமி கொண்டாடப்படுகிறது. எஎனவே, இந்த நாளில் ராமரை வழிபடுவது அவரின் முழு அருளை நீங்க பெறலாம். எனவே, இந்த நாளில் ராமருக்கு பிடித்த ராசிகள் என்னென்ன என்பதையும், அவரின் பூர்ண அருளை பெறும் ராசிகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம். 

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ராமரின் அருளை பெறுவார்கள்.   இவர்கள் கடினமான காலங்களில் கூட மனம் தளராமல் இருப்பார்கள். வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையுடன் முன்னேறுவார்கள். ராமரின் அருளால் மிகவும் கடினமான சவால்களை கூட  கடந்து, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற அவர்களுக்கு உதவும்.  மேலும், தொழில் வாழ்க்கையில் எப்போதுமே ஏற்றத்தை மட்டுமே காண்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு எப்போதுமே கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும். ராமரின் அருளாளல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் அதிகரிக்கும்.

கடகம் (Cancer)

ராமருக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகளில் ஒன்றாக கடகம் இருக்கிறது. ராமரின் அருளால் கடக ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். அவர்களுக்கு குடும்பம் மற்றும் பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, அமைதி இருக்கும். அரசு வேலைக்கு செல்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.  உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொழில் ரீதியாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு வருமானம்  உயரக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். 

துலாம் (Libra)

ராமரின் அருளால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக முடிப்படாத பணிகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி , அமைதி அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்தில் உங்களது பணி மேம்படக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம்  அடைவீர்கள்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியின் அதிபதியாக சனி இருக்கிறார். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் கடின உழைப்பாளிகளாகவும், பொறுமைசாலிகளாகவும் இருப்பார்கள். ராமரின அருளால் கடினமான காலங்களில் அவர்கள் மன உறுதியுடன் இருப்பாரக்ள். தங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் மகத்தான சாதனைகளை பெறுவீர்கள். மேலும், பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் ராமரின் அருளால் ஏற்படக்கூடும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். 

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்களின் அதிபதியாக வியாழன் இருக்கிறார். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் ராமர் பெருமானின் சிறப்பு அருளை பெறுவார்ள். ராமரின் ஆசீர்வாதங்களால் அவர்களுக்கு செல்வம், மரியாதை, வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும்,  உங்கள் தொழிலை விரிவுப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும்.  சொத்து, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. மேலும், சக ஊழியர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதோடு, வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.

ராமர் வழிபாடு வீட்டில் செய்வது எப்படி?

ராமநவமி அன்று  காலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு, வீட்டை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பூஜை அறையில் ராமர் படத்தை வைத்து, அதற்கு குங்குமம், சந்தனம் இட்டு, துளசி மாலை அணிவிக்க வேண்டும். பின், பழம், வெற்றிலை, பூ வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, ஸ்ரீராம நாமத்தை சொல்லி பூஜை செய்வது சிறந்தது. தொடர்ந்து, இந்த வழிபாட்டின்போது, நைவேத்தியமாக சாதம், பஞ்சாமிர்தம், பாயசம், வடை போன்றவற்றை வைத்து படைக்கலாம். முடிந்தால், ராம நவமி அன்று உண்ணாமல் விரதம இருக்கலாம். மேலும், பழம், பால் மட்டும் சாப்பிட்டு  ராமரை நினைத்து விரதம் இருக்கலாம்.மாலையில் பானகம், நீர்மோர் சாப்பிட்டு விரத்தை முடிக்கலாம்.  இது ராமரின் அருளையும், கஜகேசரி யோக பலன்களை பெறுவீர்கள். இந்த புனித  நாளில் ராமரை வழிபடுவதன் மூலம் வீட்டில் மகிழ்ச்சி, அமைதி,  பணவரவு உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

