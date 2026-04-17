TN Assembly Election 2026 : ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலுள்ள சோளிங்கர், அரக்கோணம், ராணிப்பேட்டை, ஆற்காடு ஆகிய 4 தொகுதிகளிலும் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. மொத்தம் 71 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ள நிலையில், அதிகாரிகள் தங்களது பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 17, 2026, 04:05 PM IST
ராணிப்பேட்டை: 304 வாக்குச்சாவடிகளுக்கான இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி தீவிரம்

TN Assembly Election 2026 : தமிழக சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தேர்தல் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளான சோளிங்கர், அரக்கோணம், ராணிப்பேட்டை, ஆற்காடு ஆகிய 4 தொகுதிகளில் மொத்தம் 71 வேட்பாளர்கள் தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர். குறிப்பாக, ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் (த.மா.க), நாம் தமிழர் கட்சி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதனால் இத்தொகுதியில் போட்டி மிகவும் பலமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் நிலை என்ன?

வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள 304 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை (EVM) தயார் செய்யும் பணி முழுவீச்சில் தொடங்கியது. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் திரு. ராஜ் அவர்களின் தலைமையில், உதவித் தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த முக்கியப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பணிகளின் தரம் மற்றும் வேகத்தை ஆய்வு செய்த அலுவலர் ராஜ், பணிகளை மேலும் துரிதப்படுத்த உத்தரவிட்டார்.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைச் சரிபார்க்கும் இந்தப் பணிகள், அரசியல் கட்சிப் பிரமுகர்கள் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் மிகுந்த வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடைபெற்றது. இதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கியப் பணிகள், வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் 'பேலட் யூனிட்டில்' வேட்பாளர்களின் பெயர், புகைப்படம் மற்றும் அவர்களுக்கான சின்னங்கள் வரிசைப்படி பொருத்தப்பட்டன.

இயந்திரங்கள் தடையின்றி இயங்குவதை உறுதி செய்ய புதிய பேட்டரிகள் பொருத்தப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் முன்னிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக சீல் வைக்கப்பட்டன. வாக்காளர்கள் தாங்கள் செலுத்திய வாக்கு யாருக்குச் சென்றது என்பதை உறுதி செய்யும் வி.வி.பேட் (VVPAT) இயந்திரங்களில் பேப்பர் ரோல்கள் பொருத்தப்பட்டு, அவை முறையாகச் செயல்படுகிறதா எனச் சோதனை செய்யப்பட்டது.

தேர்தல் அலுவலகத்தில் இந்தப் பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்க பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறை மற்றும் அலுவலகத்தின் வெளிப்பகுதிகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாவட்டக் காவல்துறையினர் அலுவலகத்தைச் சுற்றிலும் 24 மணி நேரக் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஒவ்வொரு பூத் வாரியாக இயந்திரங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன், பலத்த பாதுகாப்புடன் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவது, வாக்காளர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தேர்தல் எப்போது நடைபெறுகிறது?
தமிழக சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலின் ஒரு பகுதியாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஏப்ரல் 23 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் எத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்?
ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் மட்டும் திமுக, த.மா.க, நாம் தமிழர் கட்சி, தவெக, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

வி.வி.பேட் (VVPAT) இயந்திரத்தின் பயன் என்ன?
வாக்காளர்கள் தாங்கள் அளித்த வாக்கு சரியான வேட்பாளருக்குத்தான் சென்றதா என்பதை VVPAT இயந்திரத்தின் திரை வழியாக 7 வினாடிகள் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான பேப்பர் ரோல்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் தற்போது சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன.

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

