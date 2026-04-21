மே மாதம் தலையெழுத்தை மாற்றும் 2 கிரகங்களின் அபூர்வ சேர்க்கை! ராஜவாழ்க்கை தொடங்கும்

Budhan Peyarchi : மே மாதம் இரு கிரகங்களின் அபூர்வ சேர்க்கை காரணமாக சில ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை தொடங்கப்போகிறது. முழு விவரம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:15 PM IST
கணவன் - மனைவிக்கு இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது?
camera icon6
Relationship
கணவன் - மனைவிக்கு இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது?
திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரம் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. கூட்டமே இருக்காது.. எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Tiruchendur
திருச்செந்தூர் முருகனை சீக்கிரம் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. கூட்டமே இருக்காது.. எப்படி தெரியுமா?
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
camera icon6
Top Best 5 Budget Cars
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
camera icon6
Jupiter Venus
குரு-சுக்கிரன் சேர்க்கை.. கஜலட்சுமி யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், செழிப்பு, மகிழ்ச்சி பெருகும்
Budhan Peyarchi : ஜோதிட உலகம் எப்போதும் குருவின் ஒளியையும் சனியின் நிழலையும் பற்றியே பேசிக்கொண்டிருக்கும் சூழலில், இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் ஒரு மௌனமான புரட்சி ஜோதிட ரீதியாக நிகழப்போகிறது. இது அறிவின் அதிபதி புதனும், மாயையின் நாயகன் ராகுவும் மீன ராசியில் கைகோர்க்கும் ஒரு விசித்திரமான காலம். வழக்கமான ராசி பலன்களைத் தாண்டி, இந்தச் சேர்க்கை ஏன் ஒரு மனிதனின் வாழ்நாளில் மிக அரிதான திருப்புமுனையாக அமையப்போகிறது என்பதைப் பற்றிய ஒரு விரிவான அலசல் இங்கே.

மீனம் என்பது காலப்புருஷ தத்துவப்படி 12 ஆம் வீடு. இது மோட்சத்தையும், எல்லையற்ற கற்பனையையும், கடலையும் குறிக்கக்கூடியது. இங்கே ராகு இருக்கும்போது, அது ஒரு மனிதனின் ஆசைகளை எல்லைகளற்றுப் பெருக்குகிறது. ஆனால், அதே இடத்தில் புதன் வந்து சேரும்போது, அங்கு அறிவும் மாயையும் மோதுகின்றன. பொதுவாக மீனத்தில் புதன் நீச்சம் அடைவார் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. ஆனால், ராகுவுடன் இணையும்போது இது ‘நீச்ச பங்க ராஜயோகமாக’ மாறி, யாரும் யோசிக்க முடியாத ஒரு புதிய பரிமாணத்தைத் தருகிறது. இந்த இரண்டு மாதங்களில், தர்க்க ரீதியான முடிவுகளை விட, உள்ளுணர்வு சார்ந்த முடிவுகளே கோடீஸ்வரர்களை உருவாக்கும்.

மீனம்

முதலாவதாக, இந்தச் சேர்க்கை மீன ராசியினருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மனரீதியான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும். உங்கள் ராசியிலேயே ராகுவும் புதனும் சஞ்சரிப்பதால், உங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகம் ஒரு மாயக்கண்ணாடி போலத் தோன்றும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் மற்றவர்களுக்குப் பைத்தியக்காரத்தனமாகத் தெரியலாம். ஆனால், 2026 மே மாத இறுதியில், அந்த ஒரு விசித்திரமான முடிவே உங்களை ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும். இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் நீங்கள் ஒரு புதிய மொழியைக் கற்பதோ அல்லது இதுவரை யாரும் தொடாத ஒரு துறையில் கால் பதிப்பதோ உங்கள் எதிர்காலத்தை மாற்றும். ராகுவின் பிரம்மாண்டமும் புதனின் நுணுக்கமும் இணைந்து உங்கள் ஆளுமையை ஒரு பன்முகத் திறமையாளராக மாற்றும் காலம் இது.

கன்னி

அடுத்ததாக, கன்னி ராசியினருக்கு இது ஒரு ‘நிழல் யுத்தம்’ போன்ற காலமாகும். உங்கள் ராசிக்கு நேர் ஏழாம் இடத்தில் இந்தச் சேர்க்கை நிகழ்வதால், தொழில் மற்றும் கூட்டு வர்த்தகத்தில் ஒரு புரட்சி ஏற்படும். வழக்கமான வியாபார முறைகள் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் கைகொடுக்காது. நீங்கள் ஒரு நவீனத் தொழில் நுட்பத்தைப் புகுத்தினாலோ அல்லது ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் முழுமையாக இறங்கினாலோ, மே மாதத்திற்குள் உங்கள் வருமானம் இரட்டிப்பாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. யாரோ ஒரு தெரியாத நபர் (ராகுவின் அம்சம்) மூலம் வரும் வாய்ப்பு உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதையையே மாற்றக்கூடும். உறவுகளில் சில குழப்பங்கள் வந்தாலும், அது ஒரு தெளிவான புரிதலுக்கே இட்டுச் செல்லும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

விருச்சிகம்

மூன்றாவதாக, விருச்சிக ராசியினருக்கு இது ஒரு பொற்காலம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். உங்கள் ராசிக்கு 5-ம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ராகு-புதன் இணைவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டக் காற்று. பொதுவாக 5-ம் இடம் என்பது புத்திசாலித்தனத்தையும், முதலீடுகளையும் குறிக்கும். இங்கே ராகுவின் தாக்கம் இருப்பதால், நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகள் குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய லாபத்தைத் தரும். குறிப்பாக, டிஜிட்டல் சொத்துக்கள், பங்குகள் மற்றும் கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு ‘மெகா ஹிட்’ கொடுக்கும் காலம். யாரும் யோசிக்காத ஒரு புதுமையான படைப்பை நீங்கள் இந்த மே மாதத்தில் வெளிப்படுத்துவீர்கள், அது சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

தீர்க்கதரிசன ஆற்றல்

யாரும் யோசிக்காத ஒரு ஆன்மீக மற்றும் அறிவியல் கோணம் இதில் ஒளிந்துள்ளது. புதன் என்பது நரம்பு மண்டலம், ராகு என்பது பிரம்மாண்டமான அலைவரிசை. இந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரும் ஆற்றல் மிக அதிகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபடுபவர்கள், எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன்கூட்டியே உணரும் ‘தீர்க்கதரிசன’ ஆற்றலைப் பெறுவார்கள். இது வெறும் கிரகச் சேர்க்கை அல்ல, இது மனித மூளையின் பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகளைத் தூண்டும் ஒரு காலக்கட்டம். எனவே, தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து, உங்கள் ஆற்றலை ஒருமுகப்படுத்தினால், இந்த இரண்டு மாதங்கள் உங்களை ஒரு வெற்றியாளராக மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்க ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!

மேலும் படிக்க: சந்திரன் பெயர்ச்சி: ரிஷபத்தில் உச்சம்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம் ஆரம்பம்!

மேலும் படிக்க: இன்று குரு - சந்திரன் சேர்க்கை; கஜகேசரி யோகத்தால் 5 ராசிகளுக்கு தேடி வரும் பதவி, பணம், புகழ்

