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இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 19 : 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகும் நாள்!

Rasi Palan June 15th 2026 : ஜோதிட சாஸ்திரங்களின்படி, ஒவ்வொருவரின் நாளும், அன்றைய அவர்களின் ராசியின் படி அமையும். சிலருக்கு இது அதிர்ஷ்டமான நாளாகவும், சிலருக்கு இது பேரதிர்ஷ்டமான நாளாகவும் இருக்கலாம். உங்களுடைய நாள் எப்படியிருக்கப்போகிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:02 AM IST
இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 19 : 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகும் நாள்!
Image Credit: Rasi Palan Today | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 19 : 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகும் நாள்!
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