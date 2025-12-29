English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன் டிச. 29 திங்கட்கிழமை- வரவு கிடைக்கும், கதவு திறக்கும்-எந்த ராசிக்கு?

இன்றைய ராசிபலன் டிச. 29 திங்கட்கிழமை- வரவு கிடைக்கும், கதவு திறக்கும்-எந்த ராசிக்கு?

Rasi Palan Today In Tamil December 29th : டிசம்பர் 29ஆம் தேதியான இன்றைய நாளில், உங்களுடைய ராசிக்கு எந்த மாதிரியான பலன்கள் அமைந்திருக்கிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:35 AM IST
  • இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 29
  • உங்களுக்கு நாள் எப்படியிருக்கும்?
  • இதோ முழு தகவல்!

இன்றைய ராசிபலன் டிச. 29 திங்கட்கிழமை- வரவு கிடைக்கும், கதவு திறக்கும்-எந்த ராசிக்கு?

Rasi Palan Today In Tamil December 29th : ஜோதிடத்தில் இருக்கும் 12 ராசிகளை வைத்து, அன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும் என்பதை கணிக்க முடியும். அந்த வகையில், உங்களது நாள் இன்று எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை, தெரிந்து கொள்வோம். இன்று சில ராசிகளுக்கு பணமும், சிலருக்கு புகழும் சேர இருக்கின்றன.

மேஷம்

எதிலும் படபடப்பு இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும். இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் தாழ்வுமனப்பான்மை வந்து செல்லும். மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து இருக்காமல் செயல்களில் மேற்கொள்வது மேன்மை தரும். நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்வது நல்லது.  முக்கிய கோப்புகளை கையாளும் போது கவனம் வேண்டும். மேன்மை நிறைந்த நாள்.

அஸ்வினி : பொறுமையுடன் செயல்படவும். 
பரணி : மேன்மையான நாள்.
கிருத்திகை : கவனம் வேண்டும்.

ரிஷபம்

குடும்பத்தில் பொறுப்புக்கள் மேம்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் திருப்த்தியான சூழல் ஏற்படும். தொழில் மாற்ற முயற்சிகள் உண்டாகும். ஆடம்பரமான செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். தேக ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை வேண்டும். பயணங்களில் பிரியமானவர்களின் சந்திப்புகள் உண்டாகும். பயனற்ற பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும். நலம் நிறைந்த நாள்.

கிருத்திகை : பொறுப்புக்கள் மேம்படும்.
ரோகிணி : சேமிப்புகள் குறையும்.
மிருகசீரிஷம் : பேச்சுக்களில் கவனம்.

மிதுனம்

சில பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். முயற்சிக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். துணைவரின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தனவரவுகள் சாதகமாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பேச்சுகளில் நிதானம் வேண்டும். சகோதரர்கள் வழியில் அலச்சல்கள் ஏற்படும். எதிர்பாராத வீண் செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். சினம் குறையும் நாள்.

மிருகசீரிஷம் : அங்கீகாரம் கிடைக்கும். 
திருவாதிரை : சாதகமான நாள்.
புனர்பூசம் : நெருக்கடியான நாள்.

கடகம்

புண்ணிய ஸ்தலங்கள் சென்று வருவீர்கள். முயற்சிகளில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். தந்தையிடம் அனுசரித்து செல்லவும். குடும்ப பிரச்சனைகளை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். வியாபார பயணங்கள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வரவு கிடைக்கும் நாள்.

புனர்பூசம் : அனுபவம் உண்டாகும். 
பூசம் : ஆசைகள் நிறைவேறும்.
ஆயில்யம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

சிம்மம்

உடல் ஆரோக்கியத்தில் மந்த நிலை ஏற்படும். குடும்பத்தில் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். திடீர் செலவுகளால் கடன் வாங்க நேரிடும். கூட்டாளிகள் வழியில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில உதவிகளால் மாற்றம் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. கனிவு வேண்டிய நாள்.

மகம் : மந்தநிலை ஏற்படும்.
பூரம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.
உத்திரம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

கன்னி

முடிவுகள் எடுப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். உங்கள் மீது சிறு சிறு விமர்சனங்களை தோன்றி மறையும். எதிலும் கோபம் இன்றி செயல்படவும். ஆடம்பரமான செலவுகளால் கையிருப்புகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. வியாபாரம் நிமித்தமான ரகசியங்களில் கவனம் வேண்டும். கவனம் வேண்டிய நாள்.

உத்திரம் : தாமதம் உண்டாகும்.
அஸ்தம் : கையிருப்புகள் குறையும்.
சித்திரை : கவனம் வேண்டும். 

துலாம்

மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களின் சந்திப்புகள் உண்டாகும். உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். வெளியூர் பயணங்களில் ஆதாயம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய பங்குதாரர்களை இணைப்பீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் வரவுகள் மேம்படும். எண்ணியதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான சூழல் அமையும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள்.

சித்திரை : சந்திப்புகள் உண்டாகும். 
சுவாதி : ஆதாயம் அதிகரிக்கும். 
விசாகம் : வரவுகள் மேம்படும்.

விருச்சிகம்

கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் ஏற்படும். விருந்தினர்கள் வருகைகள் உண்டாகும். நீண்ட நாள் தடைப்பட்ட சில பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வழக்கு விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும். லாபம் நிறைந்த நாள்.

விசாகம் : மதிப்புகள் ஏற்படும்.
அனுஷம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
கேட்டை : சாதகமான நாள்.

தனுசு

முயற்சிகளில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையால் ஆதாயம் உண்டாகும். கணவன் - மனைவிக்கிடையே அந்நியோன்யம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளால் மதிப்புகள் மேம்படும். தந்தை வழியில் எதிர்பார்த்த காரியம் அனுகூலமாக முடியும். வியாபாரத்தில் லாபமும் மத்யமாக இருக்கும். தெய்வப்பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். மனதில் சிறு குழப்பம் தோன்றி மறையும். சிரமம் குறையும் நாள்.

மூலம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
பூராடம் : அந்நியோன்யம் அதிகரிக்கும். 
உத்திராடம் : குழப்பம் மறையும்.

மகரம்

வியாபார நிமித்தமாக பணிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உயர்கல்வி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். பேச்சுக்களால் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும்.  அரசு தொடர்பான பணிகளில் இருந்து வந்த இழுபறியான சூழ்நிலைகள் மறையும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை காணப்படும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் கவனம் வேண்டும். அசதி விலகும் நாள்.

உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
திருவோணம் : அனுகூலம் உண்டாகும்.
அவிட்டம் : கலகலப்பான நாள்.

கும்பம்

குடும்ப உறுப்பினர்களின் உணர்வுகளை அறிவீர்கள். பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். சொத்து விற்பனையில் லாபகரமான சூழல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். எதிலும் தைரியத்துடன் செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சில நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். புகழ் நிறைந்த நாள்.

அவிட்டம் : மாற்றம் ஏற்படும். 
சதயம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
பூரட்டாதி : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். 

மீனம்

மனதில் தெளிவுகள் ஏற்படும். தடைபட்ட சில வரவுகள் அலைச்சல்களுக்கு பின்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். உணவு விஷயங்களில் கட்டுப்பாடு வேண்டும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும். தந்திரமான சில செயல்களால் வியாபாரத்தில் லாபத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். பெருமை நிறைந்த நாள்.

பூரட்டாதி : தெளிவுகள் ஏற்படும். 
உத்திரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள்.
ரேவதி : லாபம் மேம்படும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 2026ல் டபுள் அதிஷ்டம், டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் ஜாக்பாட்

மேலும் படிக்க | 7 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! இந்த வாரம் பணமழை பொழியப்போகுது

