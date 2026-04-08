Kandha Sasti Kavasam Tamil Lyrics | முருகப்பெருமானின் கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள் மற்றும் விளக்கம்

Kanda Sashti Kavasam Lyrics in Tamil: தேவராய சுவாமிகளால் இயற்றப்பட்ட 'கந்த சஷ்டி கவசம்' முருகப்பெருமானின் அருளை முழுமையாகப் பெற உதவும் மிகச்சிறந்த பக்திப் பாடலாகும். இந்தப் பாடல் வெறும் வரிகள் மட்டுமல்ல, முருகனின் வேல் நம்மைச் சூழ்ந்து நின்று காக்கும் ஒரு கவசமாகச் செயல்படுகிறது. உடல் ஆரோக்கியம், கிரக தோஷ நிவர்த்தி, பில்லி சூனிய பயம் நீங்குதல் மற்றும் வாழ்வில் தடைகள் விலகி வெற்றி கிடைத்தல் போன்ற பல்வேறு நன்மைகளைத் தரக்கூடியது. தினசரி பாராயணம் செய்வதன் மூலம் தெய்வீக அதிர்வலைகளை நம்மிடம் நிலைநிறுத்த முடியும்.
கந்த சஷ்டி கவசம் 'காப்பு' என்றால் என்ன?
'காப்பு' என்பது கவசம் அணிவதற்கு முன்பு உடலையும் உள்ளத்தையும் தயார் செய்யும் ஒரு கவசமாக கருதப்படுகிறது. 'கவசம்' என்ற சொல்லுக்கு 'உடலை மூடும் போர்வை' அல்லது 'பாதுகாப்பு கவசம்' என்று பொருள். போரில் வீரர்கள் தங்களைக் காத்துக்கொள்ள கவசம் அணிவது போல, உலகியல் வாழ்வில் ஏற்படும் தீய சக்திகள், எதிர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் துன்பங்களிலிருந்து ஆன்மாவைக் காத்துக்கொள்ள இது பாடப்படுகிறது. இந்த வரிகளைப் பாடிய பின்னரே, "சஷ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார்" என்று தொடங்கும் கவசப் பகுதியைத் தொடங்க வேண்டும்.
கந்த சஷ்டி கவசம் காப்பு வரிகள்
துதிக்கும் அடியவர் துயரம் தீர
துதிக்கும் வலஞ்செயும் துய்யோன் நன்முகன்
மயில்வாகனன் என்றும் வாழ்த்திட
என்றும் என்னைச் சிறக்கவே
கந்த சஷ்டி கவசம் இயம்பவே!
கந்த சஷ்டி கவசம் காப்பு வரிகளின் எளிமையான விளக்கம்
இந்த காப்புப் பகுதி, முழுமையான கவசத்தைப் பாடுவதற்கு முன்னால், முருகப்பெருமானின் அருளை வேண்டிப் பாடப்படும் ஒரு பிரார்த்தனையாகும்.
துதிக்கும் அடியவர் துயரம் தீர: உன்னைத் துதிக்கும் (வணங்கும்) அடியார்களின் துன்பங்கள் நீங்க வேண்டும்.
துதிக்கும் வலஞ்செயும் துய்யோன் நன்முகன்: நம்மைப் புகழ்ந்து போற்றும் அடியார்களுக்குத் துணையாக நின்று, அவர்கள் செய்யும் நற்செயல்களுக்கு வெற்றியைத் தந்து, தூய்மையான திருமுகங்களைக் கொண்டவனே!
மயில்வாகனன் என்றும் வாழ்த்திட: மயில் வாகனத்தில் ஏறி வரும் முருகா, நான் உன்னை என்றும் போற்றித் துதிக்க வேண்டும்.
என்றும் என்னைச் சிறக்கவே: உன் அருளால் நான் எப்போதும் வாழ்விலும், ஆன்மீகத்திலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும்.
கந்த சஷ்டி கவசம் இயம்பவே: நான் இப்போது இந்தப் புகழ்பெற்ற 'கந்த சஷ்டி கவசத்தைப்' பாடத் தொடங்குகிறேன்; அதற்கு நீ அருள் புரிய வேண்டும்.
கந்த சஷ்டி கவசம் காப்பு எதற்கு பாடப்படுகிறது?
"முருகா, உன்னை வழிபடும் என் துயரங்களைப் போக்கி, நீ எனக்குப் பாதுகாப்பாக இருந்து, இந்த கவசத்தை நான் பிழையின்றிப் பாடி உன் அருளைப் பெற உதவ வேண்டும்" என்று வேண்டிக் கொள்வதே இந்தப் பகுதியின் நோக்கமாகும்.
கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்
சஷ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார்
சிஷ்டருக் குதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை
கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட
மையல் நடனஞ்செய்யும் மயில்வா கனனார்
கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென் றுவந்து
வரவர வேலா யுதனார் வருக
வருக வருக மயிலோன் வருக
இந்திரன் முதலா எண்டிசை போற்ற
மந்திர வடிவேல் வருக வருக!
வாசவன் மருகா வருக வருக
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக!
சரவண பவனார் சடுதியில் வருக
ரஹண பவச ர ர ர ர ர ர ர
ரிஹண பவச ரி ரி ரி ரி ரி ரி ரி
விநபவ சரஹண வீரா நமோநம
நிபவ சரஹண நிறநிற நிறென
வசர வணப வருக வருக
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருக
என்னை ஆளும் இளையோன் கையில்
பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க
விரைந்தெனைக் காக்க வேலோன் வருக
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன் சவ்வும்
உய்யொளி சௌவும் உயிரையும் கிலியும்
கிலியுஞ் சௌவும் கிளரொளி யையும்
நிலைபெற் றென்முன் நித்தமும் ஒளிரும்
சண்முகன் நீயும் தனியொளி யொவ்வும்
குண்டலி யாம்சிவ குகன் தினம் வருக!
ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும்
நீறிடு நெற்றியில் நீண்ட புருவமும்
பன்னிரு கண்ணும் பவளச்செவ் வாயும்
நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்
ஈராறு செவியில் இலகுகுண் டலமும்
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்
பல்பூ ஷணமும் பதக்கமும் தரித்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்
முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்
செப்பழ குடைய திருவயி றுந்தியும்
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீ ராவும்
இருதொடை யழகும் இணைமுழந் தாளும்
திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்க
செககண செககண செககண செகண
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகென
நகநக நகநக நகநக நகென
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து
முந்து முந்து முருகவேள் முந்து
என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வ
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்
லாலா லாலா லாலா வேசமும்
லீலா லீலா லீலா வினோ தனென்று
உன் திருவடியை உறுதியென் றெண்ணும்
எந்தலை வைத்துன் இணையடி காக்க
என்னுயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க
பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க
விழி செவி இரண்டும் வேலவர் காக்க
நாசிகளி ரண்டும் நல்வேல் காக்க
பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க
முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்க
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க
கன்னமி ரண்டும் கதிர்வேல் காக்க
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க
மார்பை ரத்ன வடிவேல் காக்க
சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க
வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்க
பிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல் காக்க
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க
பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க
வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க
சிற்றிடை யழகுறச் செவ்வேல் காக்க
நாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்க
ஆண்பெண் குறிகளை அயில்வேல் காக்க
பிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க
வட்டக் குதத்தை வடிவேல் காக்க
பணைத் தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க
ஐவிரல் அடியினை அருள்வேல் காக்க
கைகளி ரண்டும் கருணைவேல் காக்க
முன்கையி ரண்டும் முரண்வேல் காக்க
பின்கையி ரண்டும் பின்னவள் இருக்க
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை யாக
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க
எப்பொழு தும்எனை எதிர்வேல் காக்க
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க
வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க
அரையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க
ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க
தாக்க தாக்க தடையறக் தாக்க
பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல
வல்ல பூதம் வலாட்டிகப் பேய்கள்
அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும்
கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளைப் பேய்களும்
பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட் சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட
இரிசு காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்ப்படும் அண்ணரும்
கனபூசை கொள்ளும் காளியோ டனைவரும்
விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர் களும்
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந் தோடிட
ஆனை யடியினில் அரும்பா வைகளும்
பூனை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்
நகமும் மயிரும் நீள்முடி மண்டையும்
பாவைக ளுடனே பலகல சத்துடன்
மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்
ஒட்டியச் செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும்
காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும்
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட
மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட
காலதூ தாளெனைக் கண்டாற் கலங்கிட
அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட
வாய்விட் டலறி மதிகெட் டோட
படியினில் முட்ட பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு
கட்டி உருட்டு கைகால் முறிய
கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு
முட்டு முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக
சொக்கு சொக்கு சூர்ப்பகைச் சொக்கு
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால்
பற்று பற்று பகலவன் தணலெரி
தணலெரி தணலெரி தணலது வாக
விடு விடு வேலை வெகுண்டது வோடப்
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்
எலியும் கரடியும் இனித் தொடர்ந் தோட
தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான்
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க
ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்
வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்
சூலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிரிதி
பக்கப் பிளவை படர்தொடை வாழை
கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்தி
பற்குத் தரணை பருஅரை யாப்பும்
எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால்
நில்லா தோட நீஎனக் கருள்வாய்
ஈரேழு உலகமும் எனக் குறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்
உன்னைத் துதிக்க உன் திரு நாமம்
சரவண பவனே சைலொளி பவனே
திரிபுர பவனே திகழொளி பவனே
பரிபுர பவனே பவமொளி பவனே
அரிதிரு மருகா அமரா வதியைக்
காத்துத் தேவர்கள் கடும்சிறை விடுத்தாய்
கந்தா குகனே கதிர்வே லவனே
கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனை
இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருகா
தனிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா
கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா
பழநிப் பதிவாழ் பாலகு மாரா
ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வ ராயா
சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே
காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய்
என்நா இருக்க யானுனைப் பாட
எனைத் தொடர்ந்திருக்கும் எந்தை முருகனைப்
பாடினேன் ஆடினேன் பரவச மாக
ஆடினேன் நாடினென் ஆவினன் பூதியை
நேச முடன்யான் நெற்றியில் அணிய
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி
உன்பதம் பெறவே உன்னரு ளாக
அன்புடன் இரட்சி அன்னமுஞ் சொன்னமும்
மெத்தமெத் தாக வேலா யுதனார்
சித்திபெற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்
வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்
வாழ்க வாழ்கஎன் வறுமைகள் நீங்க
எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்
எத்தனை அடியேன் எத்தனை செயினும்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன்கடன்
பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவ ளாமே
பிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரிய மளித்து
மைந்தனென் மீதுன் மனமகிழ்ந் தருளித்
தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள்செய்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய
பாலன் தேவ ராயன் பகர்ந்ததைக்
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்
ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கி
நேசமுடன் ஒரு நினைவது வாகிக்
கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதனைச்
சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள்
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு
ஓதியே ஜெபித்து உகந்துநீ றணிய
அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த்
திசைமன்ன ரெண்மர் செயலாது அருளுவர்
மாற்றவ ரல்லாம் வந்து வணங்குவர்
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும்
நவமதனெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்
எந்த நாளும் ஈரெட்டாய் வாழ்வார்
கந்தர்கை வேலாம் கவசத் தடியை
வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும்
விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்
பொல்லா தவரைப் பொடிபொடி யாக்கும்
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்
சர்வ சத்ரு சங்கா ரத்தடி
அறிந்தென துள்ளம் அஷ்ட லட்சுமிகளில்
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்
சூரபத் மாவைத் துணித்தகை யதனால்
இருபத் தேழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த
குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும்
சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி!
எனைத்தடுத் தாட்கொள என்றன துள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவா போற்றி!
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி!
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி!
திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி!
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி!
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி!
வெட்சி புனையும் வேலே போற்றி!
உயர்கிரி கனக சபைக்கோ ரரசே!
மயில்நட மிடுவோய் மலரடி சரணம்!
சரணம் சரணம் சரவண பவ ஓம்
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்!
கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள் விளக்கம்
முருகனின் வருகை
பாடலின் தொடக்கத்தில், சரவண பவ எனும் மந்திர வடிவான முருகனை நேரில் வருமாறு ஆசிரியர் அழைக்கிறார். "இந்திரன் முதலா எண்டிசை போற்ற" - எட்டு திசைகளில் உள்ளவர்களும் போற்றும்படி, மயில் வாகனத்தில் கையில் வேலுடன் வந்து என்னைக் காக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்.
மந்திரச் சொற்கள்
"ரஹண பவச... ரிஹண பவச..." போன்ற வரிகள் முருகனின் 'சரவணபவ' எனும் ஆறெழுத்து மந்திரத்தின் பல்வேறு சேர்க்கைகள் ஆகும். இவை ஒலியின் மூலம் உடலில் நேர்மறை ஆற்றலை (Positive Vibration) உருவாக்கி, தீய சக்திகளை விரட்டும் வல்லமை கொண்டவை.
முருகனின் திருவுருவ வர்ணனை
முருகனின் ஆறு முகங்கள், பன்னிரு கண்கள், பவளச் செவ்வாய், திருநீறு அணிந்த நெற்றி, கைகளில் ஏந்திய பன்னிரண்டு ஆயுதங்கள் என அவனது அழகிய கோலத்தை ஆசிரியர் வர்ணிக்கிறார். இந்த உருவத்தைத் தியானிப்பது மனதிற்கு அமைதியைத் தரும்.
உறுப்புகளைக் காக்க வேண்டுதல்
இது கவசத்தின் மிக முக்கியமான பகுதி. 'வேல்' என்ற ஆயுதம் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் காக்க வேண்டும் என ஆசிரியர் வேண்டுகிறார்:
சிரகிரி வேலவன் - தலையைக் காக்க.
கதிர்வேல் - கண்களைக் காக்க.
செவ்வேல் - நாவைக் காக்க.
திருவேல் - மார்பைக் காக்க.
அருள்வேல் - முதுகைக் காக்க.
இரத்தின வடிவேல், அயில்வேல், பருவேல் என முருகனின் வேல் நம் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை அரணாக நிற்க வேண்டுகிறார்.
பயம் மற்றும் நோய்களிலிருந்து விடுதலை
பில்லி, சூனியம், பேய் பிசாசுகள் போன்ற தீய சக்திகள் முருகனின் பெயரைக் கேட்டாலே அலறி ஓட வேண்டும் என்கிறார். மேலும்:
வாதம், பித்தம், வலிப்பு போன்ற நோய்கள் நீங்கவும்,
தேள், பாம்பு போன்ற விஷ ஜந்துக்களின் கடி இறங்கவும்,
தீராத தலைவலி, குன்மம் (வயிற்று வலி), சர்க்கரை நோய் (மேக நோய்) போன்ற உடல் பிணிகள் தீரவும் முருகனை வேண்டுகிறார்.
சமூக மற்றும் மன ரீதியான பலன்கள்
"ஈரேழு உலகமும் எனக் குறவாக, ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா" - முருகனைத் துதிப்பவர்களுக்கு உலகமே நட்பாகும். மன்னர்கள் (அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள்) மகிழ்ந்து உறவாடுவார்கள். வறுமை நீங்கி, செல்வம் பெருகும்.
கவசத்தின் பலன்கள்
கடைசிப் பகுதியில், இந்தப் பாடலை எப்படிக் கற்க வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது:
காலையிலும், மாலையிலும் மன ஒருமிப்புடன் (நிச்சலனமாக) துதிப்பவர்களுக்கு அஷ்ட லட்சுமிகளின் அருளும் கிடைக்கும்.
இருபத்தேழு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் இது நலம் தரும்.
பேய்கள் அஞ்சி ஓடும், நல்லோர் மனதில் முருகன் நடனம் புரிவான்.
கடைசியாக "சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்" என்று முருகனின் திருவடிகளில் விழுந்து சரணடைவதோடு கவசம் நிறைவடைகிறது. இது வெறும் பாடல் மட்டுமல்ல, மனிதனின் உடல் மற்றும் மனப் பயத்தைப் போக்கி தன்னம்பிக்கையைத் தரும் ஒரு "ஆன்மீகக் கவசம்" ஆகும்.
