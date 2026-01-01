English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மார்கழியில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்கிறார்களே..ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதுதான்..

மார்கழியில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்கிறார்களே..ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதுதான்..

Reason Why We Should Never Marry On Margazhi : மார்கழி மாதம், மங்களகரமான மாதங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த மாதத்தில் திருமணம் மட்டும் செய்யக்கூடாது என பலர் கருதுகின்றனர். அது ஏன் தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 1, 2026, 11:24 AM IST
  • மார்கழியில் ஏன் திருமணம் செய்யக்கூடாது?
  • இதுதான் காரணம்..
  • கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

மார்கழியில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்கிறார்களே..ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதுதான்..

Reason Why We Should Never Marry On Margazhi : மார்கழி மாதம் மிகவும் மங்களகரமான தமிழ் மாதங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில், பெரிதாக ஆடம்பர சுப முகூர்த்த நிகழ்வுகளை செய்வதை தவிர்ப்பர். இதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

மங்கள நிகழ்வுகள் தவிர்க்கப்படுவது ஏன்? 

மார்கழி மாதத்தை பொறுத்தவரை வைகுண்ட ஏகாதசி, ஆருத்ரா தரிசனம் என பல்வேறு தெய்வத்திற்கு அனுகூலமான நாட்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கும். ஆடி மாதம் அம்பிகைக்கு உரிய மாதம் என்று சொல்வது போல, மார்கழி மாதமும் இறைவனுக்குரிய மாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் இறைவனை மட்டும் வழங்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தால் திருமணம் செய்யப்படுவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் இறை சிந்தனையைத் தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் இருக்கக் கூடாதாம்.

அதாவது மார்கழி மாதம் என்பது, தேவர்களின் அதிகாலைப் பொழுது. இதனை பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று கூறுகின்றனர். இந்த மாதத்தின் போது நாம் உலகியல் சார்ந்த ஆசைகள், ஆடம்பர விழாக்கள் போன்றவற்றிலிருந்து கவனத்தை திருப்பி, காலையில் எழுந்து இறை வழிபாடு செய்வது, கோவிலுக்கு செல்வது, பஜனை செய்வது போன்றவற்றை செய்யவேண்டுமாம். இதனால், மார்கழி மாதத்தில் திருமணங்கள் தவிர்க்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

மார்கழி மாதத்தில் தவிர்க்கப்படும் நிகழ்வுகள்!

மார்கழி மாதத்தில், திருமண நிகழ்வுகள் மட்டுமன்றி இன்னும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படும். அவை என்னென்ன தெரியுமா? 

மார்கழியில் திருமண முகூர்த்தங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன. அதே போல, திருமணம் சம்பந்தமான திருமண பத்திரிகைகள் வாங்குதல், பத்திரிகைகள் அச்சடிக்க கொடுப்பது, திருமண பத்திரிகைகளை வைப்பது போன்ற சுபகாரியங்களை தவிர்க்கின்றனர்.

திருமணத்தை தாண்டி, காது குத்துதல், மொட்டை அடித்தல் போன்ற விஷயங்களையும் சிலர் தவிர்க்கின்றனர். 

கோவில்களை பொருத்த்வரை, சிலை பிரதிஷ்டை செய்வது, கோவில் கும்பாபிஷேகம் போன்ற சடங்குகளை தவிர்க்கின்றனர். 

ஒரு சிலர், புது வீட்டிற்கு மாறும் கிரகப்பிரவேசத்தை செய்வது, வாடகை வீட்டில் இருந்து வேறு வீட்டிற்கு குடியேறுவது போன்ற விஷயங்களை தவிர்க்கின்றனர். ஒரு சிலர், அலுவலக மாற்றங்களையும் தவிர்க்கின்றனர்.

புது வியாபாரம் தொடங்குவது, தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வது, பெரிய அளவில் ஏதேனும் விஷயத்தில் முதலீடு செய்வதையும் சிலர் தவிர்க்கின்றனர். 

நிலம் வாங்குவது, வீடு வாங்குதல், அசையா சொத்துகள் வாங்குவதையும் ஒரு சிலர் தவிர்க்கின்றனர். வீட்டு மனை வாங்கினாலும் அதை மார்கழி கடந்துதான் ரிஜிஸ்டர் செய்கின்றனர். 

கவனிக்க வேண்டியது:

மார்கழி மாதத்தில் சில ஆடம்பர விஷயங்களை ஒத்தி வைப்பது அவசியம் என ஒரு தரப்பினர் கூறினாலும், இன்னொரு தரப்பினர் அவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது சரி என்று கூறுகின்றனர். அதே சமயத்தில் இப்படி மார்கழியில் சில விஷயங்களை செய்வது அல்லது செய்யாமல் இருப்பது ஒவ்வொரு குடும்ப மரபுகளை வைத்து மாறுபடும். எனவே, அதை வைத்து செயல்படுவது அனைவருக்கும் நல்லது என்று கருதப்படுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மகரம் : 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன் - லாட்டரி யோகம், விஸ்வரூப வெற்றிகள் குவியும் ஆண்டு

மேலும் படிக்க | 2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்

Margazhi MonthWeddingMargazi newsSpiritual Reason

