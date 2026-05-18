/மே மாத இறுதிக்கட்ட ராசிபலன் : ரிஷபத்தில் 4 கிரகங்கள் சேர்க்கை - 5 ராசிகளுக்கு பரிகாரம்

May Rasipalan : ரிஷபத்தில் 4 கிரகங்கள் சேர்க்கை நடப்பதால் மே மாதம் 22 ஆம் தேதி முதல் 5 ராசிகளுக்கு சோதனை காலம் தொடங்குகிறது. இந்த சோதனையில் தப்பிக்க எளிய பரிகாரம்
May Rasipalan : மே மாதத்தின் இறுதி 10 நாட்கள், அதாவது மே 22 முதல் மே 31 வரையிலான காலகட்டம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த 10 நாட்களில் நிகழப்போகும் சில முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் கிரகங்களின் சேர்க்கை காரணமாக, பிரபஞ்சத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. குறிப்பாக, நவகிரகங்களில் முதன்மையானவரான சூரியன், புத்தி காரகனான புதன் மற்றும் சுப கிரகமான சுக்ரன் ஆகியோரின் நிலைகளில் மே மாத ராசிபலனில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சில ராசிகளுக்குப் பண நெருக்கடியையும் சவாலான சூழ்நிலைகளையும் உருவாக்கக்கூடும்.
ரிஷபத்தில் சதுர்க்கிரக சேர்க்கை: அஸ்தமனமாகும் சுக்ரன்
இந்த மே மாத இறுதியில் ரிஷப ராசியில் ஒரு முக்கிய கிரக சேர்க்கை நிகழ்கிறது. ஏற்கனவே ரிஷப ராசியில் குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கும் நிலையில், மே மாத இறுதியில் சூரியன், சுக்ரன் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்களும் ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகின்றன. இதனால் ரிஷப ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் ஒன்றாக இணையும் சதுர்க்கிரக சேர்க்கை ஏற்படுகிறது.
இதில் குறிப்பாக, செல்வச் செழிப்பு, ஆடம்பரம், வாகன யோகம், குடும்பம் மற்றும் பண வரவைக் குறிக்கும் கிரகமான சுக்ரன், சூரியனின் வெப்பத்தால் மிக நெருக்கமாக இணையும் போது 'அஸ்தமனம்' அடைகிறார். சுக்ரன் பலமிழக்கும் போது, அது சில ராசிகளுக்குத் தேவையில்லாத மன உளைச்சலையும், கடுமையான நிதி நெருக்கடியையும் கொடுக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசியில் ராகுவுடன் இணைந்து அங்காரக தோஷத்தை ஏற்படுத்துவதும் பதற்றமான சூழலை உருவாக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் பண விஷயத்திலும், ஆரோக்கியத்திலும் மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டிய அந்த 5 ராசிகள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.
கவனமாக இருக்க வேண்டிய 5 முக்கிய ராசிகள்:
1. ரிஷப ராசி:
உங்கள் ராசியிலேயே இந்த நான்கு கிரகங்களும் இணைவதால், நீங்கள்தான் இந்த மாத இறுதியில் அதிகக் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். சூரியனின் சேர்க்கையால் உங்களுக்கு உடல்நலக் குறைவு, தேவையற்ற கோபம் வரலாம். சுக்ரன் அஸ்தமனமாவதால் கணவன்-மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் பண விஷயத்தில் தங்கள் கூட்டாளிகளிடம் வெளிப்படையாக இருப்பது நல்லது.
2. விருச்சிக ராசி:
விருச்சிக ராசிக்கு 7 ஆம் வீடான களத்திர ஸ்தானத்தில் இந்த கிரக சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை அல்லது தொழில் கூட்டாளிகளுடன் தேவையற்ற மனக்கசப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். செவ்வாய் மற்றும் ராகுவின் சேர்க்கை உங்களை அவசரப்பட்டுப் பண முடிவுகளை எடுக்கத் தூண்டும். புதிய முதலீடுகளை மே மாத இறுதி வரை தள்ளி வைப்பது புத்திசாலித்தனம்.
3. சிம்ம ராசி:
உங்கள் ராசி நாதனான சூரியன், சுக்ரன் மற்றும் புதனுடன் இணைந்து உங்கள் ராசிக்கு 10-ஆம் வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் அமர்கிறார். வேலை செய்யும் இடத்தில் உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஆகலாம். நிதி விஷயங்களில் இந்த 10 நாட்கள் யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம். தேவையற்ற அலைச்சலால் வீண் செலவுகளும், உடல் சோர்வும் ஏற்படும்.
4. கும்ப ராசி:
கும்ப ராசிக்கு 4 ஆம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. வீடு அல்லது வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் திடீரென உயர்ந்து உங்கள் மாத பட்ஜெட்டைப் பதம் பார்க்கும். அர்த்தாஷ்டம சனியின் தாக்கமும் இருப்பதால், மனக்குழப்பங்கள் அதிகரித்துத் தூக்கமின்மைப் பிரச்சினை வரலாம். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பணப் பேச்சுவார்த்தைகளை ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது.
5. தனுசு ராசி:
தனுசு ராசிக்கு 6 ஆம் வீடான கடன், நோய், எதிரி ஸ்தானத்தில் இந்த சதுர்க்கிரக சேர்க்கை நடக்கிறது. தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளால் கடன் வாங்கும் சூழல் உருவாகலாம் என்பதால் வரவு-செலவுக் கணக்கில் கச்சிதமாக இருக்கவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். கோர்ட், கேஸ் போன்ற விஷயங்களில் பண விரயம் ஏற்படலாம்.
பண நெருக்கடியைக் குறைக்கும் எளிய நெய் தீப வழிபாடு மற்றும் பரிகாரங்கள்:
இந்த 5 ராசிக்காரர்களும், கிரகங்களின் எதிர்மறை தாக்கத்திலிருந்து தப்பித்து, மே மாத இறுதிப் பண நெருக்கடியைச் சமாளிக்கக் கீழ்க்கண்ட எளிய பரிகாரங்களைச் செய்யலாம்:
வெள்ளிக்கிழமை நெய் தீப வழிபாடு: சுக்ரன் பலமிழப்பதால் ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியைப் போக்க, வெள்ளிக்கிழமைகளில் மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபட்டு, தூய பசு நெய்யில் தீபமேற்றி வர பண வரவு சீராகும், வீண் செலவுகள் குறையும்.
சூரிய நமஸ்காரம்: இந்த 10 நாட்களும் தினமும் காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து, சூரிய பகவானுக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தை ஓதுவது உடல் ஆரோக்கியத்தைக் காக்கும்.
முருகப்பெருமான் வழிபாடு: செவ்வாய்-ராகு சேர்க்கையின் அங்காரக தோஷ ஆற்றலைத் தவிர்க்க, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப்பெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்வதும், கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதும் மன அமைதியைத் தந்து, தேவையற்ற கடன்களிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றும்.