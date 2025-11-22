English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Sabarimala Temple: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு தேவசம்போர்டு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனை தெரிந்து கொண்டு பக்தர்கள் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 22, 2025, 10:10 AM IST
  • சபரிமலை பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு
  • நோட் பண்ணுங்க

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு.. வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Sabarimala Mandala Pooja Latest News: கேரள மாநிலம் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கார்த்திகை மற்றும் மார்கழி மாதத்தில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.

சபரிமலை கோயில்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சபரிமலை கோயிலில் நடக்கும் மண்டல, மகர விளக்கு பூஜைகளுக்கு உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். கார்த்தை மாதத்தில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து, விரதம் இருந்து ஐயப்பனை தரிசிக்க சபரிமலை செல்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், கார்த்திகை மாதம் பிறப்பையொட்டி, ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து, ஐயப்பனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மண்டல பூஜை கார்த்திகை மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட நிலையில், பக்தர்கள் தினமும் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் பொதுவாக மலைப்பாதை வழியாக தான் செல்வார்கள். பெரும்பாலான பக்தர்கள் சபரிமலை செல்வதற்கு நிலக்கல் வந்து அங்கிருந்து பேருந்தில் ஏறி, பம்பை நதிக்கு சென்று, சுமார் 7 கி.மீ மலை உச்சியில் ஏற வேண்டும். இதேபோல, எரிமேலியில் இருந்தும் சபரிமலைக்கு பெருவழிப்பாதையில் பக்தர்கள் செல்வார்கள். மேலும், இடுக்கி மாவட்டம், சத்திரம், புல்லுமேடு ஆகிய 2 மலைப்பாதைகள் வழியாக சபரிமலைக்கு செல்கின்றனர்.

பக்தர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடு

ஆனால், இந்த இரண்டு பாதைகளும், ஐயப்ப பக்தர்களின் பாதை யாத்திரைக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் திறக்கப்படும். எனவே, தற்போது இந்த இரண்டு மலைப் பாதைகள் வழியாக பக்தர்கள் செல்ல தொடங்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில், பக்தர்கள் மலைப் பாதை வழியாக செல்வதற்கு நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, இடுக்கி மாவட்டம், சத்திரம், புல்லுமேடு ஆகிய 2 மலைப்பாதைகள் வழியாக பக்தர்கள் செல்ல நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பக்தர்கள் பெருவழிப்பாதையில் கோயிக்காவிலிருந்து காளகட்டிக்கு பக்தர்கள் காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. அழுதையில் இருந்து காலை 7 மணி மதியம் 2.30 மணி வரை பக்தர்கள் செல்லலாம்.

மேலும், புல் மேடு பாதையில் சத்திரத்தில் காலை 7 மணி முதல் பகல் ஒரு மணி வரை மட்டும் பக்தர்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். அதன்பின்பு, அந்த பாதையில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். இந்த பாதை வழியாக திரும்பி செல்ல, பக்தர்கள் காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நீர்நிலைகளில் குளிக்க தடை

சபரிமலை பக்தர்கள் நீர்நிலைகளில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரள மாநிலத்தில் மூளையை தின்னும் அமீபா தொற்றால் பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த தொற்றால் உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, சபரிமலை பக்தர்கள் நீர்நிலைகளில் குளிக்க வேண்டாம் என மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. அப்படி குளிக்க வேண்டும் என்றால், காது, மூக்கு, வாயை கையில் அடைத்துவிட்டு சிறிது நேரம் குளிக்கலாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளது

SabarimalaSabarimala TempleSabarimala Temple DarshanMandala PoojaSabarimala devotees

