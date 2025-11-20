English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ராஜ யோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ராஜ யோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

ஜோதிடத்தில், அவ்வப்போது, ​​பல்வேறு கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல யோகங்களும் ராஜயோகங்களும் உருவாகின்றன, அவை பூமியிலும் மனித வாழ்க்கையிலும் நல்ல மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:05 PM IST
  • வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.
  • உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரக்கூடும்.
  • பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.

தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ராஜ யோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Mars Transit On December 7, 2025: ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாயின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தில், செவ்வாய் பகவான் வீரம், தைரியம், ஆற்றல், சக்தி, வலிமை, உறுதிப்பாடு, போர், கோபம், சகோதரம், நிலம் (பூமி காரகன்) மற்றும் விபத்துக்கள், தீ விபத்துக்கள் ஆகியவற்றின் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். செவ்வாயின் பெயர்ச்சியானது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் வெவ்வேறு பலன்களை அளிக்கும். இதன் தாக்கம் செவ்வாய் பெயர்ச்சிக்கும் ராசி, அதன் நிலை (ஆட்சி, உச்சம், நீச்சம், நட்பு வீடு), அதன் பார்வை மற்றும் பிற கிரகங்களின் சேர்க்கை/பார்வை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும். அதுமட்டுமின்றி இந்த கிரகம் 45 நாட்கள் ஒரு ராசியில் பயணித்து பிறகே தனது ராசியை மாற்றும். செவ்வாய் மேஷம் மற்றும் விருச்சிகத்தை ஆட்சி செய்கிறது. செவ்வாய் மகரத்தில் உச்சமாகி, கடகத்தில் பலவீனமாக உள்ளது. தற்போது, ​​செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் பயணித்து வருகிறது, மேலும் டிசம்பர் 7, 2025 அன்று குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் நுழைவார், இது மூன்று ராசிகளுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்.

செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி 3 ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்

மிதுன ராசி (Gemini Zodiac Sign)

  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சுப பலன்களைத் தரும்.
  • வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.
  • உங்கள் துணைவருடனான உறவுகள் சுமூகமாக இருக்கும்.
  • ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
  • குடும்ப உறவுகள் மேம்படும்.
  • உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளை பெறலாம்.
  • உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் எழலாம்.
  • புதிய வேலைக்கான உங்கள் தேடல் வெற்றிகரமாக முடியும்.
  • பங்குச் சந்தை அல்லது சூதாட்டத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.

சிம்ம ராசி (Leo Zodiac Sign)

  • சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும்.
  • அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.
  • உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரக்கூடும்.
  • உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடலாம்.
  • ஆன்மீகத்தில் உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
  • நீங்கள் மத யாத்திரைகளுக்குச் செல்லலாம்.
  • உங்கள் தொழிலிலும் நீங்கள் பயனடையலாம்.
  • புதிய வேலை தேடலில் வெற்றி பெறலாம்.
  • வணிகத்திலும் நீங்கள் பயனடையலாம்.
  • உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும்.
  • புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம்.
  • உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

துலாம் ராசி (Libra Zodiac Sign)

  • துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும்.
  • பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
  • தன்னம்பிக்கை உயரக்கூடும்.
  • சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
  • தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படலாம்.
  • வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
  • வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வுடன் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.
  • வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் வாய்ப்பும் கிடைக்கக்கூடும்.
  • வணிக லாபம் கிடைக்கக்கூடும்.
  • நிதி நிலை மேம்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

