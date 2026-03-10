மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம்: இந்த 7 ராசிகளுக்கு தொடங்கும் பொன்னான பொற்காலம்!

Shani Ast Effects on 7 Zodiac Signs: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின், சனி கிரகம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வந்து வானத்திலிருந்து மறையும் போது, அவற்றை சனி அஸ்தமனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் சனி மீனத்தில் பயணிக்கும்போது, அது சூரியனை நோக்கி நகர்ந்து அல்லது சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும்போது, அது தந்தை-மகன் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள், வேலைபளு போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக் கூட்டும். எனினும் இப்போது நடக்கப் போகும் சனி ஆஸ்தமனத்தால் ஏழு ராசிகளுக்கு மட்டும் நற்பலன்களை பெறுவார்கள்.
சனியின் அஸ்தமனம் ஏன் முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது?
சனியின் அஸ்தமனம் எப்போதும் எதிர்மறையாக இருக்காது என்பது ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும். நீண்ட காலமாக சனியின் கடுமையான பிடியில் சிக்கித் தவித்து வரும் ராசிகள் இந்த நேரத்தில் நிம்மதியை பெறுவார்கள். இந்த நேரம் தொழில், பதவி உயர்வு, நிதி நிலைமை மற்றும் தனிப்பட்ட முடிவுகளில் நேர்மறையான பலனைத் தரும். சனி அஸ்தமனமாகும்போது அதன் பாதிப்பு ஓரளவு குறைந்து, நற்பலன்களை பெறக் கூடும்.
அடுத்த 76 நாட்கள் நிம்மதியாக இருக்கும்
மார்ச் 13 ஆம் தேதி சனி அஸ்தமித்து மே மாதத்தில் உதயமாகுவார். மொத்தம் 76 நாட்கள் சனி அஸ்தமன நிலையில் பயணிக்கும். ஜோதிடத்தின்படி, சனி மார்ச் 11 ஆம் தேதி அஸ்தமித்து மே 26 ஆம் தேதி உதயமாகுவார். இதனிடையே திருக்கணித் பஞ்சாகத்தின் படி, சனி கிரகம் 2027 ஆம் ஆண்டில் தனது ராசியை மாற்றும். சனி 2027 ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த ராசிக்குள் சனி நுழைவது ஏழரை சனி முதல் கட்டம் தொடங்கும். அதேபோல் ஏழரை சனி 2027 இல் கும்ப ராசியிலிருந்து விலகிச் செல்லும். இது சில ராசிகளுக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்ததி தரும்.
சனியின் பெயர்ச்சி மற்றும் மாற்றங்கள்
சனி தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், மேலும் வரும் ஆண்டுகளில் அதன் நிலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சனி 2027 ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசியில் நுழைவார். இதனிடையே நாளை மறுநாள் சனி அஸ்தமன நிலைக்கு செல்ல போவதால், எந்த ராசிகளுக்கு அனுகூலமான பலனைப் பெறப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: தடைபட்ட வேலைகள் முடிவுக்கு வரும்
இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்கு ஒப்பீட்டளவில் சாதகமான பலனைத் தரும். சனியின் அஸ்தமனத்தால், நீண்ட காலமாக தடைபட்ட திட்டங்கள் முடிவுக்கு வரும். நிதி விஷயங்களும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, படிப்படியாக உயர்வைப் பெறுவீர்கள். மேலும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, சிக்கனமாக பணத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: கடின உழைப்பின் பலன் கிடைக்கும்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்களைத் தரும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். சில தனிநபர்கள் நீண்ட பயணங்களை மேற்கொள்ள நேரிடும், இது எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கும்.
கன்னி: ஒழுக்கம் எப்போதும் மேலோங்கி இருக்கும்
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த காலம் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற சுப பலன் கிடைக்கும். கடந்த காலத்தில் போடப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு இப்போது பலன் கிடைக்கும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் வாய்ப்புகள் பெறலாம். எனினும் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பதவி கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறலாம்.
தனுசு: பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும்
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் நிம்மதியைத் தரும். நீண்டகால தடைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும், புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.
கும்பம்: புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பகவான் அஸ்தமனமானது நிதி ரீதியாக சாதகமான பலனைத் தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம்.
மீனம்: உத்தியோகத்தில் மாற்றம் ஏற்படும்
இந்த நேரத்தில் மீன ராசியில் சனியின் நிலை சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இருப்பினும், நிதி முடிவுகளை புத்திசாலித்தனமாக எடுக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
