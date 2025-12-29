நாளை சனி-புதன் சேர்க்கை! 5 ராசிகளுக்கு செல்லவம், புகழ் கொட்டும்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sani Budhan Conjunction: 2025ஆம் ஆண்டின் கடைசி சனி புதன் சேர்க்கை நாளை (டிசம்பர் 30) நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கையால் 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.  

  • சனி புதன் சேர்க்கை
  • நாளை உருவாகும் சிறப்பு வாய்ந்த யோகம்
  • 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்

Sani Budhan Conjunction On December 30: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இந்த கிரக பெயர்ச்சியால 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில்,  நாளை (டிசம்பர் 30) சனி புதன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. சனி பகவான் அனைத்து கிரகங்களிலும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாகும்.

சனி பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு நுழைய சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகும் . சனி பகவான் தற்போது மீனத்தில் நேரடியாக சஞ்சரிக்கிறார். இந்த நேரத்தில், அவர் பல கிரகங்களுடன் இணைவார்.   டிசம்பர் 30 ஆம் தேதி மதியம் 12:43 மணிக்கு, சனியும் புதனும் இணைகின்றன.  சனி புதன் சேர்க்கையால் கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தை உருவாக்குவார்கள். இதன் காரணமாக, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை  அள்ளிக் கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

மிதுனம்

சனி புதன் சேர்க்கையால், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட காலமாக இருக்கும். இந்த ராசியில் இருந்து, புதன் பத்தாம் வீட்டிலும், சனி நான்காவது வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பார்கள். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். தொழிலில் குறீப்பிட்ட லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீட்டிக்கும். பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். முதலீட்டில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மற்றும் புதன் ஆகியோரின் கேந்திர யோகத்தால் சிறந்த நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் நிறைவடையும். உங்கள் ஆற்றல், திறன்கள் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். புதிதாக திருமணமானவர்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நல்ல செய்தியைக் கேட்பார்கள். வேலையில்லாதவர்கள் புதிய வேலை பற்றிய நல்ல செய்தியைக் கேட்பார்கள். மாணவர்கள் புதிய படிப்புகளைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். இருப்பினும், நிதி பரிவர்த்தனைகளில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  வீண் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். 

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனி புதன் சேர்க்கையால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும்.  தனுசு ராசியில் இருந்து புதன் லக்னத்திலும்,  சனி நான்காம் வீட்டிலும் இருப்பார்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.  திட்டமிட்டப்படி காரியங்களை முடிப்பீர்கள்.  உங்கள் திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.  மேலும், திட்டமிட்டப்படி உங்கள் காரியங்களை முடிப்பீர்கள். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கி, 2026ல் திருமண நடக்க வாய்ப்புள்ளது. குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு அதுகுறித்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.

மீனம்

மீன ராசிக்கு சனி-புதன் சேர்க்கையால் பல நன்மைகள் தரும். இந்த ராசியிலிருந்து பத்தாம் இடத்தில் புதன் சஞ்சரிக்கிறார். சனி லக்ன ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், வீடு கட்டுவது அல்லது வாங்குவது பற்றிய உங்கள் கனவு நனவாகலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். சுப காரியங்கள் நடக்கும்.

 

