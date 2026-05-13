/சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நேரம்... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்

Sani Nakshatra Peyarchi Palangal: ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும்.
Sani Nakshatra Peyarchi: சனாதன தர்மத்தில், சனச்சரி அமாவாசை (Shanishchari Amavasya), அதாவது, சனிக்கிழமை வரும் அமாவாசை, ஒரு சிறப்பான ஆன்மீக மற்றும் ஜோதிட முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்நாளில் வழிபாடு, விரதம் மற்றும் தான தர்மங்களை மேற்கொள்வது அளப்பரிய ஆன்மீகப் பலன்களைத் தரும் என்று நம்பப்படுகிறது. பஞ்சாங்க குறிப்புகளின் படி, இந்த ஆண்டில், ஜேஷ்ட அமாவாசை திதியானது மே 16, 2026 அன்று காலை 4:12 மணி முதல் மே 17, 2026 அன்று அதிகாலை 1:13 மணி வரை நீடிக்கும். ஆகையால் சனி அமாவாசை மே 16, 2026 அன்று அனுசரிக்கப்படும்.
இந்த மங்களகரமான திதி நிறைவடைந்த பிறகு, மே 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிப்பவர் சனி பகவான். அவரது சிறிய அசைவும் பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது. மே 17 நடக்கவுள்ள சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சிக்கும் விசேஷ சிறப்பு உள்ளது.
ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சுபமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இது அவர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களையும், நல்ல நேரத்தையும் கொண்டு வரும். இந்தப் பெயர்ச்சியால் அனுகூலமான நன்மைகளை பெறவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனி நட்சதிர பெயர்ச்சி விரிவான பலன்கள்
சனச்சரி அமாவாசையைத் தொடர்ந்து வரும் சனிப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். உறவுகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இடைவெளிகள் படிப்படியாகக் குறையும். இது பழைய மனக்கசப்புகளைத் தீர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்கும். புதிய நபர்களுடனான தொடர்புகள் விரிவடையும். இது தொழில் மற்றும் உத்தியோக முயற்சிகளில் ஆதாயங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, இக்காலம் சாதகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, காது தொடர்பான உபாதைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் ஆற்றலிலும், தன்னம்பிக்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரிப்பை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மன ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் முன்னேற்றங்களைக் கொண்டுவரும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் மனநிலையில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றம் ஏற்படும். இது மற்றவர்களுடன் சிறந்த இணக்கத்தையும் நல்லுறவையும் ஏற்படுத்திக்கொள்ள உங்களுக்கு உதவும். குடும்பச் சூழலில் நிலவி வந்த பதற்றங்கள் தணியும். உங்கள் உறவுகளில் மீண்டும் இனிமை திரும்பும். தொழில் அல்லது உத்தியோகம் தொடர்பான சில முக்கிய இலக்குகள் எட்டப்படும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. இது உங்களுக்கு மனநிறைவைத் தருவதுடன், உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் முன்னேற்றத்தையும் வெற்றியையும் அளிப்பதாக அமையும். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். வியாபாரத் துறையில், உங்கள் கடின உழைப்பு சிறப்பான பலன்களைத் தரும். இதன் விளைவாக உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். மேலும், சட்டரீதியான விவகாரங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமாக முடிவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன; இது உங்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் புதிய வாய்ப்புகள் நிறைந்ததாக அமையக்கூடும். பணிபுரியும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு, ஒரு புதிய தொடக்கமோ அல்லது தொழில் பாதையில் ஏற்படும் மாற்றமோ மிகுந்த நன்மை பயப்பதாக அமையும். தேவையற்ற சச்சரவுகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், உங்கள் குடும்பச் சூழல் அமைதியாகவும் இணக்கமாகவும் திகழும். அரசியல் அல்லது சமூகத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, அவர்களின் நற்பெயர் உயரும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். மன அமைதியையும் உணர்வீர்கள்.
மீன ராசியினருக்கு, இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது சில மாற்றங்களையும், அதனூடே ஒருவித நிம்மதியையும் கொண்டுவரும். வேலையில் ஏற்படும் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது, உங்கள் பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்தக்கூடும். மன அழுத்தம் குறையும்; நீங்கள் அதிக மன சமநிலையுடன் உணர்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. இதனால் உங்கள் ஆற்றல் நிலையும் உடல் வலிமையும் சிறப்பாகத் திகழும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி எப்போது நடக்கவுள்ளது?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மே 17 அன்று நிகழவுள்ளது.
2. சனி பகவான் எந்த நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்?
சனி பகவான் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
3. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் யாருக்கு அதிக நன்மை?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், மீனம் ஆகிய ராசிகள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள்.