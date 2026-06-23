/சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை 2 சனியின் முக்கிய மாற்றம்... 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம்

Sani Nakshatra Peyarchi: தற்போது மீன ராசியில் பயணம் செய்யும் சனி பகவான், 2026 ஜூலை 2 ஆம் தேதி காலை 8:22 மணிக்கு ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நுழைகிறார். வரும் ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வரை சனி பகவான் இதே பாதத்தில் நீடிப்பார். இதனால் அபரிமிதமான நற்பலன்களை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நீதிக்கடவுளாகவும், கர்மவினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவராகவும் அரியப்படுகிறார். அவரது ராசி மாற்றம், நட்சத்திர மாறறம், அஸ்தமனம், உதயம், வக்கிர பெயர்ச்சி என ஒவ்விரு சிறிய அசைவிற்கும் ஜோதிடத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் சனியின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும். இது அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது. தொழில், வியாபாரத்தில் அமோக வளர்ச்சி பெறப்போகும் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று இங்கே பார்ப்போம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மிதுனம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|கடகம்
|புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும்
|கன்னி
|நல்ல லாபமும் கிடைக்கும்
|கும்பம்
|புத்துணர்ச்சியும் நேர்மறை சிந்தனைகளும் அதிகரிக்கும்
மிதுன ராசி நேயர்களுக்கு இந்த சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி ஒரு பொற்காலமாக அமையப் போகிறது. வேலையில் மிகப்பெரிய உயர்வு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சம்பள உயர்வும், பதவி உயர்வும் தேடி வரும். தொழில்/வியாபாரம்: தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய சாதகமான சூழல் நிலவும். புதிய பெரிய திட்டங்கள் (Projects) கைகூடும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நீண்ட நாள் ஆரோக்கியக் குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்களில் இருந்து முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கும்.
கடக ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் முழுமையாகக் கைகொடுக்கும். பொருளாதார நிலை முன்னேறும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். இதனால் உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக உயரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. குழந்தைகளால் நல்ல மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். தொழிலில் பம்பர் லாபம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த பெரிய பிரச்சனைகள், வழக்குகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி ராசி நேயர்களுக்கு இந்த சனி பெயர்ச்சி அனைத்துத் துறைகளிலும் வெற்றியைத் தேடித் தரும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற முழு பலனும் இக்காலகட்டத்தில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. தொழில்: புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த நேரம், அதில் நல்ல லாபமும் கிடைக்கும். உசல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் நிலவும். தேவையற்ற மனக்கவலைகள் நீங்கும்.
ஜூலை 2 முதல் கும்ப ராசியினருக்கு மிகச் சிறந்த சுப பலன்கள் கிடைக்கத் தொடங்குகின்றன. மனதில் இருந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து, புத்துணர்ச்சியும் நேர்மறை சிந்தனைகளும் அதிகரிக்கும். நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி, பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். தொழிலில் ஏற்பட்ட முந்தைய நஷ்டங்களை ஈடுகட்டி, நல்ல லாபப் பாதையை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள்.
குறிப்பு: சனி பகவானின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி காலம், இந்த 4 ராசிகளுக்கும் தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய உயரங்களைத் தொடுவதற்கான உன்னதமான காலமாக அமையும்!
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)