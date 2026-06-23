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சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை 2 சனியின் முக்கிய மாற்றம்... 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம்

Sani Nakshatra Peyarchi: சனி பகவானின் ராசி மாற்றம், நட்சத்திர மாறறம், அஸ்தமனம், உதயம், வக்கிர பெயர்ச்சி என ஒவ்விரு சிறிய அசைவிற்கும் ஜோதிடத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:50 AM IST
சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை 2 சனியின் முக்கிய மாற்றம்... 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம்
Image Credit: Sani Nakshatra Peyarchi (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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