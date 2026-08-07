/சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 20 முதல் 5 ராசிகளின் வாழ்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு போகப்போகுது

Sani Nakshatra Peyarchi: மனிதர்களின் வாழ்வில் கிரகங்களின் இயக்கம் மிக முக்கியமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. கிரக பெயர்ச்சிகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், இன்னும் சில நாட்களில் ஏற்படவுள்ள சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் ராசிகளில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஆகஸ்ட் 2026 கிரக பெயர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் ஒரு முக்கியமான மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 20 அன்று, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டம், அதாவது முதல் பாதத்திற்குள் பிரவேசிப்பார். ரேவதி என்பது புதன் கிரகத்தால் ஆளப்படும் 27வது மற்றும் இறுதி நட்சத்திரமாகும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சனி பகவான் மிக மெதுவாக நகரும் கிரகமாக இருப்பதால், ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி அனைத்து 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். குறிப்பாக, ரிஷபம், மிதுனம், துலாம், தனுசு மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இது அதிர்ஷ்டமான காலமாக இருக்கும். இவர்களுக்கு நீண்ட காலமாகத் தடைபட்டிருந்த பணிகள் நிறைவடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது
|மிதுனம்
|வீட்டில் வசதிகளும் சௌகரியங்களும் அதிகரிக்கலாம்
|துலாம்
|அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம்
|தனுசு
|நிதி நிலைமை மேம்படும்
|மகரம்
|பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரும். வேலை மற்றும் வியாபாரம் இரண்டிலும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான சூழல் சாதகமாக உள்ளது. வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும் தேவையற்ற செலவுகள் குறையக்கூடும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவுகளில் நேர்மறைத்தன்மை வளரக்கூடும். அதிகரித்த தன்னம்பிக்கை ஒரு சிறந்த மனநிலைக்கு வழிவகுக்கும். உறவுகளில் நல்லிணக்கம் பேணப்படும். மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் பரஸ்பர புரிதல் மேம்படக்கூடும். சனி பகவானை வழிபட்டு, உங்கள் பணிகளில் பொறுமையுடன் கவனம் செலுத்துங்கள்.
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் புதிய வழிகளை திறக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைத்தன்மை வலுப்பெறும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றக்கூடும். வீட்டில் வசதிகளும் சௌகரியங்களும் அதிகரிக்கலாம்.
நேர்மறையான மனநிலையைப் பேணுவது நன்மை பயக்கும். குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையே ஒரு சமநிலையைப் பேண இப்போது உங்களால் முடியும். புதன் மற்றும் சனி பகவானுடன் தொடர்புடைய ஸ்தோத்திரங்களைக் கூறுவது பலனளிக்கும்.
துலாம் ராசிக்கார்ரகளுக்கு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். தடைபட்ட பணிகள் முடிவடைவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிவடைய வாய்ப்புள்ளது. அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கலாம். நிதி நிலைமை வலுப்பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
பழைய கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் சுப அல்லது கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கான சூழல் உருவாகலாம். மன சமநிலையைப் பேணுவது நன்மை பயக்கும். குடும்பத்திலும் உறவுகளிலும் ஒரு நேர்மறையான சூழல் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. சனி பகவானை தவறாமல் நினைத்து, நேர்மறையான மனநிலையைப் பேணுங்கள்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் முழுப் பலன்களையும் நீங்கள் அறுவடை செய்யும் நேரமாக இது இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானத்திற்கான வழிகள் அதிகமாகும்
உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து அதிக ஆதரவையும் ஊக்கத்தையும் நீங்கள் பெறலாம். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கலாம். உறவுகளுக்குள் நம்பிக்கை வலுப்பெறலாம். உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு, பொறுமையாக இருப்பது நல்லது.
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகள் நடக்கும். பணியிடத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படலாம். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
வீட்டுச் சூழல் இனிமையாகவும் ஒத்துழைப்புடனும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிகரித்த தன்னம்பிக்கை உங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நீங்கள் சிறந்த உறவைப் பேணக்கூடும். சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானை பக்தியுடன் வழிபட்டு, நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தைப் பேணுவது அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)