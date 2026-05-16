/நாளை சனி பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இனி வாழ்க்கை ஜெட் வேகத்தில் பயணிக்கும்

Sani Nakshatra Peyarchi: 2026 ஆம் ஆண்டு மே 17 ஆம் தேதி, சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இது தொழில் மற்றும் நிதி ஆகிய இரு துறைகளிலும் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதன் கிரகத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு நட்சத்திரத்திற்குள் சனி மாறுவது, வேலைவாய்ப்பு, தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு மிகவும் சுபமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
அனைத்து ராசிகளிலும் சனி பகவான் மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஒரே ராசியில் அவர் அதிக காலம் இருப்பதால் ராசிகளில் அவரது தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கின்றது. சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார். அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் ஒரு முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் உரியவர்களின் தொழில் மற்றும் நிதி வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உருவாக்கும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரே கிரகம் சனியே ஆகும். 2026 ஆம் ஆண்டு மே 17 ஆம் தேதி, சனி கிரகம் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையும். புதன் கிரகத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட இந்த குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம், செல்வம், செழிப்பு மற்றும் நிறைவு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த பெயர்ச்சி தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), வங்கி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் செயல்பாடுகளின் வேகத்தை அதிகரிக்கும்.
சனி பகவான் நாளை, அதாவது மே 17 ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்தில் பெயர்சி அடையவுள்ளார். சனி அமாவசைக்கு அடுத்த நாள் நடக்கவுள்ள இந்த பெயர்ச்சி மிக முக்கியமானதாக பார்க்கபடுகின்றது. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் மிகப்பெரிய அளவில் நன்மை நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சுருக்கமான பலன்கள்
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|ரிஷபம்
|உயர் பதவியை அடைய வாய்ப்பு
|மிதுனம்
|நிதி நிலைமை மேம்படும்
|சிம்மம்
|முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது வேகம் பிடிக்கும்
|துலாம்
|சேமிப்பு அதிகரிக்கும்
|மகரம்
|தொழிலில் லாபம் பெருகும்
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் சனி பெயர்ச்சி அடைவது நிதி நிலைத்தன்மையையும், தொழில் முன்னேற்றத்தையும் கொண்டுவரக்கூடியதாக அமையும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த அந்த நிலைத்தன்மை, இறுதியாக இப்போது உங்கள் வாழ்வில் வெளிப்படத் தொடங்கும். ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு, புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் அல்லது அவர்கள் உயர் பதவி ஒன்றைப் பெறக்கூடும். தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), வங்கி மற்றும் நிர்வாகத் துறைகளில் பணிபுரியும் வல்லுநர்களுக்கு, இந்தக் காலகட்டம் குறிப்பாகப் பலன் தரக்கூடியதாக அமையும்.
தொழில் துறையைப் பொறுத்தவரை, தேங்கிக்கிடந்த அல்லது வராத பணம் இப்போது வசூலாகக்கூடும். மேலும், புதிய கூட்டாண்மைகள் மூலம் லாபம் ஈட்டுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. குடும்பத்திற்குள் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். வீட்டில் ஏதேனும் ஒரு சுப நிகழ்வு அல்லது கொண்டாட்டத்தை நடத்துவதற்கான திட்டங்கள் இப்போது வடிவம் பெறக்கூடும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை, சிந்தனையுடனும் விவேகத்துடனும் எடுத்தால், அவை கணிசமான அளவிலான வருமானத்தை ஈட்டித் தரக்கூடியவையாக அமையும். இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்கள் கடின உழைப்பு படிப்படியாகச் சிறந்த முடிவுகளாக மாறுவதை நீங்களே கண்கூடாகக் காண்பீர்கள். அத்துடன், உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் கணிசமான அளவில் உயரும்.
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சிர்ச்சியானது புதிய சாத்தியக்கூறுகளைத் திறக்கவும், புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கவும் வல்லமை கொண்டது. சனி பகவான் புதனின் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது, உங்கள் அறிவுத்திறனுக்கும் பணித்திறனுக்கும் ஒரு புதிய திசையை வழங்கும். தொழில் மாற்றம் அல்லது புதிய வேலைக்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். தொழில்நுட்பம், ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
மேலும் புதிய வருமான வழிகள் உருவாகக்கூடும். நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த தகராறுகளும் மனக்கசப்புகளும் படிப்படியாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் மேம்படும். உங்கள் சமூக வட்டமும் விரிவடையக்கூடும். மாணவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட முயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பின் மூலம் சிறந்த விளைவுகளைப் பெற்றுத்தரும் என்று உறுதியளிக்கிறது. வரும் காலங்களில், உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றியை நோக்கி சீராக முன்னேறுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது அவர்களின் தொழில் மற்றும் நற்பெயர் ஆகிய இரண்டிற்கும் வலிமையைக் கொண்டுவரும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது வேகம் பிடிக்கத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பும் தலைமைத்துவப் பண்புகளும் பாராட்டப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலதிகாரிகள் மற்றும் மூத்த சக ஊழியர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
தொழில்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். உங்கள் நிதிசார் வாய்ப்புகளும் மேம்படும். முதலீடுகள் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து எடுக்கப்படும் முடிவுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் ஒரு நேர்மறையான சூழல் நிலவும்; உறவுகளுக்கு இடையிலான பரஸ்பர நம்பிக்கை ஆழமடையும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் மனோபலமும் தன்னம்பிக்கையும் வலுவாக இருக்கும். இது நீங்கள் புதிய முடிவுகளை வெற்றிகரமாக எடுக்க உதவும். வரும் காலம் சாதனைகள் மற்றும் பாராட்டுகளின் பெருக்கத்தைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு சமநிலையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரக்கூடும். சனி பகவானின் அருளால், உங்கள் தொழிலில் ஒரு புதிய திசையையும், நிதி விவகாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களையும் நீங்கள் காணக்கூடும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
தொழில் செய்து வருபவர்கள் கணிசமான லாபத்தைப் பெறவோ அல்லது புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறவோ வாய்ப்புள்ளது. செல்வம் சார்ந்த விஷயங்களில் படிப்படியாக ஒரு நிலைத்தன்மை ஏற்படும். உங்கள் சேமிப்பும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் இணக்கமாகத் தொடரும். மன அழுத்தமும் குறையும். நீண்ட காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்காக உழைத்து வருபவர்கள், தற்போது அதன் நேர்மறையான பலன்களைக் காணத் தொடங்குவார்கள். பொதுவெளியிலும் உங்கள் சமூக வட்டத்திலும் உங்கள் நற்பெயரும் மதிப்பும் வலுப்பெறும். மற்றவர்கள் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். கடின உழைப்பு வெற்றியாக உருமாறும் ஒரு பொற்காலமாக இப்பருவம் அமையக்கூடும்.
மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனி பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் செய்யும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தொழில் வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மையும், பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமும் ஏற்படும். ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்குப் புதிய பாராட்டுகளோ அல்லது அங்கீகாரமோ கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலை விரிவுபடுத்துவதும், புதிய தொழில்முறைத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வதும் எதிர்காலத்தில் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டித் தரும்.
தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதித் துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு இப்பருவம் மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிரகங்களின் அமைப்பானது, தேங்கிக்கிடந்த நிதிகள் மீண்டும் கைக்கு வருவதையும், வருமானம் அதிகரிப்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. குடும்பத்திற்குள் இணக்கமும் அமைதியும் நிலவும். பெரியவர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில், முடிவெடுக்கும் உங்கள் திறன் வலுப்பெறும். புதுப்பிக்கப்பட்ட தன்னம்பிக்கையுடன் நீங்கள் முன்னோக்கிச் செல்வீர்கள். வரும் காலங்களில், உங்கள் கடின உழைப்பானது உங்களுக்கு ஒரு புதிய அடையாளத்தையும், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பையும் ஈட்டித் தரவிருக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி எப்போது நடக்கவுள்ளது?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி மே 17, நாளை நடக்கும்.
2. சனி பகவான் எந்த நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்?
சனி பகவான் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்ற ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
3. சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் யாருக்கு அதிக நன்மை?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், மகரம் ஆகிய ராசிகள் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள்.